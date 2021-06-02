 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скоро в ЮАР женщины, возможно, смогут иметь несколько мужей - на совершенно законных основаниях, - Die Welt
14:16 03.06.2021

2 июня 2021 г.
Сабине Винклер | Die Welt

"В парламенте ЮАР обсуждается законопроект, который позволит женщинам иметь несколько мужей - многоженство там уже разрешено. Законопроект рассматривается как важный шаг на пути к равноправию", - сообщает немецкое издание Die Welt.

"Многоженство или полигиния не преследуется в ЮАР в уголовном порядке. Так, у Джейкоба Зумы, занимавшего пост президента страны с 2009 по 2018 год, четыре жены, - отмечает издание. - На женщин отсутствие наказания за многомужество не распространяется. Предполагается, что принятие поправок к закону обеспечит им больше равноправия. И шансы на это велики: согласно сообщению на сайте южноафриканской газеты Sunday Times, министерство внутренних дел опубликовало документ, в котором текущая правовая ситуация рассматривается как дискриминация, способствующая неравенству, и поэтому ее необходимо изменить".

"По оценкам, в полигамных браках в Южной Африке живут сотни тысяч людей, прежде всего среди 11 млн зулусов, самой большой этнической группы страны. В отличие от христианской Европы полигамные браки там не запрещены. Официально они запрещены законом, даже для мужчин. Но поскольку многоженство практиковалось населением на протяжении веков, им не грозят никакие уголовные последствия. Однако, как утверждают критики, эти модели семьи основаны на глубоко патриархальных структурах и делают женщин зависимыми от мужей", - говорится в статье.

"Если в закон действительно будут внесены поправки, то декриминализации подвергнется не только многомужество. Правительство ЮАР под руководством президента Сирила Рамафосы намерено также официально признать все браки, заключенные по индуистским, еврейским, мусульманским или растафарианским ритуалам. Такого в стране раньше тоже не было".

"Не все поддерживают эту идею. Например, Ганиф Хендрикс, лидер консервативной партии "Аль-Джама-ах", заявил, что новый закон приведет к неразберихе: "При рождении ребенка придется проводить дополнительные ДНК-тесты, чтобы выяснить, кто его отец. Проблема только усугубится".

"В интервью южноафриканской радиостанции он также заявил, что для женщины выходить замуж за нескольких мужчин неприемлемо с моральной точки зрения и это даже "не по-африкански".

"Депутат парламента от Демократического альянса (DA) Наташа Маццоне возразила, заявив, что комментарии Хендрикса оскорбительны для каждой женщины в стране. По ее словам, в Южной Африке настало время перемен и женщины должны иметь те же права, что и мужчины".

"Многомужество встречается гораздо реже, чем многоженство. Тем не менее, в некоторых обществах это распространенная модель семьи. Особенно в тех регионах, где не хватает плодородных земель и имеет смысл ограничить количество детей. Многомужество распространено в некоторых частях Индии, в Бутане, а также в Конго и северной Нигерии. Поскольку беременность длится 9 месяцев, в таких браках рождается меньше детей. В то же время семейные структуры укрепляют социальную сплоченность и обеспечивают безопасность", - пишет Die Welt.

Источник: Die Welt

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622718960
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