"24 нежадных мужика". Путинский олигархат, - "СП"

13:55 03.06.2021 Двадцать четыре "нежадных мужика" Путина

Богатейшие россияне заработали около 36 млрд долларов с начала года



Валерий Цыганков



Изящество стиля, в котором Владимир Путин решает государственные проблемы, просто восхищает. Вот, например, 1 июня, общаясь с многодетными семьями, президент России пообещал сконцентрировать на вопросах их поддержки "дополнительные ресурсы". И тут же, через телеэфир обратился с предложением к гендиректору "Сургутнефтегаза" Владимиру Богданову оказать помощь многодетной семье одного из работников компании.



"Владимир Леонидович [Богданов] вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи", - заметил глава государства. "Пусть он посмотрит в „Сургутнефтегазе" - компания большая, богатая, такие семьи многодетные мог бы поддержать напрямую", - полагает Путин. "А, Владимир Леонидович? Хорошо? Он слышит нас наверняка. Вот и поможет", - сказал президент.



Грех не помочь. По итогам 2020 года чистая прибыль "Сургутнефтегаза" выросла почти в семь раз - с 106,162 миллиарда до 742,871 миллиарда рублей, а состояние самого Богданова Forbes оценивает в 1,9 миллиарда долларов.



А в целом совокупное состояние российских миллиардеров за первые пять месяцев 2021 года выросло на 35,762 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).



Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.



На первом месте среди миллиардеров из России находится один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин - его состояние с начала года выросло на 3,81 миллиарда долларов (всего 33,8 миллиарда).



Заметно увеличился капитал основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина - на 5,43 миллиарда долларов, до 29,3 миллиарда. Он занял вторую строчку в списке.



На третьем месте располагается совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон: он стал богаче на 4,45 миллиарда долларов. Его состояние оценивается в 29,2 миллиарда.



Самый значительный рост с начала года зафиксирован у основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова - на 5,73 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда. Он находится на четвертой строчке рейтинга.



Шестое место занял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов - его капитал стал больше на 2,82 миллиарда (всего 20,1 миллиарда долларов). Седьмая строчка - у Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре": его состояние выросло на 2,72 миллиарда, до 19,4 миллиарда долларов.



На восьмом месте находится Роман Абрамович (Evraz) с капиталом в 18,9 миллиарда -он вырос на 445 миллионов долларов с начала года. На девятом месте - основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье богатство увеличилось на 1,37 миллиарда, до 17,5 миллиарда долларов.



При этом за первые пять месяцев 2021 года состояние снизилось только у шестерых. Больше всех потеряли: бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (десятое место) - 1,59 миллиарда долларов (всего 16,5 миллиарда), а также Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") - 713 миллионов долларов. С капиталом в 20,4 миллиарда он занял пятую строчку списка. Также уменьшилось состояние основателя компании "Альфа-групп" Михаила Фридмана - на 583 миллиона, до 13,8 миллиарда долларов.



Но для этих шестерых "пострадавших" олигархов такое обеднение, что, как говорится, слону дробина. Поэтому глава государства может рассчитывать на то, что они по-прежнему "слышат наверняка" все его инициативы в ходе прямых телеэфиров.



Вот только хватит ли на всех нуждающихся в поддержке россиян таких "нежадных мужиков"?



- Крупные компании к вопросу о распределении денег подходят преимущественно через дивиденды, а не через инвестиции. Этот перекос слишком явный и является проблемой, которая тормозит развитие экономики и не способствует сокращению числа бедных в стране, - считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев:



- Мы можем отметить, что на первых позициях списка богатейших россиян, увеличивших свое состояние в период пандемии и кризиса, - миллиардеры, связанные с промышленностью и сырьевой промышленностью. Энергоносители, нефть и т. д. были и остаются важной компонентой в мировой экономике, энергоносители покупают, цены высоки, соответственно, это обеспечивает рост в любом случае. Потребность в производстве, энергоносителях, стройках и различных крупных проектах всегда будет.



А финансовый сектор за пандемийный период показал не самые лучшие результаты на фоне других секторов. В секторе удобрений имелись проблемы и отрасль теряет свое преимущество в цене и конкурентоспособность на мировых рынках, что отражается на состоянии владельцев.



Деньги олигархов в основном оцениваются через акции компаний, которыми они владеют. Акции торгуются на финансовом рынке, который растет. Вот и получается, что акции в цене растут, растут и активы олигархов.



Крупные компании к вопросу о распределении денег подходят через дивиденды, что для населения не приносит эффекта. Это является проблемой, от которой и экономическое развитие страны тормозит. Подход, основанный на распределении денег путем инвестиций, был бы, с точки зрения экономики и населения, более выигрышный.



Это частично решило бы проблемы в экономике. Инвестиции обеспечили бы рост экономики, а это обеспечивало в свою очередь рост доходов населения и сокращалось бы число бедных в стране.



- Гораздо эффективнее не ждать установления "рая на земле", а копировать поведение богатых на своем уровне, занимаясь самообразованием и вкладываясь в активы, приносящие доход, а не в новые айфоны и красивые тряпки, - рекомендует доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников:



- Как обычно, проблема в стереотипах. У подавляющего числа наших граждан сбережения - это либо доллары под подушкой, либо депозит в банке. Поэтому, когда люди читают "у такого-то олигарха миллиарды и он в рейтинге таком-то" - они автоматически считают, что эти миллиарды у него лежат под подушкой, или на карточке в бумажнике.



На самом деле эту фразу следует читать так "такой-то олигарх владеет впрямую или косвенно компаниями, активы и бизнес которых аудиторами и



биржей оцениваются в столько-то миллиардов". Т.е. если у вас есть компания-киоск, которая в год продает беляшей на 10 млн. рублей, то грубо эту компанию можно оценить в 50 млн рублей (популярный и очень примерный коэффициент). И про вас уже можно писать "состояние такого-то оценивается в 50 млн рублей". К этому можно прибавить недвижимость, патенты и т. д., но в основе - активы бизнеса. Это если очень упростить без потери сути.



Отсюда понятно, почему у некоторых "богатство" выросло, а у некоторых - упало. Если, например, на московской фондовой бирже выросли акции КАМАЗа и упали акции Норникеля, то "богатство" первого выросло (и он вошел в какой-нибудь очередной рейтинг), а богатство второго - упало. При этом, как правило, на ежедневных тратах и уровне жизни обоих это никак не отразилось.



"СП": - А не маловато у нас в стране тех, кто может себе позволить не снижать привычные траты даже в кризис?



- В любой стране мира есть свой 1% населения, контролирующий от 40 до 80% национального богатства. Стенания на эту тему не прекращаются уже десятилетия ни в США, ни в Великобритании, ни в Японии, ни в остальном мире.



Степень богатства этого 1% зависит от огромного сочетания факторов - влияет история, ландшафт, текущая ситуация в национальной и мировой экономике, культура народностей в стране, даже климат. И несмотря на горячо любимую во всем мире песню "надо отнять и поделить" - простых решений тут нет, и ничего особенного в экономической системе России тоже нет.



В самой сбалансированной с точки зрения богатства стране - Швеции - всего 40 лет назад большая часть населения была очень бедной. И нет никакой гарантии, что через 10 лет она не вернется к этому состоянию в силу изменения ситуации с климатом и в мировой экономике.



"СП": - Шведам их "государство благосостояния" не с неба свалилось - они целенаправленно его создавали. Наверное, и россиянам в ситуации, когда бедные беднеют, а богатые богатеют, недостаточно только копировать поведение богатых на своем уровне?



- Богатые богатеют, а бедные беднеют не только потому, что мир в принципе несправедлив, но и потому, что богатые вкладывают в активы, а бедные - в вещи. Это очень хорошо видно на доле успешных спортсменов, актеров и прочих случайных людей в списках богатейших людей.



Даже получая миллионные гонорары или выиграв в лотерею, они не задерживаются в числе богатых людей. Поэтому общественности можно пожелать относиться к этому философски и заниматься финансовым самообразованием. Источник - СвободнаяПресса

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