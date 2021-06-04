Нефтяное ралли затормозила статистика из США

18:47 04.06.2021

4 июня 2021 |

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" рассказал о ситуации на рынке нефти в США.



Снижение торговой активности и публикация неоднозначной статистики от минэнерго США приостановили нефтяное ралли. В четверг, 3 июня, минэнерго США опубликовало данные по запасам нефти и нефтепродуктов, показавшие разностороннюю динамику. Так, запасы нефти снизились на 5,08 млн баррелей при прогнозе сокращения в - 2,44 млн, что, очевидно, было связано с сокращением нефтедобычи на 0,2 млн баррелей в сутки и одновременным повышением загрузки НПЗ с 87% до 88,7%. В то же время объем запасов бензина и дистиллятов показал рост, хотя ожидалось их сокращение.



В результате совокупные поставки нефти и нефтепродуктов, которые являются косвенным показателем спроса, сократились на прошлой неделе (24−30 мая) на 0,8 млн баррелей до уровня 19,1 млн баррелей. На рынке в фокусе внимания инвесторов оказался спрос, и прежде всего спрос на бензин со стороны автомобилистов. Согласно оценкам, представленным минэнерго, сложно говорить о наличии традиционного для летнего периода тренда на снижение запасов бензина. Напомним, что из-за февральских заморозков в Техасе циклическое сокращение запасов в этом году произошло раньше обычного. Логичным бы было бы после этого увидеть дальнейшее сокращение запасов в начале автомобильного сезона, однако этого не наблюдается. Объем запасов несколько недель остается на одно и том же уровне.



Первой реакцией на статистику из США стало снижение фьючерсов на нефть марки Brent. В ходе торгов 3 июня котировкам удалось частично отыграть потери, но утром в пятницу, 4 июня, коррекция на нефтяном рынке вновь продолжилась. В ближайшее время мы сохраняем нейтральный взгляд на нефтяной рынок, учитывая, что столь неоднозначная статистика из США может охладить всплеск оптимизма на рынке, вызванный улучшением прогнозов со стороны ОПЕК+. Очевидно, инвесторы сосредоточат свое внимание на данных по рынку труда в США, которые могут задать общее настроение игроков на биржах.



4 июня 2021

Игорь Галактионов