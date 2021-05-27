Битва за баррель. Ирано-иракская война (1980 – 1988), беспощадная и бесполезная, - А.Храмчихин

00:34 04.06.2021 Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.



27 мая 21



Закончившаяся 33 года назад ирано-иракская война 1980–1988 годов по масштабам, продолжительности и уровню потерь входит, наряду с корейской и вьетнамской, в тройку крупнейших локальных войн второй половины ХХ века.



Ирак, возглавляемый Саддамом Хусейном, был агрессором. Точно так же, как и 10 годами позже против Кувейта ("Что погубило Саддама Хусейна", "НВО", 29.01.21). Но если в 1990 году весь мир был против Саддама и поразил его "Бурей в пустыне", то в 1980–1988 годах почти весь мир был почему-то за него.



Ирак получал оружие и из соцлагеря (больше всего – из СССР, но также из Югославии, Венгрии, ГДР, ЧССР). И от стран НАТО (больше всего – от Франции, но и США, Великобритания, ФРГ, Италия в стороне не остались). И от нейтралов (Швеция, Бразилия, ЮАР).



А вот жертве агрессии – Ирану – помогали оружием лишь Китай, КНДР, Ливия и Сирия. Причем КНР с удовольствием продавала оружие и Ираку тоже. Впрочем, в рамках сделки "Иран-контрас" США поставляли Ирану запчасти для кое-какой техники и даже несколько истребителей F-4 "Фантом", но это очень специфическая история и совсем не тот масштаб.



Алчность против фанатизма



Причиной войны официально были разногласия по поводу прохождения границы по реке Шатт-эль-Араб. Фактически же это была война за нефть. По крайней мере, с иракской стороны. Для Ирана поначалу это было отражение агрессии, а затем – тоже война за нефть, а также экспорт исламской революции в шиитском варианте.



Революция 1979 года и последовавшие за ней репрессии против "прислужников шахского режима", мягко говоря, не лучшим образом сказалась на боеспособности ВС Ирана.



А Корпус стражей исламской революции (КСИР) был только что создан. Поэтому в начале войны Ирак, пользовавшийся преимуществами агрессора, нанес иранцам ряд крупных поражений.



Начав войну 19 сентября 1980 года, уже к ноябрю иракцы заняли более 20 тыс. кв. км территории (в первую очередь на юго-западе Ирана), захватив города Касре-Ширин, Нефтшах, Мехран, Бостан и Хорремшехр. Глубина продвижения составила от 5–10 км на севере до 60 км на юге. Юго-запад Ирана интересовал Хусейна потому, что нефти там было больше всего.



Впрочем, наступательный порыв иракцев довольно быстро иссяк, и они решили удовлетвориться достигнутым. Пассивная оборона, однако, еще никому никогда удачи не приносила. Иран начал переламывать ситуацию. Недостаток техники персы компенсировали превосходством в численности личного состава и крайним фанатизмом.



Через год после начала войны, в сентябре 1981 года иранцы провели первое успешное наступление, отбросив иракцев от Абадана. Весной 1982 года персы вернули города Шуш и Хорремшехр. В ходе наступления иранцы несли огромные потери, но упрямо шли вперед.



К исходным рубежам



В начале июня 1982 года Ирак отвел войска к границе, оставив за собой лишь спорные участки, из-за которых якобы война и началась. В Багдаде надеялись, что Иран согласится на ничью. Но в Тегеране справедливо восприняли отступление противника как слабость и решили нести шиитскую революцию на запад, в арабский мир. Ирак был особенно удобен в этом плане, поскольку больше половины населения этой страны составляли шииты. Впрочем, подавляющее их большинство сохранило лояльность Багдаду, национальность оказалась важнее веры.



Главная борьба по-прежнему разворачивалась на южном участке фронта. Здесь, в заболоченной дельте Шатт-эль-Араб, преимущество Ирака в технике в значительной степени нивелировалось: очень сложно было ее применять. Зато большое значение приобрело превосходство Ирана в живой силе.



И уже в середине июля 1982 года Иран начал наступление, направленное на захват Басры. За две недели боев персы были разгромлены. Тем не менее на отдельных участках они смогли закрепиться на иракской территории.



Война городов



Затем иранцы регулярно проводили наступления на различных участках фронта, понемногу вгрызаясь в оборону противника. Настоящий успех пришел к ним в феврале 1986 года, когда они смогли захватить город Фао на юге Ирака, отрезать таким образом Ирак от моря и перерезать железную дорогу Багдад-Басра.



Через год, в январе 1987 года, в ходе очередного наступления персы подошли к Басре на 6 км, но взять город так и не смогли. Бои носили крайне ожесточенный характер. При этом стороны старались максимально ослабить друг друга, нанося удары по тылам. Особенно активно они обменивались авиационными и ракетными ударами по столицам и другим крупнейшим городам в 1985 году, этот период известен как "война городов". За всю войну Иран выпустил по территории Ирака 455 баллистических ракет, Ирак ответил 428 ракетами. Интересно, что обе стороны активно использовали советские ракеты Р-17, больше известные как "Скад", а также созданные на их основе ракеты собственного производства.



Большинство иранских наступлений были либо полностью неудачны, либо успехи были очень небольшими, а потери при этом гигантскими. Однако персы полностью захватили инициативу, перенеся войну на территорию противника. Создавалось впечатление, что, если так пойдет дальше, они дожмут Ирак. И в дело вмешались американцы.



Танкерная война



Предлогом для этого стала "танкерная война". Обе воюющие страны стремились лишить врага доходов от нефтяного экспорта. В частности, иракские МиГ-25РБ практически полностью разрушили иранский нефтяной терминал на острове Харк. А в ноябре 1986 года МиГ-23БН ВВС Ирака, дозаправлявшиеся в воздухе с транспортных Ан-12, атаковали нефтяной терминал на острове Лорак в Ормузском проливе.



Также стороны атаковали иностранные танкеры, идущие во вражеские порты или из них. Ирак в этой войне был гораздо активнее Ирана (283 удара по судам против 168). Например, 19 марта 1988 года иракские Ту-22 подожгли два иранских супертанкера: "Авай" (316 379 т водоизмещения) и "Санандай" (253 837 т), при этом погибло более 50 человек. Но Вашингтон почему-то заметил только иранские действия. И начал атаки против иранских кораблей и нефтяных платформ.



По-настоящему Багдад и Вашингтон "слились в экстазе" весной 1988 года. 17 апреля Ирак начал крупномасштабное наступление на юге. На следующий день по удивительному "совпадению" ВМС США провели крупную операцию в восточной части Персидского залива. Они разрушили несколько иранских нефтяных платформ, потопили иранские фрегат "Саханд" (английской постройки) и ракетный катер "Джохан" (французской постройки типа "Комбатант-2"), повредили однотипный с "Сахандом" фрегат "Сабалан".



При этом они, безусловно, отвлекли значительные иранские силы, способствуя успеху иракского наступления. Которое закончилось полным триумфом. Иракцы вернули Фао и освободили почти всю территорию на юге страны.



После этого война окончательно утратила смысл. Стороны понесли гигантские людские и материальные потери и были полностью истощены. 20 августа 1988 года война закончилась, ни Багдад, ни Тегеран не добились в ней абсолютно ничего. По сути, на тот момент проиграли и те, и другие.



Ужасная бойня



С чисто военной точки зрения ирано-иракская бойня, как кажется на первый взгляд, особого интереса не представляет.



Уровень боевой подготовки сторон оказался крайне низким. Особенно это относилось к Ирану, который очень активно применял в ходе войны метод "людских волн" и разминировал минные поля, пуская на них подростков и стариков с пластмассовыми ключами от рая на шее. Противника заваливали трупами в самом прямом смысле этого понятия. Боевое мастерство иракцев было ненамного выше, в целом их действия были весьма примитивны.



Тем не менее считать эту войну совсем неинтересной нельзя. Были в ней очень занятные моменты.



Вертолетная война



Во время вьетнамской войны и октябрьской войны 1973 года ("Судный день Израиля", "НВО", 19.10.18) противотанковые вертолеты по своему прямому назначению применялись очень эпизодически, ирано-иракская война (особенно ее начальный этап) стала первой, где они использовались массово.



Ми-24, создававшийся для уничтожения натовских танков в Европе, очень широко применялся в противопартизанских войнах по всему миру (от Чечни до Анголы), а с танками всерьез воевал только в Месопотамии ("Вертолеты остаются на полях сражений", "НВО", 30.6.17). По-видимому, на счету иракских Ми-24 имеется несколько сотен иранских танков.



Кроме того, на протяжении всей войны шли воздушные бои между вертолетами, чего в таких масштабах не было больше нигде и никогда. Главными противниками Ми-24 в этих боях были иранские машины АН-1 "Кобра" американского производства. Объективно преимущество должно было быть на стороне более легких и маневренных "Кобр". Каким был реальный исход этих боев – сказать сложно.



Данные о потерях сторон на любой войне очень сильно расходятся, а в данном случае дело усугубляется тем, что воевали между собой два закрытых тоталитарных режима. В общем, иранцы считают, что с суммарным счетом 10:6 победили "Кобры", иракцы сообщали, что с тем же счетом выиграли Ми-24.



Впрочем, всего Ми-24, по иракским данным, сбили до 50 иранских вертолетов (с учетом транспортных и многоцелевых). Более того, 27 октября 1982 года иракский Ми-24 противотанковой ракетой сбил иранский истребитель американского производства F-4 "Фантом". До сего дня этот случай аналогов не имеет, считается, что такое просто невозможно, ведь вертолет не предназначен для боев с самолетами-истребителями.



Танковые бои и потери



Серьезные танковые бои имели место только в начале войны. Крупнейший из них случился в январе 1981 года в районе Абадана в ходе отражения иракцами иранского контрудара. Иран потерял уничтоженными и захваченными от 88 (по собственным данным) до 214 (по иракским) танков (М60 и "Чифтен"). Потери Ирака составили от 50 до 100 Т-62.



Всего за войну Ирак потерял примерно 60 Т-72 и около 500 Т-62, не менее 1100 Т-54/55 и китайских Туре 59/69. Потери Ирана превысили 1,5 тыс. машин. Интересно, что Иран начинал войну, имея около 2 тыс. танков исключительно западного производства (американские М60, М47 и М48, английские "Чифтен" и "Скорпион"), а заканчивал примерно с 1 тыс. танков, из которых не менее половины были советского и китайского производства (получены из КНР, КНДР, Ливии и Сирии).



Если разбившийся самолет или вертолет в 99% случаев не подлежит восстановлению, то поврежденная бронетехника и артиллерия очень часто может быть восстановлена и возвращена в строй. Кроме того, если захват авиационной техники в боеспособном состоянии – событие исключительно редкое, то захват неповрежденной или незначительно поврежденной наземной техники – в порядке вещей.



Ситуация усугубляется еще и тем, что с середины 1980-х Иран и Ирак воевали во многом одинаковым оружием, которое могло переходить из рук в руки.



В ходе данной войны имел место совершенно удивительный случай. В начале войны Ирак захватил 150 вполне боеспособных танков М48, которые ему были не нужны (американские, старые, нет снарядов и запчастей). В итоге в 1987 году (то есть еще во время войны) Ирак через ОАЭ продал их обратно в Иран!



В другие страны Ирак продал 91 трофейный "Чифтен" (90 в Иорданию, один в СССР), 36 М60А1, 60 М47, 19 "Скорпионов" (все в Иорданию), 85 БТР М113 (35 в Иорданию, 50 в Ливан). Именно эта техника является "гарантированными" потерями Ирана. Хотя, разумеется, в реальности потери были во многие разы больше.



Воздушные бои и потери



Очень сложно понять истинный результат воздушных боев ирано-иракской войны, данные сторон расходятся в разы. Что касается англосаксонских источников, то в них сильно просматриваются парадоксальное "подыгрывание" Ирану. Дело, видимо, в том, что его ВВС были оснащены исключительно американскими самолетами (F-4, F-5, F-14), в то время как ВВС Ирака – советскими и немножко французскими. На этом фоне политическая антипатия отходит на второй план.



По этим самым западным данным, иракские истребители сбили в ходе войны 50 иранских самолетов, а иранские – 221 иракский! При этом хорошо известно о репрессиях в Иране против летчиков и техников шахских ВВС, о катастрофической нехватке запчастей, о том, что если к началу войны Иран имел около 450 боевых самолетов, то к концу – примерно 60, а Ирак обладал подавляющим превосходством в воздухе. В связи с этим верить в то, что иранцы воевали в 4,4 раза лучше иракцев, не очень получается.



Также напоминает "охотничий рассказ" история о том, как иранский пилот Мохаммед Седих 29 октября 1980 года на своем F-14 в одном бою сбил четыре МиГ-23, что должно считаться рекордом в истории реактивной авиации. Хотя, разумеется, нельзя исключать того, что этот эпизод действительно имел место.



Имеются отрывочные и крайне противоречивые данные о многочисленных воздушных боях, в которых все сбивали всех, а легкие истребители порой справлялись с тяжелыми, гораздо более мощными противниками.



Так, иранский F-5Е сбил "суперперехватчик" МиГ-25П. С другой стороны, иракские МиГ-21 сбили, по разным данным, от одного до пяти F-14, которые в тот период были одними из лучших истребителей в мире. При этом иранцы претендуют на то, что F-14 сбили три МиГ-25, хотя иракцы не подтверждают ни одну из этих потерь. Возможно, в самом конце войны два F-14 были сбиты только что появившимися у Ирака МиГ-29, но и это далеко не точно.



В целом потери Ирака в воздухе составили как минимум четыре бомбардировщика Ту-22 и два Ту-16, шесть штурмовиков Су-20/22 и один Су-25, 21 истребитель МиГ-21, 22 МиГ-23 (в том числе не менее шести бомбардировщиков МиГ-23БН), 15 "Мираж-F1", два МиГ-25. Впрочем, реальные потери были в три-четыре раза больше. Потеряно было не менее 10 ударных вертолетов Ми-24. ВВС Ирана потеряли от 6 до 15 F-14, от 31 до 83 F-4, от 28 до 67 F-5, 30 С-130, не менее 31 АН-1, свыше 30 вертолетов других типов.



Морские бои и потери



Если не считать вышеописанной американской атаки на иранские ВМС с потоплением "Саханда" и "Джохана", вся морская война свелась к одному бою.



29 ноября 1980 года иранские диверсанты взорвали иракские нефтяные терминалы Мина-эль-Бакр и Хор-эль-Амая. Прикрывая их отход, иранская авиация потопила пять ракетных катеров пр. 205 и четыре торпедных катера пр. 183 (все советского производства), сбила 1 МиГ-21, 6 МиГ-23 и вертолет французского производства "Супер Фрелон", потеряв при этом лишь один или два "Фантома". А иракские ракетные катера перед своей гибелью потопили иранский ракетный катер "Пейкан" (также типа "Комбатант-2").



Кроме того, в первые месяцы войны иранская авиация потопила еще два торпедных катера пр. 183, пять-шесть сторожевых катеров РВ-90, десантный корабль пр. 773, что, по сути, означало полное уничтожение иракского флота. Иранские ВМС, кроме уже упомянутых фрегата и двух ракетных катеров, потеряли от действий иракской авиации два корвета типа "Баяндор" (американской постройки), семь сторожевых катеров, до двух тральщиков.



В целом можно сказать, что при общем довольно низком уровне боевой подготовки сторон (от рядовых до генералов), война велась с крайним ожесточением. Боевая техника, причем достаточно современная, использовалась весьма интенсивно.



Советская техника составила основу ВС Ирака, именно ее применением иракцы обязаны своим основным успехам. А со второй половины войны Иран тоже в значительной степени воевал на реэкспортированной нашей технике и ее китайских и корейских клонах. В целом она проявила себя очень хорошо. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622756040

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Мажилис одобрил законопроект для решения вопросов сферы земельных отношений

- Рабочий график премьер-министра

- Заседание Конституционного Совета

- Что кончится раньше: Нацфонд или ЕНПФ?

- А. Смаилов провел заседание Спецкомисии по подготовке и проведению национальной переписи населения

- "Ак жол" выражает поддержку водителям и предпринимателям и требует от КазАвтожола отказа от заявленных планов по 5-кратному увеличению тарифа за проезд по платным автодорогам

- Судебные заседания в онлайн-формате напоминают разговор слепого с глухим

- Делегация Правительства Республики Казахстан посетила с рабочим визитом Российскую Федерацию

