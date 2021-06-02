 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 02.06.2021
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На Иссык-Кульском марафоне дисквалифицировали казахстанца победителя – часть дистанции он проехал на машине
00:32 04.06.2021

3 мая 2021 года в 10.00 часов в здании Международного Олимпийского Комитета ( МОК) после окончательного подсчета Международного Иссык-Кульского марафона ШОС "Run the Silk road- Shanghai Cooperation Organization" на дистанции 42,2 км состоялась торжественная церемония вручения дипломов и медалей победителям в возрастной категории 65 лет и старше, который проходил 15 мая 2021 года в г.Чолпон- Ата, где приняли участие более 3000 спортсменов, из 35 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Генеральный Секретарь Федерации легкой атлетики Кыргызской Республики Иван Щербаков наградил победителей.

Первое место занял генерал-майор милиции в отставке Киязов Кемелбек Абдыкадырович (время 4 часа 13 минут и 33 секунды) - награжден золотой медалью и дипломом. Второе место Сыдыков Мендибек (время 4 часа 13 минут и 39 секунд) - награжден серебряной медалью и дипломом. Третье место Абдазов Турдумамат (время 4 часа 13 минут и 59 секунд) - награжден бронзовой медалью и дипломам.

В результате проверки был дисквалифицирован Казахстанский марафонец, который нарушил правила Международного марафона. В ходе проверки было установлено, что Казахстанский марафонец из-за травмы вызвал медиков, получил медицинскую помощь и на скорой помощи доехал почти до финиша.

Ветеран кыргызской милиции, генерал-майор Кемелбек Киязов не является профессионалом, но показал отличный результат среди любителей бега и профессионалов. В настоящее время ему 65 лет. Он участвовал в 3 международных марафонах.

Источник - sport.akipress.org
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