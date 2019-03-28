Елбасы назначил себе нового помощника - Турсунова

18:06 04.06.2021

Турсунов Адиль назначен помощником Первого Президента Казахстана, сообщает zakon.kz.



Решением Елбасы Турсунов Адиль Капанулы назначен помощником Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы – заведующим Отделом информационно-аналитического обеспечения Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Елбасы.

До этого Турсунов Адиль являлся советником Елбасы - заведующим отделом информационно-аналитического обеспечения Канцелярии.



Он родился 5 мая 1973 года в Алматы.



В 1994 году закончил Казахскую государственную академию управления, в 2001 - Дипломатическую академию МИД РК.



Трудовой стаж:



· Референт, атташе Управления международных организаций и международных экономических отношений МИД РК (1994-1996);



· Атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Республике Индия, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республике (1996-1999);



· Слушатель Дипломатической академии МИД РК (1999-2001);



· Работал на различных руководящих должностях в МИД РК (2001-2004);



· Временный Поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Сингапур (советник-посланник) (2004-2008);



· Заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2009);



· Директор Департамента Европы МИД РК (2009-2012);



· Временный Поверенный в делах Республики Казахстан в Грузии, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Грузии (2012-2014);



· Директор Департамента СНГ МИД РК (2015-2016);



· Заведующий Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (05.2016-03.2019);



· Советник Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы - Заведующий Отделом информационно-аналитического обеспечения Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (с 28.03.2019)