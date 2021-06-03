 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Могла ли эпидемия Covid-19 начаться в Соединенных Штатах, как намекает Пекин? - Le Figaro
08:47 04.06.2021

3 июня 2021 г.
Поль Карсенак | Le Figaro

"(...) Китайцы и американцы обмениваются ударами. 26 мая Джо Байден возобновил расследование утечки вируса Covid-19 из лаборатории в Ухане. На следующий день Пекин ответил через Чжао Лицзянь, представителя Министерства иностранных дел. "Форт Детрик [военно-медицинская исследовательская лаборатория] окружен сомнениями. В июле 2019 года в северной Вирджинии возникли необъяснимые респираторные заболевания, а в Висконсине произошла массовая вспышка "болезни легких, связанной с вейпингом "", что за этим скрывается? Когда Соединенные Штаты [...] опубликуют подробные данные и информацию о случаях этих заболеваний? [Они] должны дать объяснения международному сообществу", - пишет Le Figaro.

"(...) О чем говорит Китай? Во-первых, о болезни, которая распространилась, по крайней мере, на два дома престарелых в первой половине июля 2019 года в Вирджинии. Государственные службы здравоохранения были проинформированы о "большем количестве случаев респираторных заболеваний, чем в предыдущие летние месяцы", - говорится в официальном сообщении от 19 июля. Эта загадочная вспышка началась 30 июня в учреждении по длительному уходу за больными "Гринфилд", расположенном в городе Спрингфилд. 60 из 263 жителей и 19 лиц, осуществляющих уход, страдали от проблем с дыханием (от кашля до пневмонии). 23 из этих пожилых людей были госпитализированы, а трое, имевшие серьезные проблемы со здоровьем, скончались", - отмечает автор статьи Поль Карсенак.

(...) Другое заведение, расположенное примерно в 10 км от первого, также пострадало в то же время от аналогичной эпидемии. Это резиденция для пожилых людей под названием "Хизервуд", расположенная в городке Берк.

(...) "Согласно заявлению органов здравоохранения штата, было обнаружено несколько причин: коклюш, грипп, бактерия Haemophilus influenzae, болезнь легионеров, риновирус (насморк) или метапневмовирус человека, распространенный вирус, который может тяжело переноситься пожилыми людьми. В обоих домах престарелых эпидемия прекратилась сама собой. По состоянию на 15 июля 2019 года новых случаев не было", - говорится в статье.

(...) "Специально для Le Figaro Антуан Флао, эпидемиолог и директор Института глобального здравоохранения Медицинского факультета Женевского университета, изучил имеющиеся данные. (...) "В научной литературе сообщалось и о других подобных эпизодах, при этом нельзя было подозревать, что речь шла о коронавирусе или какой-либо другом респираторном вирусе или бактерии, которые обычно не идентифицировались, потому что не проводились исследования (на вирусы), особенно когда большинство случаев не были тяжелыми", - отмечает он. И подчеркивает, что описание симптомов не полностью совпадает с описанием симптомов Sars-Cov2: "Мы, конечно, не можем исключить, что это был коронавирус, но напоминаем о том, что клинические признаки инфекции Covid-19 очень распространены и не очень специфичны для большинства форм, по которым поставлен диагноз. Речь не идет об аносмии или агевзии (потере обоняния и вкуса)".

"(...) Во-вторых, Чжао Лицзянь предполагает, что с Covid-19 могла быть связана еще одна эпидемия пневмонии. Эта болезнь, вызвавшая серьезное повреждение легких, изначально тоже была окутана тайной. Впервые ее обнаружили в июле 2019 года в Висконсине. (...) Виновника выявили быстро: это был ацетат витамина Е, добавляемый в электронные сигареты, особенно в продукты для выпаривания, содержащие ТГК (активная молекула каннабиса). Поэтому болезнь получила название EVALI (повреждение легких, вызванное использованием электронных сигарет или продуктами вейпинга). Согласно официальному отчету, пострадали 2807 человек и 68 умерли. Эпидемия закончилась в начале февраля 2020 года", - отмечается в публикации.

"В официальное время пандемии Covid-19 загадочный синдром электронных сигарет исчез, как по волшебству, хотя большое количество людей в Соединенных Штатах продолжают курить электронную сигарету", - едко пошутил один журналист китайского канала CGTN Français в видео опубликованном на YouTube.

"(...) Симптомы этого заболевания вполне могут напоминать Covid, но сами пациенты имеют мало общего с теми, кто впоследствии будет заражаться Sars-Cov2. Люди, госпитализированные с EVALI, были молодыми и здоровыми. Средний возраст умерших пациентов составлял 49,5 года, а большинство госпитализированных были в возрасте от 18 до 24 лет (37%)", - комментирует автор публикации..

"(...) Наблюдая способы циркуляции Covid-19 в мире, мы видим распространение, исходившее из Китая в январе. Соединенные Штаты в конечном счете достигли своей первой волны довольно поздно, в апреле-мае 2020 года, после Юго-Восточной Азии, района Тихого океана, Ближнего Востока и Европы (март-апрель), - отмечает Антуан Флао. - Если бы вирус начался со вспышек в Соединенных Штатах, то наблюдалось бы совсем другое распространение. Сначала возникла бы сильная эпидемия на территории Америки". Нам известна скорость распространения Sars-Cov2. Разве можно представить себе, что если бы эпидемия возникла в июле-августе 2019 года, то она не давала бы никаких проявлений и не переполняла американские больницы в течение более полугода?" - задается вопросом Поль Карсенак.

Источник: Le Figaro

Источник - иноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622785620
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