 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Германии десятки центров тестирования на Covid-19 закрыты за мошенничество, - Le Monde
09:05 04.06.2021

2 июня 2021 г.
Томас Видер | Le Monde

(...) Два небольших пункта тестирования на Covid-19, один располагался в баре, другой в автошколе, были закрыты во вторник, 1 июня, на одном и том же проспекте популярного района Берлин-Нойкельн. Такое решение было принято совместно полицией и медицинскими службами, которые обнаружили серьезные нарушения правил гигиены и подозревают владельцев этих двух заведений в выставлении счетов системе медицинского страхования за тесты, которые они не производили", - пишет корреспондент Le Monde в Берлине Томас Видер.

"Речь идет не об единичных случаях. За неделю в Германии по той же причине было закрыто более 30 пунктов тестирования, дело дошло до того, что федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан в понедельник, 31 мая, срочно собрал своих коллег на уровне земель, чтобы предложить меры для регулирования этого сектора, активность которого резко возросла за последние три месяца, но который сегодня оказывается практически неконтролируемым", - говорится в статье.

"В Германии количество пунктов тестирования увеличилось с тех пор, как в марте правительство объявило, что каждый может проходить тестирование бесплатно один раз в неделю, а в некоторых землях даже один раз в день", - отмечает автор статьи.

"(...) За каждый заявленный тест - это быстрые тесты на антиген - соответствующий пункт получает от системы медицинского страхования 18 евро. Однако, как недавно в ходе совместного расследования сообщила ежедневная газета Süddeutsche Zeitung и общественные каналы NDR и WDR, некоторые пункты заявляют о гораздо большем количестве тестов, чем они производят на самом деле. Мошенничество еще больше упрощается из-за того, что не существует системы, позволяющей сравнивать количество тестов, произведенных учреждением, с количеством тестов, на которые оно выставляет счет системе медицинского страхования с целью получить за них возмещение", - поясняет Видер.

"После этих разоблачений, которые привели к возбуждению уголовных дел в нескольких землях, министр здравоохранения обосновал свое решение о всеобщем распространении бесплатных тестов на антиген. "Этот масштабный скрининг позволил нам сломить третью волну. Цель состоит в том, чтобы как можно большее количество людей прошли тестирование, но это не должно приводить к тому, чтобы некоторые обогащались за счет общества", - сказал Шпан на радио Deutschlandfunk в понедельник.

"(...) Приближение парламентских выборов 26 сентября не помогает делу, разжигая разногласия внутри большой коалиции Ангелы Меркель, правые обвиняют министра финансов Олафа Шольца, кандидата в канцлеры от Социал-демократической партии, в недостаточной экономности в отношении государственных денег, в то время как левые обвиняют своего коллегу в области здравоохранения Йенса Шпана, который является вторым по значимости членом в партии канцлера Христианско-демократический союз, в поспешных действиях и в стремлении любой ценой повысить возможности Германии в плане скрининга в тот момент, когда она начала значительно отставать от некоторых своих соседей, в том числе Франции", - комментирует автор публикации.

"Если подтвердится быстрое снижение уровня заболеваемости - по данным подчиненного министерству здравоохранения Института имени Роберта-Коха, в среду он составлял 37 случаев на 100 тыс. жителей, - этот сектор может стать саморегулируемым. В связи с надвигающимся отказом от требования предъявлять отрицательные тесты на коронавирус в магазинах второстепенных товаров и на террасах ресторанов - начиная с пятницы в Берлине - спрос может снизиться. Это уже можно наблюдать на входе в небольшие пункты тестирования в крупных городах, где за несколько недель очереди значительно сократились", - резюмирует Томас Видер.

Источник: Le Monde

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622786700
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