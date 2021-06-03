В Турции оценили потери из-за отсутствия россиян на курортах

18:09 03.06.2021

Александр Сергеев 03.06.2021



Запрет российских властей на полеты на турецкие курорты может принести Анкаре свыше двух миллиардов долларов убытков. Об этом сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на источники.



Как считает председатель Совета региональных представителей Союза туристических агентств Турции Ферита Тургута, из-за продления ограничения до 21 июня теперь российские туристы сомневаются в возобновлении авиасообщения. В результате россияне могут перенести или отменить брони в турецких гостиницах.



"С учетом убытков с 15 апреля по 21 июня сумма потерь превышает $2 млрд", - уточнил он.



Глава Ассоциации туроператоров и отельеров южного Эгейского моря Бюлент Бюльбюльоглу предполагает, что туристы снова начнут приезжать на отдых в июле.



"Самое важное - быстро завершить вакцинацию", - добавил он.



Аналогичной позиции придерживается и председатель Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатир. Он считает страну "незаменимым" местом отдыха среди российских гостей.



Ранее сообщалось, что Турция упростила правила въезда для россиян. В настоящее время они действуют до 21 июня.