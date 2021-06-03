Мигранты стоят России значительно дороже! - "Завтра"

18:38 04.06.2021

Мигранты стоят значительно дороже!

"Стоимость трудового мигранта подскочила на 20-30 процентов", - заявляют в мэрии Москвы...

Андрей Сошенко



Нагнетание страстей по вопросу дефицита рабочей силы в стране из-за некоторого снижения числа мигрантов – продолжается.



Многие центральные информационные агентства, например – ТАСС, транслируют заявление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, сделанное им в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), о том, что в столице нарастает проблема с дефицитом мигрантов. "Проблема (дефицита трудовых мигрантов) нарастает. Мы видим удорожание рабочей силы приблизительно на треть. К нам поступают обращения в первую очередь строительных компаний. На сегодняшний момент в городе на 300 тыс. мигрантов меньше, чем в обычный период, и это является результатом ограничений, связанных с въездом", - сказал он. На данный момент, настаивает заммэра, стоимость трудового мигранта в среднем подскочила на 20-30 процентов.



Какая трагедия! Кстати, как и в чем считают эту самую "стоимость трудового мигранта"? Во-первых, сама формулировка некорректная, отношение к мигрантам, как к неодушевленным предметам. А второе, уверен, спроси у заммэра о методике подсчета повышения "стоимости мигранта", кроме общих слов и нагромождения мутных околоэкономических терминов – мы ничего не услышим. Вновь обоснование узких экономических вопросов (и то – сомнительного и спекулятивного свойства) поднимается выше глубинных национальных интересов России.



Не легче ли считать не "стоимость мигранта", а нормативы оплаты труда по всем спектрам профессий, по которым чувствуется дефицит, и намечать правовые, экономические и организационные меры по привлечению местных жителей? Спекуляции насчет "стоимости" и "цены" общество слышит примерно последние два десятилетия. Конечная цена товаров, квадратного метра жилья или услуг ЖКХ почему-то растут перманентно и неуклонно, абсолютно независимо от "стоимости трудовых мигрантов". Создается впечатление, что даже в обратном порядке – чем больше мигрантов, тем выше цена. Если и есть снижение себестоимости за счет более низкой оплаты труда, то прибыли идут никак не в счет снижения цены или в бюджет, а перераспределяются в счет доходов олигархов, направляются на реализацию коррупционных схем.



В связи с этим интересна мысль, на которую в потоке транслируемой прямо-таки паники в связи с дефицитом рабочей силы, мало кто обращает внимания – "по словам заммэра, власти Москвы не прорабатывали активно идею о том, чтобы заменить мигрантов заключенными". Вот… И о замене заключенными не прорабатывали. Но дело не в "заключенных". Думается, что вообще никакие идеи в мэрии не прорабатывали. А просто ждут, когда возобновится бесконтрольный поток мигрантов. И это касается не только столицы, но и других регионов, а также федерального уровня.



А для того и необходим весь этот информационный ажиотаж насчет дефицита рабочей силы, необходимости привлечения мигрантов и продолжение либерального курса во внутренней политике государства. К чему весь этот набор либеральных тезисов в трудовой и миграционной политике? Что еще нужно для властных структур, чтобы быть адекватными и понимать, к чему ведет эта "рабочая демократия"?



Об этом говорил в частности в материале "С "точечного въезда мигрантов" продолжится разрушение государства". Итак, в России стало меньше мигрантов. Разумеется, не в силу последовательных и взвешенных действий власти, а из-за пандемии. Ну и коль государственные органы этим не занимаются, тогда хотя бы благодарили, что при всей ужасности пандемии, распространение коронавируса сыграло положительную роль в той части, что объективно уменьшило миграционный поток в Россию. Это же знак свыше, что нужны иные подходы в экономике.



Кстати, а кто-нибудь считал (в рублях или еще в каком-либо исчислении) во сколько обходятся мигранты хотя бы в криминальном смысле? Сколько стоят стране последствия от в разы повышенной преступности в связи с бесконтрольной миграцией? А сколько стоят конкретным гражданам грабежи, изнасилования, наконец – убийства?!



Как уже писал, численность трудовых мигрантов из стран Кавказа и Средней Азии в 2020 году, как известно, из-за пандемии сократилась примерно на 40 процентов. В конце прошлого года отмечали, что сразу по статистике столичного ГУВД, только за первые полгода число умышленных убийств снизилось на 19%, грабежей и разбойных нападений – на 30, изнасилований – почти на 35. Верно пишут: "Где в оперативных сводках чаще всего фигурируют мигранты? Изнасилования, разбои, грабежи, квартирные кражи, угоны машин. И вот именно по этим примечательным показателям наблюдается резкий спад. Число угонов снизилось на 43%, квартирных краж – почти на 41%. Так и тянет связать одно с другим: 40% мигрантов уехали, и преступлений тоже стало меньше примерно на 40%. А ну, если однажды уедут все? Можно будет квартиры не запирать?"



Продолжая эту логику… а уж насколько российские женщины себя почувствуют свободнее! Да и дети тоже. В начале 2020 года, до пандемии, фиксировался по стране резкий рост числа изнасилований и покушений на изнасилование. Согласно статистике Генпрокуратуры, количество изнасилований и покушений на них в январе 2020 года подскочило на 72,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года. По словам замначальника Управления уголовного розыска Москвы Трубникова, сказанным в 2019 году, 90 процентов насильников – выходцы из стран Азии: Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Причем многие мигранты оказываются педофилами. "Эта проблема стоит даже выше, чем проблема изнасилований", – заявил замначальника угро Москвы.



Только недавно на примере событий в поселке Мошково Новосибирской области вновь обращал внимание на революционные риски, исходящие от "деятельности" некоторых национальных диаспор. Как дожили до такого, что представители диаспоры в массовом порядке, да вооруженные, диктуют свои условия органам управления?.. Об этом, кстати, писал и десять лет назад, и пять лет назад, что порочная госнацполитика в стране, бесконтрольная миграция, обязательно приведет к ситуации, что толпы объединенных мультикультурализмом нацменов станут с пистолетами в руках диктовать свои условия государству и местному населению.



Так что, мигранты стоят для страны значительно дороже! Их "стоимость" многократно выше, чем даже "считают" московские власти и конкретно заммэра столицы Ефимов.