Таджикистан ввел войска в неописанно-спорную "местность Унжу-Булак"

09:37 04.06.2021

Таджикистан выставил военную технику на неописанном участке границы в Чон-Алае, - Погранслужба КР



Предыстория: Обстановка на кыргызско-таджикской границе в местности Унжу-Булак остается напряженной, - Погранслужба

Продолжение: Обострение на границе с Таджикистаном: В Чон-Алайский район из Бишкека выехала делегация во главе с Ташиевым

Бишкек (АКИpress) – Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная, сообщает 4 июня пресс-служба Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.



"Таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности межправительственных делегаций Сторон по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, 4 июня около 03:00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области с заходом в глубь территории Кыргызской Республики до 1000 метров", - передает Пограничная служба.



С таджикской стороны, по информации ПС ГКНБ, наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике.



Пограничная служба ГКНБ КР принимает все меры с целью недопущения эскалации конфликта.



Местность Унжу-Булак находится к западу от КПП Карамык.