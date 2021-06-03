Аркадаг лично возглавил вело-марафон

18:56 04.06.2021

Накануне, 3 июня, в Туркменистане состоялся традиционный веломарафон, посвященный Всемирному дню велосипеда. Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Колонну участников, среди которых были члены правительства, представители вузов, общественных организаций и СМИ, молодежь, работники различных сфер народного хозяйства.



Маршрут был проложен по проспектам столицы, мимо монумента "Велосипед" (пересечение пр. Чандыбил и ул. Бекреве). Двигаясь по широким магистралям Ашхабада к центру города, участники любовались архитектурными красотами столицы и благоустроенными территориями вокруг.



Около здания правительства Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов завершил участие в велоакции, а колонна продолжила свой путь к финишной точке марафона – Монументу "Аk şäherim Aşgabat" (пр.Махтумкули).



По случаю праздника велопробеги прошли во всех регионах страны, что стало демонстрацией растущей популярности велоспорта среди туркменистанцев, сообщает Туркменпортал.

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