Юный демшиз Протасевич сдал белорусскую революцию прямо в телеэфире: фамилии, деньги, спецслужбы

19:57 04.06.2021

Координатор протестов признался в уважении к Лукашенко"



Роман Протасевич, координатор белорусских протестов, задержанный в посаженном в Минске самолете, сдал всех. Всю белорусскую революцию на корню. Революция, по его объяснениям, оказалась вовсе не белорусской. Интервью с Протасевичем показал телеканал ОНТ.



В кадре Протасевич не выглядел запуганным и забитым. Скорее наоборот – держался свободно, шутил, улыбался, уверенно жестикулировал. Явно напрягся он только один раз – когда говорил, что сразу признал "в полном объеме" свою вину в организации массовых беспорядков: "Я осознал, что призывы, которые я опубликовал, стали следствием (тут он просто оговорился – авт.) того, что на улице начались беспорядки" и Минск на три дня погрузился в хаос. Что осознал свои ошибки и хочет исправить то, что можно исправить.



Протасевич назвал всех, кто участвовал в секретном чате, где обсуждались материалы для телеграм-канала Nexta – основной площадки, координировавшей протесты. По его словам, в чате работали Степан Путило, Ян Рудик, Тадеуш Гичан, Франтишек Вечерко (он давал тезисы, которые нужно было отработать на канале), Антон Мотолько, Шрайбман, Эдуард Пальчес, Юшкевич, Анастасия Роготко, Виктория Пальчес.



Вечерко, кстати - это белорусский журналист, деятель культуры, медиа-аналитик, редактор Новых медиа на Радио "Свобода" (призанано в РФ иноагентом), который сейчас работает с Тихановской. В этом чате обсуждали, где должна пройти следующая акция, какая должна быть информационная повестка.



Сама Nexta не формировала информационную повестку - ее ей спускали. В доме, где она работала, были секретные комнаты, куда обычным сотрудникам не было входа. Белорусскому дому в Варшаве (по сути эмигрантской организации) был выделен особняк в центре города, охрана, 50 миллионов злотых. Его посещал премьер Польши. В финансировании Nexta, по словам Протасевича, участвовала и фирма российского олигарха, "связанного с горнодобычей и Уралом" - конкурента другого олигарха из России, связанного по бизнесу с Белоруссией. От этой фирмы еженедельно поступало по 3-5 тысяч долларов в виде пожертвований "от читателей".



Протасевич, кстати, сказал, что Степан Путило (также основатель Nexta) присвоил себе все лавры, и получил премию Сахарова за то, что делал Протасевич.



Сейчас Nexta планируется перевести на российскую повестку. И вообще, протесты в Беларуси и России связаны. Так, после завершения захвата власти в Беларуси планировался переход на Россию, сказал Протасевич. Под это изначально затачивался телеграм-канал "Нехта Лайв". Все это, по словам Романа, управляется западными спецслужбами, стратегические решения доводятся до штабов оппозиции и администраторов телеграм-каналов.



ПроСветлану Тихановскую Протасевич рассказал, что ее финансируют из разных источников, включая бюджет Литвы и деньги диаспор. В целом же оппозицию Белоруссии контролируют Польша (и непосредственно премьер Польши) и Литва. А за штабами стоят спецслужбы, потому что, по мнению Протасевича, в самой белорусской оппозиции таких специалистов нет. Есть только "специалисты по отмыванию денег". Впрочем, Протасевич считает, что оппозиция проиграла и новых серьезных протестов на данном этапе уже не будет.



Рассказал Протасевич и про подготовку покушения на Лукашенко. Он признался, что на опубликованных кадрах с зум-совещания заговорщиков сам он скрывался под черным квадратом на экране. Поскольку впоследствии должен был играть роль связного между ними и штабом Тихановской. По его словам, в Белоруссии до сих пор есть еще несколько "спящих" ячеек террористов и есть не обнаруженные схроны. Заговорщики, около 20 военных в звании "от майора до генерала" требовали 5-7 миллионов евро. Эти деньги должны были пойти их семьям, в том числе и на их эвакуацию за границу. То есть военные хотели обезопасить свои семьи на случай провала силового варианта захвата власти. Впрочем, сейчас Протасевич понимает, что их переиграли белорусские и российские спецслужбы – на самом деле никаких семей не было.



А еще Протасевич заявил, что безусловно уважает Лукашенко. Да, он много критиковал президента, но "чем больше уходил от журналистики и больше втягивался в политическую деятельность, тем сильнее ему хотелось бежать оттуда", поскольку он понимал, что во многом Лукашенко поступает, "как человек со стальными яйцами".



Протасевич сообщил о спящих террористических ячейках в Белоруссии



Роман попросил не выдавать его ЛНР (где его хотят судить за участие в конфликте со стороны Украины) и опять-таки понадеялся в этом на Лукашенко.



Конец интервью получился неожиданно эмоциональным. Протасевич расплакался на словах, что никогда больше не хочет лезть в политику. "Я хочу надеяться, что я смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то", - сказал он.



И вот только тут было похоже, что Протасевич потихоньку начинает осознавать в какую историю он попал. Что это реальная жизнь, а не видеоигра, где просто не удалось пройти уровень, а теперь можно сменить персонажа и поиграть за него.



P.S. Отец Романа, Дмитрий Протасевич, посмотрев интервью, назвал его "ужасом" и предположил, что сына пытали или напичкали психотропами, "пригрозили, может быть, жизнью девушки и его жизнью".



Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина назвала интервью "пыточной" и заявила, что для получения нужной картинки на ТВ "используют садистов".



Телеграм-канал "Беларусь головного мозга", который вел Протасевич, посвятил его интервью на момент написания этих строк всего один пост: "Мы не можем даже вообразить себе через какой ужас проходит Роман и все остальные задержанные по политическим причинам". Канал обратился к тем, что знает историю интервью Протасевича с просьбой анонимно прислать информацию об этом.



Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ