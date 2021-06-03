Ташкент. На месте Национального парка открылся Magic City

16:15 04.06.2021

На месте Национального парка открылся Magic City



Семейный развлекательный парк Magic City открылся на месте Национального парка в столице. На первом этапе доступны улицы, имитирующие проспекты известных столиц мира, музыкальный фонтан и другие. "Для обновляющегося Ташкента подходят обновляющиеся здания, обновляющиеся парки, новая молодежь", - заявил хоким города Джахонгир Артыкходжаев.



На базе Национального парка Узбекистана имени Алишера Навои построен семейный развлекательный парк Magic City. 31 мая прошло мероприятие для детей из малоимущих семей, социальных приютов и интернатов, а также для детей из семей деятелей науки.







Салют на открытии парка.



Реализация проекта поделена на несколько этапов. С 1 июня ко Дню защиты детей на территории парка будут функционировать определенные зоны:



улицы, имитирующие проспекты известных столиц мира;

музыкальный фонтан площадью 8500 кв. м.;

копия баварского замка Нойшванштайн высотой 57 м;

площадь Регистан и амфитеатр в виде римского Колизея на 650 мест.



Общая площадь парка составляет 21 га. На первом этапе сданы 9 га. На этой территории расположены 27 сооружений с магазинами, ресторанами, кинотеатром и океанариумом.



На открытии парка выступил хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.



"Я думаю, что открытие красивых зданий, Magic City в Ташкенте, который с каждым днем становится красивее, станет незабываемым днем для Ташкента. Уважаемый президент объявил этот год годом поддержки молодежи. Это не последнее такое открытие, дальше у нас есть много зданий для молодежи. Для обновляющегося Ташкента подходят обновляющиеся здания, обновляющиеся парки, новая молодежь", - заявил он.



Градоначальник также поблагодарил тех, кто занимался строительством парка. "Я хочу выразить свою признательность строителям парка. Я вас благодарю за строительство этого парка для Ташкента. Думаю, что в будущем ваши проекты будут еще более крупными и красивыми", - сказал хоким. Строительством парка занималась Discover Invest.



В этот же день президенту презентовали вторую фазу строительства Magic City, в рамках которого будет создано искусственное озеро, а вокруг него - тематический городок, посвященный историческим городам и достопримечательностям страны (Бухара, Самарканд, Хива, Ташкент и другие).



"Газета.uz" рассказывала, что к открытию парка компания TutkovBudkov, которая работала над брендингом Magic City, издала книгу и сняла мультипликационный фильм о роботе Фаникле и его друзьях. Персонажи являются брендом нового парка. "Они путешествуют по миру с помощью магической монеты и знакомятся с достопримечательностями разных стран", отмечал креативный директор компании Олег Баринбойм.



Часть Национального парка ограждена баннером, где изображен робот Фаникл, который знакомит с Тадж Махалом в Индии, Эйфелевой башней в Париже, Статуей Свободы в Нью-Йорке, Биг-Беном в Лондоне и другими.



Корреспондент "Газеты.uz" заметил, что часть ограждения приходится на территорию, где раньше располагался Дом бракосочетаний "Навруз", на место которого обещали построить культурно-просветительский комплекс, включая "грандиозную библиотеку".



Вход в парк бесплатный, но ожидается, что некоторые зоны будут платными.



"Газета.uz" ранее подробно рассказывала о парке Magic City.



Решение о реконструкции Национального парка было принято в сентябре 2017 года.