 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 03.06.2021
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14:12  Новая Этика и прочее БЛМ, - Сергей Угольников
14:10  От идеологии абсурда - к идеологии Победы, - Александр Проханов
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13:54  Байден перепутал количество месяцев в году
13:49  Свел счеты с жизнью глава РОНО в Кустанайской области Казахстана - Жугинисов
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12:30  The Spectator: Россия и Китай смыкают ряды, защищая Белоруссию
11:54  Иран лишили права голоса в Генассамблее ООН. За долги
11:01  Скончался бывший первый секретарь ЦК ЛКСМ Киргизской ССР Алмаз Рысмендиев
10:50  "Северный поток-2": снова запахло жаренным, - "СП"
09:38  Зачем США еще и "секретная армия"? - Е.Пустовойтова
09:33  Информационная война Гитлера (уроки истории), - В.Малышев
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09:08  США не выдержат утрату мировой гегемонии. Новая битва "двух систем"? - А.Каневский
08:46  В КырПарламенте возник новый депутат-бирболик Акбаров
08:24  Конфликт на границе: кыргызы сочинили "концепт военной агрессии Таджикистана" и отправят его в ООН
08:03  В каракалпакском Нукусе прошла акция протеста из-за невыплаты зарплат и соцпособий
01:01  Президент Киргизии едет в Турцию за деньгами, - В.Панфилова
00:58  Кремль спохватился: экс-республики СССР снова в повестке, - "СП"
00:29  США грозят приземлить всю российскую гражданскую авиацию
00:17  За что Запад ненавидел, боялся Советскую Россию? Несколько слов о реальном социализме, - В.Титов
00:06  В кыргызском Жалал-Абаде начали строить новое здание ГКНБ
00:04  Китай хочет, чтобы за границей его любили, - В.Скосырев
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Среда, 02.06.2021
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21:07  РосТатарАктриса Чулпан Хаматова решила в знак дем-протеста эмигрировать в Латвию
20:54  Ректора Алматинского "Международного университета информационных технологий" Шыныбекова посадили за коррупцию
20:48  Ковидная амнистия для мигрантов в России близка к коллапсу, - "НГ"
20:44  Рос-оппозиционеры навальнисты уходят от преследований в криптовалюту
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17:49  "Наша граница обильно кровоточит" - США не могут решить проблему миграции
17:30  Кыргызстан-Таджикистан. Пришла беда, откуда не ждали. Или ружье, висящее на стене, когда-нибудь обязательно выстрелит
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14:56  Жуткие фото умирающих от голода лошадей в Мангистау обсуждают в Сети
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Свел счеты с жизнью глава РОНО в Кустанайской области Казахстана - Жугинисов
13:49 03.06.2021

Об этом официально сообщили в управлении образования Костанайской области, сообщает корреспондент inbusiness.kz. В областном ведомстве образования распространили сообщение о том, что руководитель отдела образования Мендыкаринского района Калыбек Байжанович Жугинисов покончил жизнь самоубийством. - Подробности трагедии управлению образования неизвестны. Официальной информации от правоохранительных органов управлению образования о досудебном расследовании по подозрении в коррупции в отношении Калыбека Байжановича не поступало, - отмечается в сообщении. По информации управления образования Костанайкой области, Калыбек Жугинисов пользовался заслуженным авторитетом среди коллег, был профессионалом своего дела, ответственным сотрудником. Владимир Широв

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - inbusiness.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622717340
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