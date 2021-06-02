УзбХокимам отныне запретят принимать решения о выделении и возврате земель

08:08 04.06.2021

В сфере земельных отношений планируются коренные изменения. В частности, предлагается отменить практику выделения земель на правах пожизненного наследуемого владения, сократить виды земельных прав, продавать земли несельскохозяйственного назначения частному сектору только через аукцион, отменить практику выделения, а также прямого и безвозмездного предоставления земель негосударственному сектору решением хокима и другие.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 3 июня провел совещание по вопросам совершенствования земельных отношений, сообщила пресс-служба главы государства.



На собрании отмечалось, что все еще наблюдаются случаи хищения, самовольного захвата и незаконной продажи земельных ресурсов. Порядок выделения земель несельскохозяйственного и сельскохозяйственного назначения непрозрачен и неодинаков для всех, говорится в сообщении.



Глава государства резко раскритиковал недостатки в этом направлении и подчеркнул необходимость ускорения работы по превращению земли в рыночный актив, определению ее экономической ценности и вовлечению ее в финансовый оборот, усилению государственного и общественного контроля за выделением и использованием земель.



"Сегодня у нас на повестке очень сложный вопрос, так как принимаемые меры по обеспечению верховенства закона в этой сфере не дают положительного результата. Земля - богатство, кормящее народ. Мы должны совершенно поменять свое отношение к ней", - заявил он.



В частности, предлагается внедрить порядок предоставления земель частному сектору на правах собственности и аренды, государственным организациям - на праве постоянного пользования.



Практика выделения земель на правах пожизненного наследуемого владения, постоянного владения, временного пользования, не отвечающая требованиям рыночной экономики, будет прекращена, и виды земельных прав будут сокращены с 6 до 3.



Кроме того, будет введена процедура продажи земель несельскохозяйственного назначения частному сектору только через аукцион. Земли несельскохозяйственного назначения могут быть проданы в частную собственность только гражданам и юридическим лицам Узбекистана, а земли, которые не могут быть приватизированы, - на основе права аренды.



Практика выделения, а также прямого и безвозмездного предоставления земель негосударственному сектору решением хокима будет отменена.



Ожидается, что будет внедрен порядок предоставления земель сельскохозяйственного назначения только на условиях аренды.



Такие земли будут предоставляться гражданам и организациям (за исключением иностранных) на основе открытого конкурса. Прием заявок на открытый конкурс, сбор и оценка информации о претенденте будут осуществляться в электронном виде, отметили в пресс-службе президента.



Полномочия хокимов областей и районов по изменению категории земель сельскохозяйственного назначения предусматривается передать Кабинету министров и президенту.



На совещании обсуждены вопросы совершенствования механизмов контроля за землепользованием.



В частности, будет полностью упразднено право хокимов районов принимать решения о выделении и возврате земель.



Все решения хокимов области касательно земельных отношений будут проходить юридическую экспертизу в территориальных управлениях юстиции.



Вместе с тем предлагается усилить ответственность за земельные правонарушения.



Шавкат Мирзиеев вновь акцентировал внимание на необходимость обеспечения верховенства закона в сфере и дал ответственным лицам соответствующие поручения.