|18:15 Ударники исправительного труда. Заменят ли заключенные мигрантов в России? - АиФ
18:09 В Турции оценили потери из-за отсутствия россиян на курортах
17:28 Новым премьером Израиля почти наверняка станет Нафтали Беннет - спецназовец из "Ямины"
14:16 Скоро в ЮАР женщины, возможно, смогут иметь несколько мужей - на совершенно законных основаниях, - Die Welt
14:12 Новая Этика и прочее БЛМ, - Сергей Угольников
14:10 От идеологии абсурда - к идеологии Победы, - Александр Проханов
13:55 "24 нежадных мужика". Путинский олигархат, - "СП"
13:54 Байден перепутал количество месяцев в году
13:49 Свел счеты с жизнью глава РОНО в Кустанайской области Казахстана - Жугинисов
12:39 УзбМИД лишает аккредитации польскую журналистку - жертву харрасмента Агнешку Пикулицку
12:30 The Spectator: Россия и Китай смыкают ряды, защищая Белоруссию
11:54 Иран лишили права голоса в Генассамблее ООН. За долги
11:01 Скончался бывший первый секретарь ЦК ЛКСМ Киргизской ССР Алмаз Рысмендиев
10:50 "Северный поток-2": снова запахло жаренным, - "СП"
09:38 Зачем США еще и "секретная армия"? - Е.Пустовойтова
09:33 Информационная война Гитлера (уроки истории), - В.Малышев
09:09 Галичанское иго над Украиной. Дискриминация культуры, Св.Князев
09:08 США не выдержат утрату мировой гегемонии. Новая битва "двух систем"? - А.Каневский
08:46 В КырПарламенте возник новый депутат-бирболик Акбаров
08:24 Конфликт на границе: кыргызы сочинили "концепт военной агрессии Таджикистана" и отправят его в ООН
08:03 В каракалпакском Нукусе прошла акция протеста из-за невыплаты зарплат и соцпособий
01:01 Президент Киргизии едет в Турцию за деньгами, - В.Панфилова
00:58 Кремль спохватился: экс-республики СССР снова в повестке, - "СП"
00:29 США грозят приземлить всю российскую гражданскую авиацию
00:17 За что Запад ненавидел, боялся Советскую Россию? Несколько слов о реальном социализме, - В.Титов
00:06 В кыргызском Жалал-Абаде начали строить новое здание ГКНБ
00:04 Китай хочет, чтобы за границей его любили, - В.Скосырев
00:03 ОПЕК+ не хочет ничего менять. Участники соглашения не стали менять планы по добыче, - "Къ"
|21:56 Лауреатом Букера этого года стал афро-француз Диоп за роман "Ночью вся кровь черная"))
21:07 РосТатарАктриса Чулпан Хаматова решила в знак дем-протеста эмигрировать в Латвию
20:54 Ректора Алматинского "Международного университета информационных технологий" Шыныбекова посадили за коррупцию
20:48 Ковидная амнистия для мигрантов в России близка к коллапсу, - "НГ"
20:44 Рос-оппозиционеры навальнисты уходят от преследований в криптовалюту
19:52 Избран 11-й президент Израиля - Ицхак Герцог
17:49 "Наша граница обильно кровоточит" - США не могут решить проблему миграции
17:30 Кыргызстан-Таджикистан. Пришла беда, откуда не ждали. Или ружье, висящее на стене, когда-нибудь обязательно выстрелит, - А.Герасимов
16:09 Даже мировой зачмор - Судан, кинул Кремль с военной базой, - Al Arabiya
14:56 Жуткие фото умирающих от голода лошадей в Мангистау обсуждают в Сети
13:43 В Киргизии хорошо бы за "кумторскую аферу" посадить весь Жогорку Кенеш 6 созыва, - Анвар Ажиев
13:02 Русские хакеры DarkSide: миллионы на вымогательствах, Америка без бензина и кодекс чести
12:59 Терминатор уже пришел и началась война роботов?
10:56 Несмотря на впечатляющие бюджеты культурное пространство Казахстана продолжает сжиматься, - Е.Косенко
10:54 Этнополитика Казахстана: от АНК к государству, - Андрей Чеботарев
10:18 Алмазбек Бейшеналиев стал постпредом Киргизии при ООН и других международных организациях в Женеве
10:06 В таджикском Согде осудили на 5 лет еще одного активиста ПИВТ - врача Ходжиматова
09:57 Спустя месяц после конфликта на таджикско-кыргызской границе: смогут ли Душанбе и Бишкек договориться? - "РО"
09:36 Наталия Нарочницкая: Бой добра со злом в Европе еще не окончен
09:31 Загорелся и утонул учебный корвет ВМС Ирана Khark
09:13 Кыргызы-бабановцы собрались в Таласе. Митингуют за свободу своего убогого вождя
09:04 Персидская бомба, еврейские страхи, русский интерес кому грядущая война – мать родна? - К.Душенов
08:58 Эра 5G: преимущества, риски и угрозы
|В Турции оценили потери из-за отсутствия россиян на курортах
18:09 03.06.2021
Александр Сергеев 03.06.2021
Запрет российских властей на полеты на турецкие курорты может принести Анкаре свыше двух миллиардов долларов убытков. Об этом сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на источники.
Как считает председатель Совета региональных представителей Союза туристических агентств Турции Ферита Тургута, из-за продления ограничения до 21 июня теперь российские туристы сомневаются в возобновлении авиасообщения. В результате россияне могут перенести или отменить брони в турецких гостиницах.
"С учетом убытков с 15 апреля по 21 июня сумма потерь превышает $2 млрд", - уточнил он.
Глава Ассоциации туроператоров и отельеров южного Эгейского моря Бюлент Бюльбюльоглу предполагает, что туристы снова начнут приезжать на отдых в июле.
"Самое важное - быстро завершить вакцинацию", - добавил он.
Аналогичной позиции придерживается и председатель Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатир. Он считает страну "незаменимым" местом отдыха среди российских гостей.
Ранее сообщалось, что Турция упростила правила въезда для россиян. В настоящее время они действуют до 21 июня.