 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ташкент. На месте Национального парка открылся Magic City
16:15 04.06.2021

На месте Национального парка открылся Magic City

Семейный развлекательный парк Magic City открылся на месте Национального парка в столице. На первом этапе доступны улицы, имитирующие проспекты известных столиц мира, музыкальный фонтан и другие. "Для обновляющегося Ташкента подходят обновляющиеся здания, обновляющиеся парки, новая молодежь", - заявил хоким города Джахонгир Артыкходжаев.

На базе Национального парка Узбекистана имени Алишера Навои построен семейный развлекательный парк Magic City. 31 мая прошло мероприятие для детей из малоимущих семей, социальных приютов и интернатов, а также для детей из семей деятелей науки.



Салют на открытии парка.

Реализация проекта поделена на несколько этапов. С 1 июня ко Дню защиты детей на территории парка будут функционировать определенные зоны:

улицы, имитирующие проспекты известных столиц мира;
музыкальный фонтан площадью 8500 кв. м.;
копия баварского замка Нойшванштайн высотой 57 м;
площадь Регистан и амфитеатр в виде римского Колизея на 650 мест.

Общая площадь парка составляет 21 га. На первом этапе сданы 9 га. На этой территории расположены 27 сооружений с магазинами, ресторанами, кинотеатром и океанариумом.

На открытии парка выступил хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

"Я думаю, что открытие красивых зданий, Magic City в Ташкенте, который с каждым днем становится красивее, станет незабываемым днем для Ташкента. Уважаемый президент объявил этот год годом поддержки молодежи. Это не последнее такое открытие, дальше у нас есть много зданий для молодежи. Для обновляющегося Ташкента подходят обновляющиеся здания, обновляющиеся парки, новая молодежь", - заявил он.

Градоначальник также поблагодарил тех, кто занимался строительством парка. "Я хочу выразить свою признательность строителям парка. Я вас благодарю за строительство этого парка для Ташкента. Думаю, что в будущем ваши проекты будут еще более крупными и красивыми", - сказал хоким. Строительством парка занималась Discover Invest.

В этот же день президенту презентовали вторую фазу строительства Magic City, в рамках которого будет создано искусственное озеро, а вокруг него - тематический городок, посвященный историческим городам и достопримечательностям страны (Бухара, Самарканд, Хива, Ташкент и другие).

"Газета.uz" рассказывала, что к открытию парка компания TutkovBudkov, которая работала над брендингом Magic City, издала книгу и сняла мультипликационный фильм о роботе Фаникле и его друзьях. Персонажи являются брендом нового парка. "Они путешествуют по миру с помощью магической монеты и знакомятся с достопримечательностями разных стран", отмечал креативный директор компании Олег Баринбойм.

Часть Национального парка ограждена баннером, где изображен робот Фаникл, который знакомит с Тадж Махалом в Индии, Эйфелевой башней в Париже, Статуей Свободы в Нью-Йорке, Биг-Беном в Лондоне и другими.

Корреспондент "Газеты.uz" заметил, что часть ограждения приходится на территорию, где раньше располагался Дом бракосочетаний "Навруз", на место которого обещали построить культурно-просветительский комплекс, включая "грандиозную библиотеку".

Вход в парк бесплатный, но ожидается, что некоторые зоны будут платными.

"Газета.uz" ранее подробно рассказывала о парке Magic City.

Решение о реконструкции Национального парка было принято в сентябре 2017 года.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622812500
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