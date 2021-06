Врагов народа ищут в армии США, - В.Прохватилов

00:47 04.06.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 03.06.2021



По словам Майкла Флинна, то, что произошло в Мьянме, должно произойти и в США



Американские СМИ обнаружили, что в секретных чатах элитных подразделений армии США действующие и отставные спецназовцы критикуют официальную повестку дня и неуважительно отзываются об американских властях.



В закрытых группах Facebook, предназначенных для военнослужащих сил специальных операций, в которые удалось проникнуть журналистам NBC News, ""морские котики" делятся дезинформацией об "украденных" выборах 2020 года, уничижительными и расистскими комментариями о политическом руководстве Америки и даже теориями заговора QAnon".



Флинн на конференции QAnon



Среди сотен сообщений в Facebook на форумах для рейнджеров, зеленых беретов и других элитных бойцов встречаются крайне жесткие высказывания о происходящем в Америке. Так, член группы спецназа сетует на то, что "воры и педофилы ходят по священным залам народного правительства (the thieves and pedophiles walking the hallowed halls of the peoples government), чтобы подорвать позиции бывшего президента Дональда Трампа. "В справедливом мире их уже вывели бы за здание суда и расстреляли", – реагирует на этот пост другой спецназовец.



Больше всего такого рода высказываний в группах SF Brotherhood – PAC и US Special Forces Team Room, насчитывающих более 5 тысяч участников. Здесь часто высмеивают президента Джо Байдена или называют министра обороны чернокожего Ллойда Остина унизительными прозвищами Bubba, Расистский Панк, Гнойная Личинка. Решение Остина разрешить службу в армии трансгендерам именуют "бесплатной трансгендерной хирургией для военных" (Free Transgender Surgery for Military). Многие выражают поддержку заявлениям Трампа "о широкомасштабном мошенничестве на выборах 2020 года".



Майкл Флинн



В этих группах комментируется захват Капитолия 6 января. Одновременно продвигаются "теории заговора", пишет NBC News, и утверждается, что участники беспорядков 6 января были членами антифа и Black Lives Matter, а не сторонниками Трампа. "Трампа снова подставили!" – написал 7 января американский спецназовец о захвате Капитолия.



Все группы, в которые проникли журналисты NBC News, тщательно проверяют своих членов, чтобы удостовериться, что они действительно служили или служат в спецназе. Членов этих групп призывают быть осторожными в своих публикациях, потому что "всегда кто-то наблюдает и фиксирует ваши высказывания". Журналисты NBC News пытались расспросить членов этих групп об их взглядах, но ни одного ответа не получили.



Штурм Капитолия провокаторами



Глава контрразведки Пентагона Гарри Рейд заявил, что обнаруженные NBC News чаты станут поводом для серьезного расследования, что Пентагон будет выявлять и принимать меры против военнослужащих, призывающих к "ненависти, насилию и незаконной дискриминации".



Шеф Пентагона Ллойд Остин на днях выпустил меморандум с инструкциями по борьбе с экстремизмом в рядах вооруженных сил. К экстремизму приравнивается проявление "белого супрематизма". Новобранцев будут проверять на предмет экстремистского поведения, а увольняющимся военнослужащим будут объяснять, как им уберечься от участия в экстремистских группах.



Командование Сил специальных операций США (SOCOM) опубликовало в мае план, направленный на "улучшение расового и этнического разнообразия и устранение предвзятости в вооруженных силах". При этом бывший "зеленый берет" Джек Мерфи отметил, что члены движения QAnon дают клятву бороться с правительством США, что грозит созданием параллельных, конкурирующих с официальными структур командования вооруженными силами (parallel and competing chains of command for those forces).



Мэтью Ломайер из космических сил. Он был освобожден от своих обязанностей в ожидании расследования после того, как написал и за свой счет опубликовал книгу "Непреодолимая революция: марксистская цель завоевания и разрушения американских вооруженных сил"



А когда "врагов народа" находят, с ними расправляются. Одной из первых жертв борьбы с экстремизмом в армейских рядах стал подполковник Мэтью Ломайер из космических сил. Он был освобожден от своих обязанностей в ожидании расследования после того, как написал и за свой счет опубликовал книгу "Непреодолимая революция: марксистская цель завоевания и разрушения американских вооруженных сил", а затем прокомментировал свое сочинение в эфире онлайн-ресурса Rumble. 14 мая приказом командования Ломайер был освобожден от своих обязанностей командира 11-й эскадрильи космического предупреждения на базе ВВС Бакли в штате Колорадо за "запрещенную партизанскую политическую деятельность".



Однако репрессии возымели обратный эффект. Через несколько часов после отстранения Ломайера от служебных обязанностей его книга стала бестселлером и вошла в топ новинок Amazon. Сенатор-республиканец Том Коттон, ветеран, прошедший Ирак и Афганистан, встретился с Ломайером и заявил, что воспринимает происходящее в вооруженных силах как свою личную боль. Он призвал военных информировать его о политическом давлении на них.



Крамольные, с точки зрения демократов, идеи витают не только в элитных частях. Рядовой состав не воспринимает повестку демократических агитаторов, "срезая" их каверзными вопросами. Например, почему протесты 6 января считаются экстремизмом, а погромы антифа – нет? Об этом на брифинге для журналистов в Пентагоне рассказал советник главы Объединенного комитета начальников штабов Рамон Колон-Лопес. Он заявил, что "экстремистские организации активно вербуют военнослужащих, это плохо для ведомства и нехорошо для имиджа военных".



Опасения руководства Пентагона не беспочвенны. Бывший советник по национальной безопасности Дональда Трампа, в прошлом глава военной разведки генерал Майкл Флинн в прошедшие выходные принял участие в конференции движения QAnon в Далласе (штат Техас). Один из участников конференции спросил Флинна: "Хотелось бы знать, по каким причинам то, что случилось в Мьянме (военный переворот. – В.П.), не может случиться здесь". Под возгласы одобрения Флинн ответил: "Нет таких причин. Мне кажется, это должно произойти и здесь" (No reason. I mean, it should happen here).