Новым премьером Израиля почти наверняка станет Нафтали Беннет - спецназовец из "Ямины"

17:28 03.06.2021

Преемником премьера Израиля Нетаньяху назван Нафтали Беннет: пять фактов о политике

Правительство страны возглавит бывший спецназовец и миллионер



Эпоха Биньямина Нетаньяху, кажется, подошла к концу – после того как оппоненты израильского премьера договорились о формирования нового правительства уже без него. Преемником 71-летнего Нетаньяху, находившегося у власти рекордные 12 лет, назван правый политик Нафтали Беннет. Мы собрали несколько фактов о человеке, который возглавит Израиль.



Лидеру партии "Ямина" (полное название переводится как "Новые правые") Нафтали Беннету 49 лет. Он родился в Хайфе в семье эмигрантов из США, которые переехали из Сан-Франциско в Израиль вскоре после Шестидневной войны 1967 года. Правда родители будущего израильского политика несколько раз уже вместе с маленьким Нафтали возвращались в Новый Свет, но в итоге решили осесть в Израиле насовсем. Неудивительно, что Беннет отлично говорит по-английски – и активно пользуется этим, чтобы на международной арене защищать политику Израиля. Политик женат, у него четверо детей.



Боевое прошлое



Нафтали Беннет служил в качестве командира роты в спецподразделении израильской армии "Сайерет Маткаль", которое занимается специальными операциями, в том числе освобождением заложников и захватом врагов Израиля. Принимал участие во многих операциях, в том числе в операции "Гроздья гнева". Во время ливанской войны 2006 года был призван резервистом в отряд специального назначения "Маглан" и участвовал в миссии по поиску и уничтожению в тылу врага, действуя против ракетных установок "Хезболлы".



Некоторые оппоненты критиковали действия Беннета в связи с его участием в операции "Гроздья гнева", когда он вызвал артиллерийский огонь после того, как его подразделение попало под минометный обстрел, и в результате обстрела пострадал ооновский комплекс, в котором находились гражданские лица. Также его винили в событиях, в ходе которых погибли десятки гражданских лиц – сам политик настаивает на том, что действовал сообразно обстановке, когда его подразделение подверглось нападению.



Миллионер



После службы в Армии обороны Израиля Нафтали Беннет получил юридическое образование в Еврейском университете Иерусалима. Он переехал в Верхний Ист-Сайд на Манхэттене, чтобы сделать карьеру предпринимателя в области программного обеспечения. Беннет создал стартап в области компьютерных технологий, затем продал его в 2005 году американской компании RSA Security за 145 млн долларов - и стал мультимиллионером.



"Я не съедаю по семнадцать стейков за раз, у меня нет частного самолета или яхты. Я просто купил себе свободу делать то, что захочу", - цитирует Би-би-си одно из интервью Беннета.



Бывший человек Нетаньяху



После того как Беннетт ушел из бизнес, он вернулся в Израиль и начал строить карьеру в политике. По его словам, к этому его подтолкнул горький опыт войны 2006 года против ливанской группировки "Хезболла".



В прошлом Беннета считали человеком Нетаньяху, и он даже в свое время возглавлял аппарат премьера. Но впоследствии политики рассорились. Как утверждает Associated Press, их пути разошлись после загадочной ссоры, которую израильские СМИ связали с женой Нетаньяху Сарой, которая имеет большое влияние на ближайшее окружение ее мужа. При этом Беннетт яростно выступил против решения Нетаньяху в конце 2009 года замедлить строительство поселений в рамках возглавляемой США попытки побудить палестинцев возобновить мирные переговоры.



Беннет покинул партию "Ликуд" и присоединился к движению "Еврейский дом". После избрания в кнессет политику пришлось отказаться от имевшегося у него гражданства США (которое он получил, будучи сыном американцев). В разное время он занимал должности министра экономики и министра религиозных служб, министра по делам Иерусалима и по делам диаспоры. В 2015 году стал министром образования.



В декабре 2018 года Беннетт с рядом вышедших из "Еврейского дома" политиков сформировал партию "Новые правые".



На мартовских выборах партия Нафтали Беннета набрала только семь из 120 мест в кнессете, но этого стало достаточно, чтобы сделаться той силой, от которой зависит судьба будущего кабинета. Неслучайно Беннету высокий пост предлагал не только лидер оппозиции Яир Лапид, но и Биньямин Нетаньяху.



Правый националист



За Нафтали Беннетом закрепилась репутация ультранационалиста, при этом сам он называет себя более правым, чем Нетаньяху. Правда в 2012 году Беннетт заявил Associated Press: "Ошибка состоит в том, чтобы относить меня к категории крайних".



Он выступает против идеи двух государств – еврейского и палестинского. Заявляя, что не отдаст "ни сантиметра израильской земли", политик уверен, что Израиль должен быть национальным государством евреев, и настаивает на исторических правах Израиля на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. Также он сторонник сохранения еврейских поселений на Западном берегу. Зато Беннет готов отказаться от претензий на сектор Газа.



В дискуссиях политик не подыскивает дипломатичных и политкорректных формулировок. Его формула: "Хватит извиняться".



На протяжении всего времени, отмечает Associated Press, он создавал образ, одновременно современный, религиозный и националистический.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ