Джо Байден наступил нефтяникам на заповедное

14:21 04.06.2021

Президент США под напором экологов запретил добычу нефти и газа в заповеднике на Аляске



Нефтяные и газовые компании отныне не имеют права бурить землю в Национальном арктическом заповеднике США - на территории площадью в 78 тыс. кв. км на северо-востоке штата Аляска. Решение не окончательное: пока правительство лишь приостановило действие разрешений на использование земель, формально - до окончания экологического исследования последствий нефте- и газодобычи. Казалось бы, защитники экологии должны праздновать победу, однако они не полностью удовлетворены этим решением и критикуют президента Джо Байдена за другие шаги, угрожающие, с их точки зрения, природе.



"Президент Байден считает, что национальные богатства Америки - это культурные и экономические скрепы нашей страны, и потому он благодарен Министерству природных ресурсов, оперативно распорядившемуся (с подачи президента.- "Ъ") приостановить действие всех разрешений на использование земель до изучения решений, принятых предыдущей администрацией в ее последние дни,- они могли поменять дух этого особого места навсегда" - так советник Белого дома по климату Джина Маккарти сформулировала позицию администрации по вопросу добычи полезных ископаемых в Арктике.



Решение о временной приостановке нефте- и газодобычи может привести к аннулированию лицензий на разработку земель на северо-востоке Аляски, если решение администрации Дональда Трампа будет признано незаконным.



Это должно облегчить жизнь белым медведям, водоплавающим птицам, оленям карибу, лосям, волкам, росомахам, орлам и другим представителям фауны. В то же время запрет ударит по экономике: по оценкам экспертов, в недрах под землями заповедника находится примерно 11 млрд баррелей нефти.



Как рассказала газете The New York Times юрист в области энергетического права Марселла Берк, битва вокруг заповедника идет уже не одно десятилетие и позиция властей преимущественно зависит от того, представитель какой партии занимает Белый дом. "Участники проектов заранее предполагают, что политика поменяется в зависимости от прихода к власти демократов или республиканцев. Но это все не финальный результат, учитывая, что когда-то в Белый дом въедет представитель другой партии",- сказала она.



Решение Джо Байдена о приостановке добычи полезных ископаемых в заповеднике было вполне ожидаемым: еще будучи кандидатом, он обещал заботиться об экологии. И уже в день инаугурации господин Байден подписал указ, приостанавливающий выдачу новых разрешений на бурение в Арктическом регионе.



Тем не менее поступок президента вызвал ярость политиков штата.



Губернатор Аляски республиканец Майк Данливи назвал решение администрации атакой против экономики штата и пообещал дать отпор произволу федерального центра. "Аляска проводит развитие нефтяной и газовой инфраструктуры в Арктическом регионе в соответствии с самыми жесткими в мире экологическими стандартами. Но федеральное правительство хочет не дать нам добывать нефть и газ. Каждый их поступок демонстрирует неспособность осознать мировую потребность в нефти и газе",- заявил он. А сенатор-республиканец Лиза Мурковски вообще обвинила президента в нарушении закона. По ее словам, первоначальная выдача разрешений была предусмотрена принятым республиканцами еще в 2017 году законом и у президента нет власти своим указом отменить действие нормативного акта.



Точка зрения госпожи Мурковски не лишена оснований: земли, которые долгое время были недоступны для освоения, потеряли этот статус в 2017 году, когда по предложению Дональда Трампа программа предоставления земель в пользование была записана в законе об изменении порядка налогообложения. В соответствии с установленным порядком такое решение должно было быть подтверждено экологической комиссией, которая вынесла соответствующий вердикт лишь в 2020 году. Решение было сразу обжаловано в судах - но Дональд Трамп, не дожидаясь результатов обжалования, приказал начать предоставлять земли для добычи полезных ископаемых.



Предполагалось, что этот шаг позволит США нарастить добычу нефти и газа, а также приведет к пополнению казны дополнительными средствами. Под давлением местных племен и активистов-экологов геологоразведка в Арктике стала непопулярной мерой: крупнейшие банки отказались спонсировать проекты в природоохранной зоне, поэтому после аукциона большую часть контрактов получила государственная компания.



Активисты природоохранных организаций решение Джо Байдена приветствовали, но все же сочли половинчатым.



"Пока эти разрешения не будут окончательно аннулированы, угроза одному из первозданных мест Америки будет сохраняться",- приводит газета The New York Times слова и. о. директора организации Alaska Wilderness League Кристен Миллер.



Недовольны экоактивисты и другими решениями Джо Байдена. Например, недавно администрация начала противодействовать попыткам приостановить работу нефтепровода Dakota Access, а также оставила в силе выданные при Дональде Трампе 440 разрешений на добычу нефти и газа в Вайоминге, где обитают шалфейный тетерев, муловый олень и вилорогая антилопа.



Алексей Наумов