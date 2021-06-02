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|В Чон-Алай тушить/разжигать? конфликт спешит глава КырГКНБ Ташиев
08:44 04.06.2021
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев выехал в Чон-Алайский район для урегулирования сложившейся ситуации на кыргызско-таджикской границе.
Как сообщила пресс-служба кабмина, с ним выехали специальный представитель кабинета министров по приграничным вопросам Назирбек Борубаев и директор Государственного агентства по земельным ресурсам Абдулат Мырзаев.
Ташиев является руководителем делегации по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы.
"Военнослужащие Таджикистана, несмотря на ранее достигнутые договоренности о запрете на проведение каких-либо работ на неописанных участках кыргызско-таджикской госграницы до завершения процесса делимитации и демаркации, нарушили ранее достигнутые договоренности. В 03:00 4 июня, проникнув в глубь территории Кыргызской Республики на 1000 м, установили контейнер на неописанном участке госграницы Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области.
Таджикская сторона, нарушив ранее достигнутые договоренности, накалила обстановку и обострила ситуацию на кыргызско-таджикской госгранице, что не соответствует добрососедским и дружеским отношениям", - говорится в релизе Кабинета министров Кыргызстана.