ЦРУ переигрывает российскую разведку в Монголии

14:20 04.06.2021 Монгольская разведка – очень серьезная структура в мире спецслужб



Текст: Евгений Крутиков



В одной из самых близких к России стран – Монголии – завершается весьма знаковый шпионский скандал. Сотрудники местной разведки надолго сядут в тюрьму за работу на спецслужбы России (по крайней мере, так звучит приговор суда). Но самая большая проблема в том, что за всей этой историей отчетливым образом виднеется след американских спецслужб.



В Монголии Верховным судом утвержден приговор суда одного из районов столицы страны, Улан-Батора, по которому к 14 годам тюремного заключения каждый приговорены два сотрудника местного Главного разведывательного управления (внешней разведки). Этих людей обвиняют в работе на спецслужбы России. И это накануне визита в Москву главы монгольского МИДа. Учитывая исторические связи между Россией и Монголией – что это было вообще?



Б. Эрдэнебат и Б. Эрдэнэбаяр работали в монгольском ГРУ (это гражданская, а не военная разведка, несмотря на привычное название) и передавали что-то крайне секретное неназванным сотрудникам российского посольства в Улан-Баторе. По крайней мере, так утверждают монгольские источники. Изначально один из них получил на два года больше второго, как организатор, который якобы втянул в работу на Россию другого, но затем, после апелляции, сроки уравняли в сторону уменьшения. О высылках российских дипломатов не упоминается, что и понятно. Эти двое были арестованы еще в 2019 году, просто следствие и судебный процесс почему-то шли так долго.



Кстати, сразу после их ареста в 2019 году ГРУ Монголии выпустило целое обращение к гражданам страны, в котором умоляло их не вступать в контакты с иностранными разведками. Из текста обращения следовало, что сотрудничество монголов, особенно чиновников, в том числе и высокопоставленных, с иностранными разведками приняло повальный характер. ГРУ Монголии утверждало тогда, что это все от бедности, но очень просило монгольских граждан не покупаться за три копейки, а идти прямо к ним и рассказывать о вербовочных подходах. Выглядит это, согласимся, странно, но уж так там дела устроены.



История странная и запутанная. Газете ВЗГЛЯД удалось выяснить, что по крайней мере один из осужденных учился в Москве, в Академии МВД России. С другой стороны, это очень распространенные в Монголии фамилии.



В 2019 году в Германии, в Дрездене, задержали вице-консула Монголии в Стамбуле Баттушигу, который перевозил на своей машине с дипломатическими номерами 70 килограммов гашиша. Ему дали в Дрездене 11 лет (Монголия сняла с него дипломатический иммунитет). Так вот, за рулем этой машины был человек по фамилии Эрдэнэбаяр, более 20 лет находившийся на дипломатической службе и ранее трудившийся личным шофером глав МИД Монголии. Вице-консул Баттушига в немецком суде рассказал фантастическую историю о том, что он якобы выполнял задание монгольской разведки в лице своего шофера Эрдэнэбаяра и ловил наркоторговцев "на живца". Немецкие судьи ему не поверили. Эрдэнэбаяр наказания не понес и вернулся в Монголию.



Не надо сразу смеяться при прочтении словосочетания "монгольская разведка". С некоторых пор это весьма агрессивная спецслужба, совмещающая традиционные методы, которым их научили русские люди, с чем-то очень смахивающим на бандитизм.



Например, с 2014 по 2017 год монгольскую разведку возглавлял Батын Хурц, на которого в Европе выданы международные ордера за похищение человека. В 2003 году группа Хурца похитила во Франции монгольского эмигранта Дамирана Энхбата. Его в классическом стиле Моссада и ОГПУ 1920–1930-х годов запихнули в багажник и через Бельгию и Германию вывезли в Монголию. Там его долго пытали, и в итоге он умер в тюрьме.



Вообще-то этот Энхбат обвинялся в уголовном преступлении – убийстве в 1998 году Санжаасурэнгийна Зорига, так называемой ласточки монгольской демократии. Зориг на момент убийства был министром инфраструктуры и вполне мог претендовать на самые высшие посты в стране. Он считался чем-то вроде монгольского "прораба перестройки", участвовавшего во всех революциях прозападного толка с 1990 года начиная.



Экзальтированные умы в Монголии сравнивают убийство Зорига с убийством Джона Кеннеди, хотя за пределами монгольских степей это не столь широко известное событие.



Батын Хурц в 2010 году прилетел в Лондон для налаживания отношений с MI6 и MI5, но был арестован в аэропорту Хитроу и затем выдан Германии. Но уже в 2011 году, накануне визита канцлера Ангелы Меркель в Монголию, он был немцами освобожден и возглавил ГРУ Монголии. Так что не надо шутить про монгольскую разведку. Это вам не Петров и Боширов, человека реально за руку поймали.



Есть данные, что именно ГРУ Монголии регулярно участвует как посредник в общении японцев и южнокорейцев с представителями Северной Кореи. По неподтвержденной информации, в Улан-Батор неоднократно летал Сигэру Китамура, начальник отдела разведки и исследований в правительстве Японии времен Синдзо Абэ. Китамура обсуждал в Улан-Баторе с представителями северокорейской разведки вопросы возможной встречи Синдзо Абэ с Кин Чен Ыном и поисков похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан. Была такая практика еще при Ким Ир Сене: корейцы просто крали простых японцев, например рыбаков, для того, чтобы они обучали японскому языку северокорейских разведчиков и военных как природные носители языка. Некоторые сбежали, но многие пропали в КНДР, и для Японии это чувствительная гуманитарная проблема.



При том сама Монголия все-таки проходной двор. В 2018 году турецкие спецслужбы попытались повторить в Улан-Баторе "операцию Хурца". Группа турок похитила в Улан-Баторе директора турецко-монгольской школы Векселя Акчая и попыталась вывезти его на специально прилетевшем из Анкары самолете. Вина Акчая была в том, что он состоял в организации Фетхуллы Гюлена, а сама эта школа принадлежала к разветвленной сети образовательных учреждений "секты Гюлена". Благодаря бдительности граждан, которых удивило, что одни люди с европеоидной внешностью на улице Улан-Батора хватают такого же европеоида, надевают ему на голову мешок и сажают в машину, Акчая удалось отбить у турецких спецназовцев уже в аэропорту. Скандал был огромный. Но он хорошо характеризует ситуацию с деятельностью иностранных спецслужб в Монголии.



Но наш случай все-таки немного иной. Есть информация, что Монголия с недавних пор стала предметом пристального интереса со стороны спецслужб США. Американская стратегия в регионе направлена на подрыв Китая изнутри любыми методами. Особое внимание уделяется национальному фактору. США последовательно поддерживают, вплоть до оказания помощи оружием и методами спецслужб, уйгуров, тибетцев и с некоторых пор монголов.



Монголы – в первую очередь националисты, как и большинство народов региона. В советское время (а это для Монголии практически весь ХХ век) притязание на китайскую территорию, в том числе и на так называемую Внутреннюю Монголию, населенную этническими монголами, бурятами и нанайцами, пресекались в зародыше. Даже по итогам Второй мировой войны Монголия не получила ни метра степи и пустыни, хотя это было возможно, поскольку эти территории входили тогда в Маньчжоу-Го, а не в Китай. Даже в 1939 году по итогам событий у Халхин-Гола Жуков пресекал любые попытки монгольской армии перейти границу.



Сейчас же американцы говорят монголам примерно так: русские вас столько лет держали в узде, а мы готовы помочь.



В священном для тибетцев индийском городе Дхармсала в прошлом году прошла конференция "групп поддержки Тибета и Внутренней Монголии", организованная ЦРУ и профильными американскими НКО. Там участвовал и некий "Конгресс Южной Монголии", который изначально был создан в Японии при деятельном участии все того же Сигэру Китамуры. Патронирует его ЦРУ, и направлен он в первую очередь на подрывную деятельность в Китае.



Но для того, чтобы управлять этим процессом, нужно "правильно" ориентировать и Улан-Батор, лишая его возможности тесного контакта с Москвой как с союзником Китая. Да и вообще Россия не заинтересована в появлении в Монголии американских НКО подрывной направленности, которые вполне могут переключиться и на Бурятию. А есть еще проблема нанайцев, которых в Китае живет не меньше, чем в РФ.



Осложняет ситуацию то, что в Монголии позиция начальника разведки крайне политизирована.



В Монголии запутанная внутриполитическая ситуация, и каждый новый премьер-министр тут же меняет под себя руководителей полиции и разведки. Косвенно это повлекло за собой усиление роли силовиков вообще в политике Монголии, тем более что монгольские военные давно находятся под китайским прессом и из политических процессов выключены. Китайцам удалось в последние несколько десятилетий дискредитировать монгольских офицеров, учившихся в Москве, вплоть до уголовных дел и посадок. А позиции разведки сейчас – объект постоянного давления со стороны одновременно и США, и Китая.



В таком контексте, к сожалению, можно констатировать, что арест и осуждение на длительные сроки тех, кого обвиняют в шпионаже в пользу России, – признак успеха именно американской стороны. Куда более серьезное проникновение в Монголию Китая пока остается за рамками публичной политики. Факт прискорбный, на который следует обратить внимание. И Монголия не так далеко, как это кажется из Москвы. Там крылатая ракета до Красноярска шесть минут летит. Хотя это, конечно, и фантазийная перспектива. Источник - Взгляд

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