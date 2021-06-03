 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.06.2021
16:18  Скончался таджикский энергетик и организатор производства Рустам Курбанов
16:15  Ташкент. На месте Национального парка открылся Magic City
16:14  Почему американцы помогли индустриализации СССР
14:21  Джо Байден наступил нефтяникам на заповедное
14:20  ЦРУ переигрывает российскую разведку в Монголии
14:18  Скоро ВМФ Китая будет патрулировать у берегов Нью-Йорка
13:19  Азербайджанские журналисты Ибрагимов и Абышов подорвались на мине и погибли в Карабахе

11:50  ТаджПогранслужба объясняет зачем подняла свои наряды на "ничейный" (чейный?) перевал Шатты
10:40  Предатели и воры. Осуждение виновных в распаде СССР оздоровит российскую государственность, - Э.Биров
09:37  Таджикистан ввел войска в неописанно-спорную "местность Унжу-Булак"
09:24  Подъедать "Российско-Кыргызскый фонд развития" вернулся Нурлан Мамытов
09:05  В Германии десятки центров тестирования на Covid-19 закрыты за мошенничество, - Le Monde
08:47  Могла ли эпидемия Covid-19 начаться в Соединенных Штатах, как намекает Пекин? - Le Figaro
08:44  В Чон-Алай тушить/разжигать? конфликт спешит глава КырГКНБ Ташиев
08:32  Вновь обострилась ситуация на тадж-кыргызской границе - драки за контейнер в Чон-Алае
08:12  Узстандарт реорганизован в подразделение Мининвеста
08:08  УзбХокимам отныне запретят принимать решения о выделении и возврате земель
02:05  Смена лидеров после ухода Си Цзиньпина, - Р.МакГрегор, Д.Бланчетт
00:51  Китай - новый "старший брат" для Казахстана? - А.Темиржан
00:50  Новой "холодной войны" не будет, - Т.Кристенсен
00:47  Врагов народа ищут в армии США, - В.Прохватилов
00:40  Афганская каша без США. Террористы готовы захватить новые плацдармы, - Лариса Шашок
00:34  Битва за баррель. Ирано-иракская война (1980 – 1988), беспощадная и бесполезная, - А.Храмчихин
00:32  На Иссык-Кульском марафоне дисквалифицировали казахстанца победителя – часть дистанции он проехал на машине
Четверг, 03.06.2021
23:27  Владелец небольшого сэконд-хенда Тойгонбай Абдыкаров назначен директором Госкомиссии по делам религий Кыргызстана
21:51  Зачем России далекий "Пакистанский поток". Российский газ в нем вряд ли появится, - "СП"
21:34  Домогательство как инструмент подавления воли. Истории иранских женщин
18:15  Ударники исправительного труда. Заменят ли заключенные мигрантов в России? - АиФ
18:09  В Турции оценили потери из-за отсутствия россиян на курортах
17:28  Новым премьером Израиля почти наверняка станет Нафтали Беннет - спецназовец из "Ямины"
14:16  Скоро в ЮАР женщины, возможно, смогут иметь несколько мужей - на совершенно законных основаниях, - Die Welt
14:12  Новая Этика и прочее БЛМ, - Сергей Угольников
14:10  От идеологии абсурда - к идеологии Победы, - Александр Проханов
13:55  "24 нежадных мужика". Путинский олигархат, - "СП"
13:54  Байден перепутал количество месяцев в году
13:49  Свел счеты с жизнью глава РОНО в Кустанайской области Казахстана - Жугинисов
12:39  УзбМИД лишает аккредитации польскую журналистку - жертву харрасмента Агнешку Пикулицку
12:30  The Spectator: Россия и Китай смыкают ряды, защищая Белоруссию
11:54  Иран лишили права голоса в Генассамблее ООН. За долги
11:01  Скончался бывший первый секретарь ЦК ЛКСМ Киргизской ССР Алмаз Рысмендиев
10:50  "Северный поток-2": снова запахло жаренным, - "СП"
09:38  Зачем США еще и "секретная армия"? - Е.Пустовойтова
09:33  Информационная война Гитлера (уроки истории), - В.Малышев
09:09  Галичанское иго над Украиной. Дискриминация культуры, Св.Князев
09:08  США не выдержат утрату мировой гегемонии. Новая битва "двух систем"? - А.Каневский
08:46  В КырПарламенте возник новый депутат-бирболик Акбаров
08:24  Конфликт на границе: кыргызы сочинили "концепт военной агрессии Таджикистана" и отправят его в ООН
08:03  В каракалпакском Нукусе прошла акция протеста из-за невыплаты зарплат и соцпособий
01:01  Президент Киргизии едет в Турцию за деньгами, - В.Панфилова
00:58  Кремль спохватился: экс-республики СССР снова в повестке, - "СП"
00:29  США грозят приземлить всю российскую гражданскую авиацию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ЦРУ переигрывает российскую разведку в Монголии
14:20 04.06.2021

Монгольская разведка – очень серьезная структура в мире спецслужб

Текст: Евгений Крутиков

В одной из самых близких к России стран – Монголии – завершается весьма знаковый шпионский скандал. Сотрудники местной разведки надолго сядут в тюрьму за работу на спецслужбы России (по крайней мере, так звучит приговор суда). Но самая большая проблема в том, что за всей этой историей отчетливым образом виднеется след американских спецслужб.

В Монголии Верховным судом утвержден приговор суда одного из районов столицы страны, Улан-Батора, по которому к 14 годам тюремного заключения каждый приговорены два сотрудника местного Главного разведывательного управления (внешней разведки). Этих людей обвиняют в работе на спецслужбы России. И это накануне визита в Москву главы монгольского МИДа. Учитывая исторические связи между Россией и Монголией – что это было вообще?

Б. Эрдэнебат и Б. Эрдэнэбаяр работали в монгольском ГРУ (это гражданская, а не военная разведка, несмотря на привычное название) и передавали что-то крайне секретное неназванным сотрудникам российского посольства в Улан-Баторе. По крайней мере, так утверждают монгольские источники. Изначально один из них получил на два года больше второго, как организатор, который якобы втянул в работу на Россию другого, но затем, после апелляции, сроки уравняли в сторону уменьшения. О высылках российских дипломатов не упоминается, что и понятно. Эти двое были арестованы еще в 2019 году, просто следствие и судебный процесс почему-то шли так долго.

Кстати, сразу после их ареста в 2019 году ГРУ Монголии выпустило целое обращение к гражданам страны, в котором умоляло их не вступать в контакты с иностранными разведками. Из текста обращения следовало, что сотрудничество монголов, особенно чиновников, в том числе и высокопоставленных, с иностранными разведками приняло повальный характер. ГРУ Монголии утверждало тогда, что это все от бедности, но очень просило монгольских граждан не покупаться за три копейки, а идти прямо к ним и рассказывать о вербовочных подходах. Выглядит это, согласимся, странно, но уж так там дела устроены.

История странная и запутанная. Газете ВЗГЛЯД удалось выяснить, что по крайней мере один из осужденных учился в Москве, в Академии МВД России. С другой стороны, это очень распространенные в Монголии фамилии.

В 2019 году в Германии, в Дрездене, задержали вице-консула Монголии в Стамбуле Баттушигу, который перевозил на своей машине с дипломатическими номерами 70 килограммов гашиша. Ему дали в Дрездене 11 лет (Монголия сняла с него дипломатический иммунитет). Так вот, за рулем этой машины был человек по фамилии Эрдэнэбаяр, более 20 лет находившийся на дипломатической службе и ранее трудившийся личным шофером глав МИД Монголии. Вице-консул Баттушига в немецком суде рассказал фантастическую историю о том, что он якобы выполнял задание монгольской разведки в лице своего шофера Эрдэнэбаяра и ловил наркоторговцев "на живца". Немецкие судьи ему не поверили. Эрдэнэбаяр наказания не понес и вернулся в Монголию.

Не надо сразу смеяться при прочтении словосочетания "монгольская разведка". С некоторых пор это весьма агрессивная спецслужба, совмещающая традиционные методы, которым их научили русские люди, с чем-то очень смахивающим на бандитизм.

Например, с 2014 по 2017 год монгольскую разведку возглавлял Батын Хурц, на которого в Европе выданы международные ордера за похищение человека. В 2003 году группа Хурца похитила во Франции монгольского эмигранта Дамирана Энхбата. Его в классическом стиле Моссада и ОГПУ 1920–1930-х годов запихнули в багажник и через Бельгию и Германию вывезли в Монголию. Там его долго пытали, и в итоге он умер в тюрьме.

Вообще-то этот Энхбат обвинялся в уголовном преступлении – убийстве в 1998 году Санжаасурэнгийна Зорига, так называемой ласточки монгольской демократии. Зориг на момент убийства был министром инфраструктуры и вполне мог претендовать на самые высшие посты в стране. Он считался чем-то вроде монгольского "прораба перестройки", участвовавшего во всех революциях прозападного толка с 1990 года начиная.

Экзальтированные умы в Монголии сравнивают убийство Зорига с убийством Джона Кеннеди, хотя за пределами монгольских степей это не столь широко известное событие.

Батын Хурц в 2010 году прилетел в Лондон для налаживания отношений с MI6 и MI5, но был арестован в аэропорту Хитроу и затем выдан Германии. Но уже в 2011 году, накануне визита канцлера Ангелы Меркель в Монголию, он был немцами освобожден и возглавил ГРУ Монголии. Так что не надо шутить про монгольскую разведку. Это вам не Петров и Боширов, человека реально за руку поймали.

Есть данные, что именно ГРУ Монголии регулярно участвует как посредник в общении японцев и южнокорейцев с представителями Северной Кореи. По неподтвержденной информации, в Улан-Батор неоднократно летал Сигэру Китамура, начальник отдела разведки и исследований в правительстве Японии времен Синдзо Абэ. Китамура обсуждал в Улан-Баторе с представителями северокорейской разведки вопросы возможной встречи Синдзо Абэ с Кин Чен Ыном и поисков похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан. Была такая практика еще при Ким Ир Сене: корейцы просто крали простых японцев, например рыбаков, для того, чтобы они обучали японскому языку северокорейских разведчиков и военных как природные носители языка. Некоторые сбежали, но многие пропали в КНДР, и для Японии это чувствительная гуманитарная проблема.

При том сама Монголия все-таки проходной двор. В 2018 году турецкие спецслужбы попытались повторить в Улан-Баторе "операцию Хурца". Группа турок похитила в Улан-Баторе директора турецко-монгольской школы Векселя Акчая и попыталась вывезти его на специально прилетевшем из Анкары самолете. Вина Акчая была в том, что он состоял в организации Фетхуллы Гюлена, а сама эта школа принадлежала к разветвленной сети образовательных учреждений "секты Гюлена". Благодаря бдительности граждан, которых удивило, что одни люди с европеоидной внешностью на улице Улан-Батора хватают такого же европеоида, надевают ему на голову мешок и сажают в машину, Акчая удалось отбить у турецких спецназовцев уже в аэропорту. Скандал был огромный. Но он хорошо характеризует ситуацию с деятельностью иностранных спецслужб в Монголии.

Но наш случай все-таки немного иной. Есть информация, что Монголия с недавних пор стала предметом пристального интереса со стороны спецслужб США. Американская стратегия в регионе направлена на подрыв Китая изнутри любыми методами. Особое внимание уделяется национальному фактору. США последовательно поддерживают, вплоть до оказания помощи оружием и методами спецслужб, уйгуров, тибетцев и с некоторых пор монголов.

Монголы – в первую очередь националисты, как и большинство народов региона. В советское время (а это для Монголии практически весь ХХ век) притязание на китайскую территорию, в том числе и на так называемую Внутреннюю Монголию, населенную этническими монголами, бурятами и нанайцами, пресекались в зародыше. Даже по итогам Второй мировой войны Монголия не получила ни метра степи и пустыни, хотя это было возможно, поскольку эти территории входили тогда в Маньчжоу-Го, а не в Китай. Даже в 1939 году по итогам событий у Халхин-Гола Жуков пресекал любые попытки монгольской армии перейти границу.

Сейчас же американцы говорят монголам примерно так: русские вас столько лет держали в узде, а мы готовы помочь.

В священном для тибетцев индийском городе Дхармсала в прошлом году прошла конференция "групп поддержки Тибета и Внутренней Монголии", организованная ЦРУ и профильными американскими НКО. Там участвовал и некий "Конгресс Южной Монголии", который изначально был создан в Японии при деятельном участии все того же Сигэру Китамуры. Патронирует его ЦРУ, и направлен он в первую очередь на подрывную деятельность в Китае.

Но для того, чтобы управлять этим процессом, нужно "правильно" ориентировать и Улан-Батор, лишая его возможности тесного контакта с Москвой как с союзником Китая. Да и вообще Россия не заинтересована в появлении в Монголии американских НКО подрывной направленности, которые вполне могут переключиться и на Бурятию. А есть еще проблема нанайцев, которых в Китае живет не меньше, чем в РФ.

Осложняет ситуацию то, что в Монголии позиция начальника разведки крайне политизирована.

В Монголии запутанная внутриполитическая ситуация, и каждый новый премьер-министр тут же меняет под себя руководителей полиции и разведки. Косвенно это повлекло за собой усиление роли силовиков вообще в политике Монголии, тем более что монгольские военные давно находятся под китайским прессом и из политических процессов выключены. Китайцам удалось в последние несколько десятилетий дискредитировать монгольских офицеров, учившихся в Москве, вплоть до уголовных дел и посадок. А позиции разведки сейчас – объект постоянного давления со стороны одновременно и США, и Китая.

В таком контексте, к сожалению, можно констатировать, что арест и осуждение на длительные сроки тех, кого обвиняют в шпионаже в пользу России, – признак успеха именно американской стороны. Куда более серьезное проникновение в Монголию Китая пока остается за рамками публичной политики. Факт прискорбный, на который следует обратить внимание. И Монголия не так далеко, как это кажется из Москвы. Там крылатая ракета до Красноярска шесть минут летит. Хотя это, конечно, и фантазийная перспектива.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622805600
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Мажилис одобрил законопроект для решения вопросов сферы земельных отношений
- Рабочий график премьер-министра
- Заседание Конституционного Совета
- Что кончится раньше: Нацфонд или ЕНПФ?
- А. Смаилов провел заседание Спецкомисии по подготовке и проведению национальной переписи населения
- "Ак жол" выражает поддержку водителям и предпринимателям и требует от КазАвтожола отказа от заявленных планов по 5-кратному увеличению тарифа за проезд по платным автодорогам
- Судебные заседания в онлайн-формате напоминают разговор слепого с глухим
- Делегация Правительства Республики Казахстан посетила с рабочим визитом Российскую Федерацию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  