Новая Этика и прочее БЛМ, - Сергей Угольников

14:12 03.06.2021

"Новая этика", полоумные агенты которой требуют считать ее "просто этикой", в общественном сознании воспринимается, в основном, как реакция шизофреников, которые в реальной жизни сидели по домам, а в связи с распространением сети интернет и эпидемии Ковида получили возможность облучать своим болезненным бредом людей за пределами лечебных учреждений. Это мнение справедливое, но не полное. Сообщества неадекватов получили не только возможность влиять на принятие субъективных решений, но одновременно являются инфантильным объектом для достижения политических и экономических целей.



Новый День

Симптомы появления не мыслящих, но зачем-то существующих объектов достаточно просты. Это употребление бессмысленного термина "метамодерн", дегенеративных "феминитивов", постоянное изменение уже устоявшихся обозначений перверсий (у них уже не принято говорить "гомосексуалист", надо говорить "гомосексуал", не может быть "феминиста", сейчас может быть только "профеминист", к аббревиатуре "ЛГБТ" они присобачили еще какие-то буквы, и так далее). Впрочем, мы знаем диалекты, пытающиеся утвердиться в качестве "языка", и поэтому меняющиеся с такой же скоростью в том же направлении. Такой забавный способ формирования "квазималого квазинарода". Ну и, конечно, внедрение англосаксонских психологических терминов.



В том, что сумасшедшей агрессивной сворой управляет конгломерат психологов (самая тупая прослойка в среде не самых острых гуманитариев) – тоже, на первый взгляд, ничего девиантного. Кому же еще и раздавать команды дементным, верящим в психологию. Но и этот вздох угнетенной твари ходит не сам по себе. Вся внефрейдистская англосаксонская "психология" – это выкидыш антибиологического "стэнфордского эксперимента". Не основанные ни на чем утверждения типа "гендер - это социальный конструкт" следуют из "эксперимента", фейковость которого была доказана неоднократно. Новые психологини с клиентурой - как собачки, больные чумкой, дергают лапой. Мотоцикл угнали, а рефлекс жать на газ остался. Никому ненужные производители указующего контента, "вещи в себе", накопившие критическую массу адептов. И устойчивости тут достигнуть сложно, ведь все заслуги перед педерастами – обнуляются в момент появления нового гендера.



Смотреть



Вернуться к просмотру

•

16+

Конечно, леволиберальный тренд постстэнфордских интеллектуальных калек, в какой-то мере, держится и на беллетристике Энгельса, но отказ от декартовской логики "психологии" свойственен в большей степени. И неудивительно, что максимальный охват это суицидальное направление запрета на мышление получило в киносреде. Там, где огромная капитализация крутится в среде предельно фиктивных активов. Где способы дистрибуции устаревают раньше, чем появляются новые. Где развлечение соревнуется с пропагандой. Где на экранчик через диванчик Вайнштейна это плохо, а через диванчик Сьямма – хорошо. Где истеричные активистки сумели убедить в том, что насилие на экране увеличивает насилие в жизни. А на вопрос "хорошо, мы согласны, но значит, правы партия и правительство, запрещающие пропаганду девиаций среди несовершеннолетних"? – отвечают, бьясь в конвульсиях, сакраментальное: "это другое".



И уже можно видеть некогда относительно вменяемых критиков, которые на полном серьезе вещают, как им сложно смотреть фильм "Голый пистолет", а "Рождение нации" и вовсе считают фильмом, достойным запрета. "Запрет на мышление" явление не новое, но считать его "прогрессивным" достаточно сложно. Тем более что в данном случае цели "горизонтальных связей" грибницы ненужных "активисток" - вполне солидарны с властной вертикалью. С какими-нибудь постулатами бывшего прогрессивного президента Горбачева с "мЫшлением" новым, или начальника РФ почти вчерашнего, Медведева, желавшего "промывать мозги" несогласным с его либеральным правлением. И да, мы можем видеть экономические результаты движения #МиТу не только в снижении ликвидности фильмов, но и в том, что американские киноплощадки теперь отягощены…. Правильно, психологами. "Новыми комиссарами".



И как комиссары старые – они тоже за "равенство". Теперь уже за равенство расовое. БЛМ, все все поняли правильно. То есть неправильно. Потому что кино это явление изначально антропологическое и постмодернистское, то есть "реакционное" в представлении агентов "Новой этики". И, например, негры в кадре фильмов "нуар" выглядят, как минимум нелепо, ведь даже мода на блондинок появилась из-за свойств самого жанра. А в кадрах обычных фильмов появление негров требует больше трудозатрат гримеров и осветителей, что с постулатами "интерсекционального феминизма" - тоже не совпадает. Помогает только старое доброе насилие, подкрепленное "научным подходом".



В распространенном заблуждении, что БЛМ и реакция на него вызваны исключительно годами копившейся обиды черных на времена рабства – не совсем точны. Работа над сознанием велась давно и тщательно. Когда-то фразы "обратного расизма не существует" или "обратного сексизма не существует" общество, хоть как-то приобщенное к логике, встречало с недоумением. Инклюзия полоумной орды под руководством леволиберальной вчерашней идеологии – сделала эти тезисы если не приемлемыми, то не сразу отвергаемыми. И недолго понять, откуда что берется. Из "научных" утверждений, например, Фромма



По мнению этого "гуманиста-психолога": "некрофила нередко выдает кожа: ее цвет и "фактура" производят впечатление какой-то "высушенной", неживой "бумажной" поверхности, и когда мы встречаем человека, о котором хочется сказать, что у него какое-то серое лицо, мы имеем в виду не то, что он не умывался, а это и есть наше восприятие некрофила". Иерархия предпочтений становится совершенно понятной, даже примитивной. Чем белее человек, тем более он деструктивен. Никакой Бокасса не может быть деструктивным по определению, его страсть к людоедству есть проявление специфической любви к жизни. Не колонизаторам осуждать эти народные традиции.



Смотреть



Вернуться к просмотру

•

16+

Белые, пользующиеся косметикой, милее белых, не пользующихся товарами, рекламируемыми Фроммом. У смуглых ребят все должно быть хорошо, и как жить без солярия – понять невозможно. То есть можно, но тоталитарные, деструктивные черты такого вольнодумия Фромм "разоблачил". Присутствует, конечно, определенная ирония в том, что ярко выраженного "некрофила" Байдена при помощи антигуманной сети интернет взгромоздили на трон вместо "биофила" Трампа представители единых с Фроммом гуманистических воззрений, но так бывает.



Для достижения политических целей бывает необходимо закрыть глаза на отдельные теоретические неувязки. Можно принимать эту гуманистическую расистскую концепцию, вырастающую из двух "интернационалистских" идеологий, а можно не принимать. Современные политики относятся к ней вполне утилитарно. Важно зафиксированное Фроммом.



Неизвестно, насколько можно родиться пролетарием или капиталистом в той же мере, как родиться мужчиной или женщиной, черным или белым. Но надо понимать то, что марксистом, фрейдистом или их инфантильной, активистской, феминистской комбинацией - суразнее именно родиться, и констатировал это не кто-либо, а именно радикальный марксист, фрейдист, гуманист, по матрицам которого производится значительное число актуальных социально-политических преобразований. Еще имеющих коннотацию, кем-то относимую к позитивной.