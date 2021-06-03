Казахстан окажет Таджикистану безвозмездную военно-техническую помощь - 82 мм выстрел штука 10 000

19:15 04.06.2021

Казахстан окажет Таджикистану безвозмездную военно-техническую помощь



Патроны 5,45 мм

Патроны 5,45 мм

Мажлис парламента Казахстана рассмотрит законпроект РК "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи".



Как сообщается на государственном казахстанском сайте "Открытые НПА", законопроект был создан 3 июня, а рассмотреть его должны до 17 июня.



Разработчиком является Министерство обороны Казахстана.



Перечень передаваемой помощи:



- 5,45 мм патрон с пулей ПС штука 3 000 240;



- 23 мм патрон штука 20 076 3;



- 82 мм выстрел штука 10 000.