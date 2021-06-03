Пекин отговаривает Москву от политического самоубийства, - "СП"

18:35 04.06.2021

Пекин отговаривает Москву от политического самоубийства

У России два союзника. И один - смертельный враг

Дмитрий Родионов



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Андрей Милюк Владимир Лепехин



Россия - великая держава, победить которую не сможет никто. Главную опасность для страны представляет она сама. К такому выводу пришел автор китайской еженедельной газеты "Жэньминь жибао".



Газета цитирует директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна: "КНР и РФ - две великие державы, и нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними, они лишь способны сами погубить себя".



По его словам, Китай и Россия прошли через многочисленные исторические испытания, им не страшны никакие внешние силы.



"После более 70 лет КНР и РФ нашли правильный путь для взаимного общения, страны отказываются от присоединения к блокам и конфронтациям, их взаимодействие не нацелено против третьих стран. 70-летняя история китайско-российских отношений - это история того, как страны шли от блока к партнерству, от противоречий к сотрудничеству и обоюдному выигрышу, это путь к достижению равноправия и взаимного уважения", - убежден автор.



Он также высказывает уверенность в том, что США не смогут ослабить Китай и Россию, разорвав их партнерские отношения. При этом сблизиться с Москвой у Вашингтона также не получится.



- Абсолютно верное замечание насчет того. Что главный враг России как страны и цивилизации - ее нынешняя элита, - убежден директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. - Советская элита завела СССР в тупик, новая Российская элита занимается прямым уничтожением России.



Причина, во-первых, в том, что в ходе перестройки и последующих проглобалистских реформ в СССР и РФ к власти в нашей стране пришли откровенные криминальные элементы, ну а та часть элиты, которая пришла в новую российскую власть не из криминального мира, а из госаппарата и силовых структур, довольно быстро криминализировалась.



Во-вторых, новая элита оказалась не только криминальной, но и продажной, предательской, компрадорской. Отсюда - твердая уверенность большинства российских (и не только российских) экспертов в том, что нынешняя российская элита уничтожает свою страну.



"СП": - Какова роль Запада в том же разложении советской элиты, приведшем к распаду СССР?



- Запад играет роль наркотика - средства искушения и разложения российской "элиты". Но ведь ее никто не заставляет приобретать зарубежное гражданство, вывозить деньги за рубеж, воровать из бюджета, грабить соотечественников и т. п. Российская "элита" делает это добровольно и сознательно.



"СП": - Есть теория, что в России власть никогда не брали силой, она сама падала, прогнив изнутри… Согласны?



- В отдельных случаях власть берется военной силой - как это сделали кубинские революционеры в 1959 году или чилийские контрреволюционеры в 1973 году. Ну и чаще всего, да, власть подбирают различные политические силы в ситуации, когда она прогнивает, становится ненавистной населению и начинает падать.



"СП": - "Жэньминь жибао" утверждает, что Россия прошла через многочисленные исторические испытания, и ей не страшны никакие внешние силы. Историческая память срабатывает в экстренных ситуациях?



- Абсолютно верно. Если бы в России сегодня была бы пронациональная власть, нашей стране не были бы страшны никакие катаклизмы.



Но неуверенность россиян в завтрашнем дне, бегство интеллектуалов и бизнеса за рубеж, нарастание политической апатии и цинизма в самых разных социальных группах - следствие того, что власть в России антинациональна, антинародна, несправедлива, непоследовательна, продажна и т. п. В свою очередь, все эти негативные процессы подводят Россию к новой катастрофе - к новому развалу страны и возможному захвату власти в стране еще более криминальными и прозападными силами, чем сейчас.



Так произошло с Украиной, когда на смену вороватому, слабому и порочному Януковичу пришла власть откровенных мародеров, убийц и националистов.



"СП": - Кстати, автор все время тут сравнивает Россию с Китаем. Так ли тождественны оба случая?



- Россия, дабы выжить и перейти в режим развития, должна брать пример с Китая, где у власти сегодня находятся пронациональные силы. Во-вторых, что Россия должна держаться Китая, сотрудничать с ним, а не с Западом, "партнерство" с которым до добра Россию не доведет. В-третьих, Россия должна развернуться к своим собственным интересам и собственной великой истории, которую в последние 30 дет изрядно опошлили и извратили так называемые либералы-западники.



- Статья китайских товарищей переполнена историческими аллюзиями, но вряд ли руководство нашей страны способно их правильно воспринять, - считает член политсовета партии "Другая Россия Э.В. Лимонова"* Андрей Милюк.



- "Жэньминь жибао" - главная газета Китая, печатный орган ЦК КПК. Если там вышла подобная статья, значит руководство Китая всерьез обеспокоено предстоящей встречей Путина и Байдена. И действительно, к концу текста автор почти открыто убеждает читателя (возможно, даже одного конкретного читателя), что Россия только проиграет, приняв от Байдена "протянутую Москве "оливковую ветвь".



Ни одно историческое событие не названо прямо, но мысль автора прослеживается очень хорошо. XX съезд КПСС и последовавшая за ним политика мирного сосуществования с Западом были ошибками. Советский Союз жестоко поплатился за просчеты своих вождей, решивших будто руководство западных стран готово принимать их за равных себе.



Предательство функционерами КПСС своих идеалов отравило отношения СССР с Китаем на многие десятилетия. Китаю удалось избежать участи Советского Союза, и теперь он предлагает России выстраивать взаимные отношения и отношения с Западом на основе этого опыта. Такова основная мысль статьи.



В Китае до сих пор чтят наследие Мао и, следовательно, отрицательно оценивают политику Хрущева. И как бы наши отечественные публицисты не примеряли на Путина одежды неосталинизма, следует признать: российское руководство - идейные наследники Хрущева.



Высшие функционеры страны клеймят Запад за антироссийскую политику, но при первых же знаках внимания, забыв о гордости, бегут мириться, чтобы затем быть униженными снова. Российское руководство, кажется, всерьез поверило, что в стране не должно быть государственной идеологии, и, следовательно, полностью подчинило внешнюю политику России экономике, а точнее интересам сверхбогатых.



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