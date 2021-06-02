 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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От идеологии абсурда - к идеологии Победы, - Александр Проханов
14:10 03.06.2021

при той, которая есть сейчас, нельзя воевать, строить, рожать детей, писать книги

На стене древнего восточного города есть барельеф зверя, у которого львиная голова, птичьи лапы, змеиный хвост, тело в чешуе, язык - в иглах. Российская власть исповедует идеологию, напоминающую этого зверя. Ельцин - кумир, великий деятель, в Екатеринбурге ему построен храм, прославляющий его деяния. Но итоги этого деяния - натовские танки у границ Пскова, множество русофобских государств, которые прежде были советскими республиками, но были уничтожены Ельциным.

Горбачев - великий миролюбец, объединил Германию, дал свободу странам Восточной Европы. Но при этом расчленил Советский Союз, погубил великую советскую цивилизацию, обрек народ на неисчислимые страдания и жертвы, сделал Россию рабыней Запада. Советская власть ужасна, античеловечна, но при этом в Советском Союзе были блистательное образование, великолепная наука, чудесный театр, огромная литература, был полет Гагарина, создано оружие, заводы, дороги, которые служат и по сей день.

Сталин ужасен, антинароден. Но при этом он модернизировал отсталую Россию, выиграл войну, создал послевоенный ядерный щит. Народ выиграл войну вопреки Сталину. Но оборонные заводы создал Сталин. Переброску предприятий с запада на восток организовал Сталин. Переговоры с Англией и Америкой вел Сталин, и все крупномасштабные победные операции были осуществлены с участием Сталина. Плановая советская экономика ущербна. Но пришедшая на смену ей либеральная экономика обеспечивает России стабильное угасание. Парад Победы - это память о двух мистических парадах - 1941 и 1945 годов. Но на сегодняшних парадах Мавзолей задрапирован, хотя он являлся главным символом первого - военного и второго- победного парадов. С Мавзолея Сталин в 1941 году провожал полки под Волоколамск, а в 1945-м смотрел, как к его подножию бросают трофеи - фашистские штандарты.

Царь Николай II - великий государь, святомученик. Но он сдал власть, проиграл две войны, превратил всю Россию в мученицу.

В России осуществляется сбережение народа. При этом народ вымирает. В России царит главенство закона. Но в результате приватизации, проведенной с вопиющими нарушениями законов, вся народная собственность попала в руки миллиардеров.

Официальные патриоты учат людей любить Россию, борются с либералами-западниками. Но их дети и состояния находятся на Западе, и Запад является их истинной духовной Родиной.

В мире предвоенная ситуация. Война, жестокая и беспощадная, готова вспыхнуть в любой момент. И накануне войны государство поспешно пытается навести порядок в огромном, разворошенном еще со времен перестройки российском обществе. Государство возвращается туда, откуда оно было изгнано: в экономику, в индустрию, в информацию, в культуру, в литературу. Оно возвращает себе функцию великого регулятора - единственного, кто способен организовать народ на отпор, на коллективный труд, на долгожданное, увязшее в неразберихе, развитие.

Государство хочет вернуться в идеологию, ибо при той, которая есть сейчас, нельзя воевать, строить, рожать детей, писать книги. Идеология Государства Российского существует, если есть само государство. Эту идеологию следует выявить среди мусора пиар-кампаний, противоречивой пропаганды, умышленного сокрытия ее.

В основе сегодняшней российской идеологии лежит идеал Победы. Не только той, 1945 года, которая была Победой военной, политической, идеологической, экономической. А той, какой она видится сегодня: победой райских сил над адскими, космического света над космической тьмой, победой Царствия Небесного над преисподней.

Победа - это великий синтез русской истории, это соединение всех времен и народов, это могучая животворящая сила, превращающая Россию в центр мира. Идеология Победы зиждется на сакральной триаде: один Народ, одна Судьба, одна Победа.

Гиперзвуковые ракеты, великий Северный морской путь, Крымский мост, Херсонес - вот образы современной России, в которой живет идеология Русской Мечты.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622718600
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