Свел счеты с жизнью глава РОНО в Кустанайской области Казахстана - Жугинисов

13:49 03.06.2021

Об этом официально сообщили в управлении образования Костанайской области, сообщает корреспондент inbusiness.kz. В областном ведомстве образования распространили сообщение о том, что руководитель отдела образования Мендыкаринского района Калыбек Байжанович Жугинисов покончил жизнь самоубийством. - Подробности трагедии управлению образования неизвестны. Официальной информации от правоохранительных органов управлению образования о досудебном расследовании по подозрении в коррупции в отношении Калыбека Байжановича не поступало, - отмечается в сообщении. По информации управления образования Костанайкой области, Калыбек Жугинисов пользовался заслуженным авторитетом среди коллег, был профессионалом своего дела, ответственным сотрудником. Владимир Широв