Азербайджанские журналисты Ибрагимов и Абышов подорвались на мине и погибли в Карабахе

13:19 04.06.2021

Корреспондент азербайджанского государственного информационного агентства "Азертадж" Магеррам Ибрагимов и оператор Сирадж Абышов погибли при подрыве на мине в Кельбаджарском районе. Ранения получили режиссер AzTV Эмиль Мамедов, водитель и местный житель.



Как сообщает "Азертадж", группа вела на освобожденных от оккупации территориях съемки разрушенных населенных пунктов.



Автомобиль, в котором находились члены съемочной группы, подорвался на противотанковой мине на дороге в село Сусузлуг Кяльбаджарского района.