Афганская каша без США. Террористы готовы захватить новые плацдармы, - Лариса Шашок

00:40 04.06.2021 Об авторе: Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО МИД РФ.



3 июня 21



Переговоры посланника США по вопросам мира в Афганистане Залмая Халилзада и лидера делегации "Талибана" Муллы Абдула Гани Барадара в Дохе. Фото Reuters

После событий 11 сентября 2001 года основной интерес США в Афганистане заключался в предотвращении будущих угроз в свой адрес. Крупнейшая в истории серия терактов была спланирована экстремистской антиамериканской террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ), которую поддерживал и прикрывал на афганской территории режим талибов. Отказ руководства радикального исламистского движения "Талибан" (запрещено в РФ) выдать лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена побудил Соединенные Штаты совершить военное вмешательство с последующим свержением режима талибов.

Парадокс, с которым сегодня сталкивается Вашингтон, заключается в том, что исходящая из Афганистана террористическая угроза в значительной степени сдерживается благодаря военному присутствию на территории страны США и их союзников, а также давлению, которое они продолжают оказывать на экстремистские группировки. Представители американского правительства используют очевидное уменьшение угрозы в качестве предлога для полного вывода военного контингента с территории Афганистана. Однако, по мнению ряда экспертов, резкий уход может спровоцировать новую волну насилия и рост террористической угрозы на период от полутора до трех лет.



С началом советской кампании в Афганистане в 1979 году афгано-пакистанский регион стал центром деятельности глобальных джихадистских группировок, в первую очередь "Аль-Каиды", которая осуществила серию нападений на объекты США в 1990-х годах. Ограниченное и избирательное внимание Вашингтона к угрозе, которую представляют подобные группировки, подготовило почву для терактов 11 сентября.



Хотя режим талибов, который в 1996 году захватил власть в Афганистане, не обладал соответствующими боевыми возможностями и не испытывал интереса к нападению на США, в обмен на материальную и финансовую поддержку со стороны бен Ладена он предоставил "Аль-Каиде" площадку для планирования террористических операций. В конце 2001 года силами США в Афганистане режим талибов был свергнут. А в 2011 году сам бен Ладен был ликвидирован в ходе спецоперации американского спецназа в пакистанском городе Абботтабад.



Тем не менее Южная Азия остается критически важным регионом для антиамериканских террористических группировок – из-за ее символической значимости в мифологии джихада, удаленной местности, а также слабых правительств. Совокупность этих факторов затрудняет проведение в регионе успешных контртеррористических операций и, следовательно, делает его привлекательным для экстремистов.



В настоящее время на территории Афганистана помимо талибов действуют две крупные террористические группировки: "Аль-Каида" и "ИГИЛ-Хорасан" (запрещена в РФ). К первой относятся члены так называемого "ядра AQ" – прямых политических наследников бен Ладена, а также регионального ответвления "Аль-Каиды" на Индийском субконтиненте (AQIS). Существует множество группировок, которые представляют меньшую угрозу для США, но способны угрожать интересам Вашингтона в регионе. В частности, способствуя нестабильности или обостряя соперничество между Индией и Пакистаном, обладающими ядерным оружием.



Террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в РФ) начинала свою деятельность как ответвление "Аль-Каиды" в Ираке после 2003 года. Впоследствии она расширила и укрепила свое влияние в регионе, извлекая выгоду из хаоса сирийской гражданской войны и захватив контроль над территориями в Сирии и Ираке. ИГИЛ объявила о своем стремлении создать халифат, который объединит мусульман и выйдет за пределы государственных границ. Группировка открыто демонстрировала враждебность в отношении США и их союзников, совершив множество терактов в западных странах.



В 2013 году вооруженные силы США признали существование боевиков, связанных с ИГИЛ, в районе афгано-пакистанской границы. Первые члены "ИГИЛ-Хорасан" в Афганистане в основном были диссидентами из командования афганских талибов, бывших членов террористической организации "Техрик-е-Талибан Пакистан" (запрещена в РФ) и сторонников центральноазиатских экстремистских группировок, которые ранее были союзниками "Аль-Каиды". В начале 2015 года ИГИЛ провозгласила создание так называемого "вилаята Хорасан" – халифата на территории Афганистана и Пакистана.



За прошедшие с тех пор годы "ИГИЛ-Хорасан" завербовала тысячи сторонников, укрепив влияние в регионе, а затем ее активность пошла на спад под непрекращающимся давлением со стороны сил безопасности США, Афганистана и Пакистана, а также движения "Талибан".



В 2020 году руководство "ИГИЛ-Хорасан" предприняло ряд попыток восстановить влияние в регионе. Боевики группировки совершили серию нападений на афганских мирных жителей, результатом их стало большое число жертв. По мнению лидеров террористической организации, подобные нападения поддерживают ее статус среди экстремистов, усиливают авторитет и приносят больше плодов в процессе вербовке.



"ИГИЛ-Хорасан" нацелена на создание провинции Хорасан, которая может обеспечить безопасную платформу для ИГИЛ, стремящегося построить глобальный халифат. Нет оснований сомневаться в том, что "ИГИЛ-Хорасан" нападет на Запад, если боевикам предоставится такая возможность. На данный момент возможности группировки ограничены давлением со стороны вооруженных сил США, афганских национальных сил обороны и безопасности (ANDSF), а также талибов, которые не желают делить сферы влияния. Снижение внешнего давления после вывода с территории Афганистана международного военного контингента, вероятно, приведет к захвату "ИГИЛ-Хорасан" дополнительных территорий, усилению угрозы для афганского правительства и увеличению ее боевых возможностей в проведении других операций, включая теракты за пределами Афганистана.



"Аль-Каида" никогда не отказывалась от своего плацдарма в Афганистане, несмотря на огромное давление со стороны США и широкие возможности сосредоточиться на других театрах военных действий. Она по-прежнему клянется в верности талибам. Согласно одиннадцатому докладу ООН, подготовленному группой по наблюдению за санкциями "Талибана" и представленному Совету Безопасности в мае 2020 года, "отношения между "Талибаном", особенно "Сетью Хаккани" (запрещена в РФ), и "Аль-Каидой", остаются близкими, исходя из дружбы, истории совместной борьбы, идеологических симпатий и смешанных браков. "Талибан" регулярно консультировался с "Аль-Каидой" во время переговоров с Соединенными Штатами и гарантировал, что будет уважать их исторические связи".



Неразрывная связь двух группировок частично объясняет, почему "Талибан" сопротивлялся требованиям США отказаться от сотрудничества с "Аль-Каидой", взяв на себя только обязательство гарантировать, что она больше не представит угрозы интересам США и их союзников в районах, контролируемых талибами.



Тем временем лидер "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири объявил о создании AQIS – ответвления организации, идеология которой тесно связана с целями ее основных руководителей. В настоящее время угроза со стороны AQIS для США минимальна, равно как и угроза интересам Вашингтона в регионе. Тем не менее стоит помнить, что "Аль-Каида" является сетевой организацией, а ее самая старая и самая глубокая сеть находится в Афганистане и Пакистане. Высшее руководство группировки базировалось в этом регионе на протяжении двух десятилетий давления со стороны США. Бен Ладен подчеркивал ценность безопасного нахождения в Афганистане в письмах, найденных в его последнем убежище в Абботтабаде.



Помимо "Аль-Каиды" и "ИГИЛ-Хорасан" на сегодняшний день особый интерес в Южной Азии представляют еще две экстремистские группировки: "Техрик-е-Талибан Пакистан" и "Лашкар-е-Тайба" (запрещена в РФ). Обе продемонстрировали способность стать крупной угрозой региональной безопасности, однако ни одна из них не ориентирована осуществлять прямые атаки против США. При этом любая экстремистская группировка, способная увеличить вероятность ядерного конфликта между Пакистаном и Индией или усилить возможность распространения ядерных материалов и оружия в Южной Азии, может серьезно угрожать региональной и глобальной стабильности.



Таким образом, оценивая угрозы со стороны джихадистских группировок Афганистана, целесообразно полагать, что присутствие США способствовало значительному уменьшению террористической угрозы в пределах региона. Но глобальная террористическая угроза за этот период претерпела значительную эволюцию. А значит, ей необходимо противодействовать с помощью глобальной стратегии, которая должна будет учитывать афганский фактор.



По причинам, описанным выше, Афганистан остается символически и географически привлекательным пространством для деятельности джихадистов, которые стремятся пошатнуть интересы региональных игроков и международный порядок в целом. Источник - ng.ru

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