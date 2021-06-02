В Чон-Алай тушить/разжигать? конфликт спешит глава КырГКНБ Ташиев

08:44 04.06.2021

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев выехал в Чон-Алайский район для урегулирования сложившейся ситуации на кыргызско-таджикской границе.



Как сообщила пресс-служба кабмина, с ним выехали специальный представитель кабинета министров по приграничным вопросам Назирбек Борубаев и директор Государственного агентства по земельным ресурсам Абдулат Мырзаев.



Ташиев является руководителем делегации по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы.



"Военнослужащие Таджикистана, несмотря на ранее достигнутые договоренности о запрете на проведение каких-либо работ на неописанных участках кыргызско-таджикской госграницы до завершения процесса делимитации и демаркации, нарушили ранее достигнутые договоренности. В 03:00 4 июня, проникнув в глубь территории Кыргызской Республики на 1000 м, установили контейнер на неописанном участке госграницы Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области.



Таджикская сторона, нарушив ранее достигнутые договоренности, накалила обстановку и обострила ситуацию на кыргызско-таджикской госгранице, что не соответствует добрососедским и дружеским отношениям", - говорится в релизе Кабинета министров Кыргызстана.