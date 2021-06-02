 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикистан ввел войска в неописанно-спорную "местность Унжу-Булак"
09:37 04.06.2021

Таджикистан выставил военную технику на неописанном участке границы в Чон-Алае, - Погранслужба КР

Предыстория: Обстановка на кыргызско-таджикской границе в местности Унжу-Булак остается напряженной, - Погранслужба
Продолжение: Обострение на границе с Таджикистаном: В Чон-Алайский район из Бишкека выехала делегация во главе с Ташиевым
Бишкек (АКИpress) – Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная, сообщает 4 июня пресс-служба Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.

"Таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности межправительственных делегаций Сторон по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, 4 июня около 03:00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области с заходом в глубь территории Кыргызской Республики до 1000 метров", - передает Пограничная служба.

С таджикской стороны, по информации ПС ГКНБ, наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике.

Пограничная служба ГКНБ КР принимает все меры с целью недопущения эскалации конфликта.

Местность Унжу-Булак находится к западу от КПП Карамык.

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622788620
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