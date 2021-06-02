 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ТаджПогранслужба объясняет зачем подняла свои наряды на "ничейный" (чейный?) перевал Шатты
11:50 04.06.2021

Пограничные войска ГКНБ Таджикистана сообщают, что вопреки официальному заявлению кыргызской стороны, опубликованному в СМИ, в результате работы межправительственной комиссии Таджикистаан и Кыргызстана по делимитации и демаркации из общей протяженности, составляющей 986,7 км, описано 519,9 км таджикско-кыргызской госграницы. Одним из оставшихся неразделенных участков на данной территории является перевал Шатты.

Стороны договорились, что продолжат работу по определению линии прохождения госграницы на данном участке и представят свои предложения.

В соответствии с договоренностью в рамках межправительственной комиссии отдельные пограничные точки были описаны.

В связи с этим, в настоящее время пограничным нарядом ПВ ГКНБ РТ осуществляется охрана по согласованной линии прохождения таджикско-кыргызской госграницы.

То есть, согласно данной протокольной договоренности выставление пограничного наряда осуществлено на согласованной территории. С другой стороны, на участке перевала Карамик установлен пограничный пост Кыргызской Республики с надлежащей инфраструктурой.

Указанная дислокация обеспечивает принцип паритетности в охране государственной границы двух соседних государств до завершения процесса делимитации, демаркации и ее юридического оформления.

В связи с этим, с целью скорейшего завершения процесса делимитации на данном участке предложено поручить топографическим рабочим группам сторон продолжить работу по описанию линии прохождения госграницы на данном участке.

Ранее Погранслужба ГКНБ Кыргызстана сообщила, что таджикская сторона оставила контейнер на неописанном участке государственной границы в местности Унжу-Булак Чоң-Алайского района Ошской области и отошла от него на 600 метров.

Позже глава ГКНБ Камчыбек Ташиев выехал в Чон-Алайский район для урегулирования сложившейся ситуации на границе.
Подробнее: centralasia.media/news:1707526?f=cp

Источник - centralasia.media
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