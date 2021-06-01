Предатели и воры. Осуждение виновных в распаде СССР оздоровит российскую государственность, - Э.Биров

10:40 04.06.2021

Эдуард Биров



Вячеслав Володин призвал дать оценку распаду СССР и назвать имена предателей страны: бывшая советская элита смогла извлечь экономическую выгоду от развала страны.



"Покажите секретарей обкомов, которые бедствуют на пенсии", - призвал он. По его словам, секретари райкомов комсомола "стали владельцами нефтяных компаний".



Крайне важный и давно нужный шаг! Тем более что Володин не из тех, кто без согласования такие вещи произносит. Осуждение распада СССР как результата преступных действий советской элиты - такой ход был бы очень кстати.



Правда, здесь есть тонкий момент: осуждение виновных в распаде СССР может поставить под вопрос законность ельцинского режима и соответственно преемственность российской власти - а это краеугольный камень постсоветской государственности и негласная договоренность Путина с элитами на протяжении всех 20 лет.



Отсюда и акцент на советских секретарях обкомов и комсомольцах (тут отсылка понятна и конкретна - Ходорковский). Впрочем, для начала и такое прочтение очень хорошо.



Осуждение предательства советских элит при развале СССР - это знак нынешним элитам, что предательство на высшем уровне не пройдет.



И тут бы неплохо вспомнить и осудить не только финансовых воротил, которые в 90-е годы нажились на советских активах, но прежде всего идеологов развала Союза - Яковлева и Ко, которые приложили огромные усилия в 1980-е годы для смятения умов граждан. Последовательность именно такая: сначала идейное предательство элит, а потом уже воровство госимущества и появление олигархата. Тот же Гайдар с 1987 по 1990г. работал в журнале "Коммунист", а команда Чубайса вышел из группы Абалкина, советского экономиста, ставшего рыночником (правда, сам Абалкин потом резко критиковал рыночных экстремистов 90-х).



Если Кремль назовет этих манкуртов-западников в СССР поименно и с перечислением конкретной подрывной деятельности, то это обязательно выведет к младодемократам, чубайсятам, гайдаровцам и ельцинскому режиму. И тем самым запустит механизм оздоровления элит, так как осуждение предательства под видом рыночных реформ (либерализации) должно повлечь за собой отказ от его механизмов и адептов.



1.06.21