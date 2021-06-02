Тойгонбай Абдыкаров назначен директором Госкомиссии по делам религий Кыргызстана

23:27 03.06.2021

Предыстория: Медер Карабаев освобожден от должности директора Госкомрелигий

Бишкек (АКИpress) – Абдыкаров Тойгонбай Жоробаевич назначен директором Государственной комиссии по делам религий Кыргызстана.



Как сообщила пресс-служба Администрации президента, соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.