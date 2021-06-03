В Алайских горах упал (сбит?) вертолет кыргызских ВВС. 10 раненых

18:54 04.06.2021

В долине Кичи-Алай в Ошской области упал военный вертолет.



По предварительным данным, вертолет совершил экстренную посадку. В салоне были 15 человек, в том числе и пилоты.



Несколько человек получили легкие травмы, тяжелых пострадавших нет, сообщили источники.



Вертолет принадлежит Силам воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана.



Вертолет направлялся в приграничную зону Чон-Алайского района.



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В результате падения военного вертолета в горах на юге Кыргызстана, по предварительным данным, пострадали 10 человек, сообщили АКИpress источники.



Уточняется, что состояние троих тяжелое.



Ранее главный врач Ошской межобластной больницы Талант Арстанкулов сообщил АКИpress, что в результате падения пострадал военнослужащий. Его везут в больницу.



"Нам не сказали точное количество пострадавших, в нашу больницу везут 1-2 пациентов. По предварительным данным, у них ожоги, готовим все необходимое", - сказал он.



Арстанкулов предположил, что могут быть и другие пострадавшие.