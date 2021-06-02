Подъедать "Российско-Кыргызскый фонд развития" вернулся Нурлан Мамытов

09:24 04.06.2021

Элмурат Туйгуналиевич Абдраимов освобожден от должности члена правления Российско-Кыргызского фонда развития. Соответствующее распоряжение подписал 2 июня председатель кабинета министров Улукбек Марипов.



Нурлан Токтобекович Мамытов назначен членом правления РКФР.



Н.Мамытов в октябре 2020 года был председателем Российско-Кыргызского фонда развития.