Скоро ВМФ Китая будет патрулировать у берегов Нью-Йорка

14:18 04.06.2021

А пока КНР ведет разведку в поисках военно-морской базы на западном побережье Африки



Тайлер Дерден



"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше о узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.



В недавних показаниях перед Комитетами по вооруженным силам палаты представителей и сената генерал Стивен Таунсенд, начальник командования США в Африке, забил тревогу.



На данный момент единственная морская военная база Китая находится в Джибути, на Африканском Роге. Объект располагается рядом с, пожалуй, самыми оживленными судоходными маршрутами в мире, в том числе проходящими через Суэцкий канал.



Таунсенд считает, что Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая исследует места на западном побережье Африки - от Мавритании на севере до Намибии на юге.



"Теперь они обращают свой взор на Атлантическое побережье и хотят получить там такую базу", - сказал генерал агентству Ассошиэйтед Пресс.



Африка важна сама по себе. "Расположенная на глобальных перекрестках, Африка следит за стратегическими узлами, включая Гибралтарский пролив, Сицилийский пролив, Красное море, Баб-аль-Мандебский и Мозамбикский проливы, - отметил генерал Таунсенд в опубликованном Докладе министерства обороны конгрессу о состоянии вооруженных сил в 2021 году. - Территория Африки больше, чем Соединенные Штаты, Китай, Индия, Япония и большая часть Европы вместе взятые"



На Африканском континенте находятся 11 из 25 быстрорастущих экономик; и он - демографически самый жизнеспособный регион в мире.



Китайские планировщики думают не только о континенте; они также присматриваются к островам в Атлантике, в частности к Терсейре, одному из Азорских островов.



На этом острове, входящем в состав Португалии, есть порт и, что еще более интересно, авиабаза № 4. Более известный как "(Летное - С.Д.) поле Лажеш" объект совместно эксплуатируется ВВС США и их португальскими коллегами.



Если Китай будет контролировать эту базу, то Атлантика больше не будет в безопасности. С взлетно-посадочной полосы длиной в 10 865 футов (3311,65 метров - С.Д.) китайские самолеты будут в состоянии патрулировать северную и центральную части Атлантики и тем самым перерезать воздушное и морское сообщение между США и Европой. Пекин также сможет запретить доступ к близлежащему Средиземному морю.



Те, кто сокращал бюджет Пентагона, сократили и активность в Лажеше, превратив его в "базу-призрак". В результате Лажеш уже созрел для того, чтобы его захватил Китай.



Независимо от того, возьмет ли Китай власть над Лажешем или нет, планы Китая в отношении Африки ясны. Как сказал Брэдли Боуман из Фонда защиты демократий (Foundation for Defense of Democracies) в интервью газете Washington Times в этом месяце, "когда в Атлантике у вас на регулярной основе появятся надводные и подводные китайские военно-морские суда - всего лишь вопрос времени".



База в Атлантике "позволила бы Китаю нанести ущерб Соединенным Штатам в их собственном полушарии, - считает Джеймс Холмс из Военно-морского колледжа США. - Это может перекачать некоторые силы США из Западной части Тихого океана в Атлантику, ослабив давление на Китай в Восточно-Китайском море, Тайваньском проливе и Южно-Китайском море. Это отвлечет и растянет нас к выгоде Пекина".



Хуже того, Китай может тогда нацелиться на американскую территорию. Например, Лажеш находится менее чем в 2300 милях от Нью-Йорка, что меньше, чем расстояние между Перл-Харбором и Лос-Анджелесом.



Китай мог бы получить базу еще ближе, чем эта. Примерно в 90 милях к востоку от Палм-Бич, на острове Гранд-Багама, гонконгский бизнес тратит около 3 миллиардов долларов на глубоководный контейнерный объект - контейнерный порт Фрипорт.



Этот порт предназначен для использования трафика из недавно расширенного Панамского канала, но есть опасения, что порт станет еще одной Хамбантотой. Китай в декабре 2017 года взял под свой контроль порт Хамбантота в Шри-Ланке, захватив 70% акций и подписав договор аренды на 99 лет после того, как этот проект не смог погасить предоставленные Китаем кредиты под высокие проценты. Китайский захват был неизбежен, потому что Хамбантота с экономической точки зрения была неправильно понята с самого начала.



Теперь есть опасения, что Хамбантота в конечном итоге станет китайской военно-морской базой. Китайские адмиралы давно присматриваются к Шри-Ланке. В сентябре и октябре 2014 года правительство Шри-Ланки разрешило китайской подводной лодке и ее тендеру причалить к Международному контейнерному терминалу Коломбо, финансируемому Китаем.



Шри-Ланка, возможно, является образцом для милитаризации Багамских островов Китаем. В дополнение к чрезмерно крупному объекту во Фрипорте, есть еще финансируемый Китаем порт на острове Абако, также являющемся частью Багамских островов. Порт в Абако практически бесполезен с коммерческой точки зрения и может попасть в руки Пекина.



Таким образом, Китай может иметь две военно-морские базы недалеко от Флориды, если администрация Байдена не предпримет быстрых шагов, чтобы заблокировать проникновение Китая на Багамы.



Как указывает Холмс, было бы ошибкой полагать, что страны Африки или этого полушария не будут отстаивать свои собственные интересы.



"Стоит задуматься о том, какую реакцию вызовет китайское присутствие у стран Южной Атлантики, а не только у нас, - говорит он. - Как и другие региональные гегемоны, Бразилия испытывает собственнические чувства к региональным водам, особенно учитывая, насколько экономические надежды бразильцев зависят от оффшорной "Голубой Амазонки".



Холмс, первый обладатель кафедры морской стратегии Дж. К. Уайли в Военно-морском колледже, предполагает, что Бразилия могла бы действовать как Индия. В Индийском океане Индия, обладающая большими амбициями, может определять результаты вблизи своего побережья. "Китай, - говорит Холмс, - не может автоматически занять доминирующее положение".



В настоящее время Пекин, применяя торговые, инвестиционные и другие инструменты, запугивает и устрашает страны Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна (сами эти страны так не считают, активно сотрудничая с Китаем - С.Д.). Однако Америка может противостоять этому, тесно сотрудничая со столицами по обе стороны Атлантики.



И все же Вашингтону нужно смотреть за пределы стран с портами. Южная и Центральная Америка и Карибский бассейн важны сами по себе - так же, как и Африка.



В настоящее время Америка с помощью торговли и инвестиций укрепляет враждебный китайский режим, который объявил США своим врагом. В прошлом году двусторонняя торговля Америки с Китаем составила 560,1 миллиардов долларов.



Вашингтон, обладая стимулами и сдерживающими факторами, должен перенаправить торговлю в страны Африки и Западного полушария, чтобы США могли укрепить поддержку демократии вместо китайского тоталитаризма (это по мнению американцев, причем ведущих откровенно империалистическую политику во всем мире - С.Д.) и позволить странам меньше полагаться на китайскую наличность.



Предстоит пройти долгий путь, чтобы наладить соответствующие связи. Двусторонняя торговля товарами Америки с Африкой в прошлом году составила ничтожные 45,8 миллиарда долларов. Показатель двусторонней торговли товарами и услугами США с Бразилией в прошлом году составил 103,9 миллиарда долларов.



Это возвращает нас к китайским военно-морским базам. Пекин, как видно из заявлений его лидеров, хочет править миром (явно лживое утверждение, таких заявлений нет и не было - С.Д.) Промежуточным шагом является контроль над Атлантикой, Карибским бассейном и водами у Восточного побережья Соединенных Штатов.



Об авторе: По некоторым данным, автор- коллектив редакторов, пишущих под псевдонимом (персонаж романа и фильма "Бойцовский клуб").



Перевод Сергея Духанова.