ОлимпоКОВИада прикончит карьеру япон-премьеру Суги, - В.Скосырев

00:11 05.06.2021

Олимпиада и вирус угрожают карьере Есихидэ Суги



В Японии ожидаются досрочные парламентские выборы

Владимир Скосырев



3.06.21



Есихидэ Суга надеется сохранить пост главы правительства после Олимпиады.

Премьер-министр Есихидэ Суга поставил на кон перспективу остаться на посту до следующего года. По сведениям прессы, он собирается провести сразу после окончания Олимпиады досрочные выборы в нижнюю палату парламента. Это большой риск, так как многие в стране недовольны тем, как идет борьба с вирусом, и требуют Игры отменить. По мнению экспертов, если после них произойдет новая вспышка инфекции, это станет приговором главе правительства. Но Либерально-демократическая партия (ЛДП) все равно победит в схватке с оппозицией.

Главные состязания Олимпиады начнутся 23 июля, в сентябре запланировано провести Паралимпийские игры. После этого, как пишет газета Asahi, ссылаясь на свои источники, премьер, вероятно, призовет граждан прийти на избирательные участки. Перед тем как принять это решение, Суга договорился с главой партии-партнера ЛДП не продлевать текущую парламентскую сессию, которая должна финишировать 16 июня.



Агентство Reuters сообщает, что, поскольку публика возмущается медленным ходом вакцинации и настроена против проведения Игр, рейтинг доверия к Суге упал. Поэтому судьба его администрации оказалась под вопросом.



В беседе с "НГ" Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, отметил: "Очередные выборы в нижнюю палату парламента должны были состояться в октябре. У Суги сейчас рейтинг – чуть больше 30%. Если случится взрыв пандемии после Игр, это будет сильнейшим ударом по имиджу правящей партии и самого Суги. Это отразится плачевно на ЛДП. Пока этого не произошло, премьер, по-видимому, и решился на досрочные выборы. Японцы считают, что он проигрывает борьбу с COVID-19. Но все это относительно. В других странах ситуация хуже. В Токио, Осаке, других крупных префектурах усилия властей не приносят нужных результатов. Что сказывается на бизнесе, особенно в сфере услуг. Все же Суга хочет провести Олимпиаду во что бы то ни стало. Ведь на карту поставлен международный престиж Японии, она хочет хоть частично отбить гигантские капиталовложения, которые были сделаны".



Касаясь возможных итогов голосования, эксперт сказал: "ЛДП, конечно, не проиграет выборы. Она имеет подавляющее преимущество в обеих палатах парламента. Ведь оппозиция находится, так сказать, в состоянии разброда и шатания. Была Демократическая партия, она развалилась. Оппозиция не имеет ни программы, ни влияния на избирателей".



Тем не менее Суга может потерять пост премьера. У него нет серьезной поддержки в высших эшелонах власти. "В ЛДП есть несколько фракций. Каждую из них возглавляет очень весомый политик. Зачастую решения руководства партии – это результат компромисса между фракциями. Суга не принадлежит ни к одной фракции. Это его слабое место. Суга был правой рукой предыдущего премьера Синдзо Абэ, который и сделал его преемником, надеясь, что тот продолжит прежний курс", – заключил Кистанов.



Сеико Хасимото, председатель организационного комитета Олимпиады, заявила, что Игры состоятся в любом случае. Но предупредила, что в случае распространения вируса она пройдет без зрителей. "Главный вызов для нас – как контролировать поток людей", – отметила она.



Как заявил председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, комитет не ставит под сомнение целесообразность проведения Игр. Они пройдут с беспрецедентным соблюдением мер безопасности. Контактов с местным населением не предполагается. Все спортсмены и члены делегаций будут накрыты "пузырем", который на многих соревнованиях уже был испытан.



Многие команды планировали тренироваться в Японии. Также и команда России. Но пришлось перенести подготовку в нашу страну, на Дальний Восток. Это дает возможность атлетам адаптироваться к тем условиям, фактору часовых поясов, которые близки условиям Японии.