Узстандарт реорганизован в подразделение Мининвеста

08:12 04.06.2021

Агентство Узстандарт ликвидируется

Указом президента на базе Узстандарта создается Узбекское агентство по техническому регулированию при Министерстве инвестиций и внешней торговли.



Президент Шавкат Мирзиеев 2 июня подписал указ "О кардинальном совершенствовании государственного управления в области технического регулирования".



Согласно документу, на базе Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации образуется Узбекское агентство по техническому регулированию при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана.



Агентство по техническому регулированию определено республиканским органом государственного управления по реализации государственной политики в области технического регулирования и метрологии.



Указом устанавливается порядок, по которому получение сертификата соответствия на продовольственную и сельскохозяйственную продукцию становится добровольным.



Кроме того, с 1 сентября 2021 года отдельные виды продукции с низким уровнем риска оцениваются декларированием соответствия. При этом декларирование соответствия проводится без выдачи сертификата соответствия.



Резидентам Узбекистана - органам по оценке соответствия, аккредитованным членом международных организаций ILAC/IAF, разрешается выполнять работы по оценке соответствия, без прохождения национальной аккредитации с уведомлением ГП "Узбекский центр аккредитации" об области своей аккредитации.



С 1 ноября 2021 года:



внедряется порядок выпуска в свободное обращение на территории страны отдельных видов продукции с высоким уровнем риска (за исключением продукции, ввозимой физическими лицами для собственных нужд) после государственной регистрации;

разрешается импорт отдельных видов продукции с низким уровнем риска в течение 24 месяцев с оформлением один раз сертификата соответствия (независимо от срока действия);

контроль соответствия продукции, ввозимой в страну, осуществляется Агентством по техническому регулированию на основе риск-анализа.

Министерства, государственные комитеты и ведомства будут проводить экспертизу стандартов без взимания платы.



Указом определено, что не требуется государственная регистрация стандартов зарубежных государств в Узбекистане для оценки соответствия продукции стандартам зарубежных государств отечественными органами по оценке соответствия.



С 1 сентября 2021 года за правонарушения в областях технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии, устанавливаются штрафы:



для юридических лиц - от 50% до 100% стоимости реализованной продукции

для должностных лиц - от 40-кратного размера базовой расчетной величины до 80-кратного размера базовой расчетной величины.

Продукция, признанная не соответствующей обязательным требованиям, подлежит изъятию из свободного обращения и уничтожению. Оплата финансовых санкций не освобождает от этого.