Вновь обострилась ситуация на тадж-кыргызской границе - драки за контейнер в Чон-Алае

08:32 04.06.2021

Обострение на границе с Таджикистаном: Жители отстаивают Унжу-Булак.



04.06.2021

Закирдин Жаркынов



Turmush - Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана вновь обострилась минувшей ночью. На этот раз на участке границы в Чон-Алайском районе Ошской области.



Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана утром 4 июня распространила сообщение о том, что таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности межправительственных делегаций сторон по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, 4 июня около 03:00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области с заходом в глубь территории Кыргызской Республики до 1000 метров.



С таджикской стороны, по информации ПС ГКНБ, наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике.



Пограничная служба ГКНБ КР принимает все меры с целью недопущения эскалации конфликта.



Это второй инцидент на границе в Чон-Алайском районе за этот месяц.



Ранее в соцсетях появилось обращение к председателю ГКНБ Камчибеку Ташиеву. В нем сообщалось о том, что с 16 мая военнослужащие Таджикистана находятся на территории пастбищ Кароол-Добо и Унжу-Булак. Так, 18 мая прошла встреча представителей силовых структур двух стран на участке границы. Кыргызскую делегацию возглавил начальник Ошского областного управления Пограничной службы ГКНБ КР, полковник Чынарбек Насиев.



Пользователи сообщили, что 16 мая военнослужащие соседнего государства якобы задержали жителя села Кара-Мык Ы.Ж. и стали допрашивать. Авторы обращения просят обратить внимание на текущую обстановку на данном участке кыргызско-таджикской границы и в случае необходимости направить дополнительные силы из числа военнослужащих.



Занимавший пост акима района Анарбай Мамажакыпов в комментарии Turmush тогда сообщал, что на границе Чон-Алайского района и Таджикистана есть пастбище площадью 1010 га, которое не прошло процедуру демаркации и делимитации. "Согласно картам от 1924, 1927 и 1989 годов, территория относится к Таджикистану. Но наши граждане пользовались пастбищем. В связи с тем, что не проведена процедура демаркации и делимитации, военнослужащие Таджикистана наблюдали за участком границы издалека. Сейчас они подошли ближе и проводят контроль. Среди населения распространяется неправильная информация. Прошла встреча руководителей пограничных застав, в ходе которой стороны договорились, что военнослужащие не будут находиться на неописанном участке границы", - проинформировал акима района.



В апреле 2019 года корреспонденты Turmush побывали в селе Кара-Тейит, в верховьях которого расположено пастбище Кара-Тейит. Жители тогда просили решить вопрос по приграничным пастбищам. Они неоднократно отправляли письма в Жогорку Кенеш, но так и не дождались ответа.



Жители села Кара-Тейит и Карамык, которые граничат с Таджикистаном, на протяжении десятилетий использовали тысячи гектаров пастбищных земель. Но затем они узнали, что якобы территориально эти земли относятся к Таджикистану. Со слов жителей, были случаи, когда военнослужащие соседнего государства забирали скот, который переходил границу.



Вид на жайлоо Унжу-Булак

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Вид на жайлоо Унжу-Булак

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90-летний житель села Кара-Тейит Алимбай Таштанбеков рассказывал, что после произошедшего в 1936 году конфликта между жителями двух государств, одну из сторон гнали прямо до Тажик-Абада. "Издревле, мы жили по-соседски - женили детей, ездили друг к другу в гости. Но сейчас проживать на участке границы, который не прошел процедуру делимитации и демаркации, стало гораздо сложно. В 1930-ых годах у нас чуть не произошла война с таджиками, в результате гнались за ними вплоть до местность, получившей название Жараш. Именно в том селе было заключено перемирие между жителями двух стран, а сейчас таджики называют эту местность Яраш. С той местности и дальше расположены 6 сел. Все новые и новые земли заселяются гражданами соседнего государства. В 1942-1949 годах на этих землях мы высаживали ячмень, выпасали скот на пастбища. В 1985-1989 годах местный руководитель начертил такую карту, что больше земли отошло Таджикистану", - говорит Таштанбеков.



Село Карамык



Председатель Жекендинского айыльного кенеша Сагынбек Халилов вспомнил случай, произошедший с ним во время отдыха на жайлоо. Военнослужащие Таджикистана тогда заявили, что это жайлоо принадлежит им и задержали. Сельчан продержали в течение 1,5 суток. По мнению Халилова, местности необходимо дать статус приграничной и забрать себе жайлоо Унжу-Булак, даже в случае проведения переговоров и дальнейшего обмена территориями. Он озвучил, что таджикская сторона не соглашается на предложенное кыргызской стороной пастбище, а просит пастбище Алтын-Мазар.



Зикирали Жаркынов сообщал о готовности сразу же переехать, если будет подготовлена земля. По его словам, сельчане живут в надежде, что земля, на которой жили их предки, не будет отдана. "Народ Чон-Алая - немного другой народ. Когда во время Баткенских событий моджахеды сбрасывали на наши земли бомбы, мы не испугались и не сбежали. Тогда сельский молдо сдержал сельчан, сказав: "Если хотите бежать, то бегите, но смотрите, чтобы потом не отвечали перед своими потомками за то, что отдали эти земли". Несмотря на небольшую численность населения, дотационное состояние, географическое расположение - а мы находимся на самой окраине области, мы отстаиваем свои права на землю. Как мы будем смотреть, когда наши пастбищные земли отдают кому-то другому. За горами, на которые открывается вид с нашего села, расположены такие пастбища как Соку-Таш, Кыр-Таш, Ат-жайлоо, Кобукту. Об их судьбе мы пока не знаем", - говорит Жаркынов.