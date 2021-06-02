Байден перепутал количество месяцев в году

13:54 03.06.2021

МИХАИЛ КОВАЛЕВ

Президента США вновь поймали на оговорке. Выступая с речью о борьбе с коронавирусом и вакцинации, он заявил, что с начала года прошло 15 месяцев.



"С 20 января, то есть примерно за 15 месяцев, среднее число суточных заражений снизилось с 184 000 до 19 000", - приводят СМИ слова президента.



Отмечается, что Белый дом привел текст выступления с исправленной ошибкой: в стенограмме речи Байдена цифра 15 зачеркнута, а рядом в скобках стоит цифра 5.



Байдена часто ловят на подобных ошибках. Например, в прошлом месяце президент США с ошибкой произнес фамилию президента Путина, а также перепутал эскалацию и вакцинацию.