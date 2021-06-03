БелМайданщики обнародовали план подпольно-партизанской борьбы, - "НГ"

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00:17 05.06.2021

Тихановская создает тайное народное ополчение
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Противники Лукашенко мобилизуются в ожидании окна возможностей
Антон Ходасевич
Cобственный корреспондент "НГ" в Белоруссии

Тэги: белоруссия, политика, кризис, лукашенко, тихановская, протест, тайное народное ополчение

Политический кризис в Белоруссии 2020. Все статьи по теме
белоруссия, политика, кризис, лукашенко, тихановская, протест, тайное народное ополчение Светлана Тихановская стремится вовлечь в протестное движение как можно больше граждан. Фото со страницы Светланы Тихановской в Facebook
Белорусские протестующие предложили очередную инициативу – план "Перамога". Его суть – формирование тайного народного ополчения, которое начнет действовать в подходящий момент. Белорусская революция не закончилась, люди тоже ждут подходящего момента, говорят эксперты.
В четверг о поддержке инициативы "Перамога", что в переводе с белорусского означает "победа", заявила лидер белорусских протестующих Светлана Тихановская. "План "Перамога" – это не попытка собрать большой марш. Это способ эффективно и ответственно использовать общие силы, чтобы каждый мог выполнить задание и принести пользу с тем, что имеет, в нужный момент", – говорится в ее сообщении по этому поводу. "Настало время объединиться и отстоять свою страну", – заявила Светлана Тихановская и призвала белорусов присоединяться к инициативе. "Массовость – важный залог успеха плана "Перамога", поэтому каждый может рассказать о нем своим друзьям, соседям и знакомым", – считает она.

О самой инициативе было заявлено еще на прошлой неделе, однако она затерялась в круговороте куда более значимых событий, вызванных принудительной посадкой в Минске самолета ирландской компании Ryanair и задержанием журналиста и блогера Романа Протасевича.

Новую инициативу объявил новый ситуационно-аналитический центр, "созданный при поддержке Светланы Тихановской с участием BYPOL (объединение бывших силовиков. – "НГ")". Общественности ее представили бывшие сотрудники правоохранительных органов Олег Талерчик (в прошлом старший прокурор отдела Генеральной прокуратуры) и Александр Азаров (в прошлом начальник отдела 3-го управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПИК) МВД. Первый проработал в системе 19 лет и в чине советника юстиции уволился в октябре 2020 года, поддержав Народный ультматум, объявленный Светланой Тихановской. Второй уволился в августе, реагируя на насилие в отношении мирных жителей со стороны силовых структур, проработав до этого более 20 лет, и 11 из них – в ГУБОПИК. Имеет специальное звание подполковника милиции. Уволившись из органов, они покинули Белорусию и присоединились к структурам протестующих, созданным за рубежом.

"В целях обеспечения верховенства права, обеспечения законности и правопорядка в Беларуси мирный народный протест приобретает организационную структуру", – поясняют инициаторы плана "Перамога" цель его создания. Они признают, что вызвано это в том числе и тем, что "действующая тактика протестов, к сожалению, не принесла результатов". "Поэтому мы меняем тактику", – констатируют инициаторы новой инициативы. Они рассчитывают, что к плану присоединятся в первую очередь представители силовых структур, однако утверждают, что свое место в нем смогут найти и все остальные белорусы, включая домохозяек и пенсионеров. "Перамога" призвана объединить белорусов с разными политическими взглядами", – говорится в сообщении.

Среди целей плана "Перамога" называется "восстановление законности и правопорядка в стране путем организованной и мирной передачи власти народу", а также "защита территориальной целостности и суверенитета Республики Беларусь". Инициаторы признают, что, по сути, они приступают к формированию народного ополчения. Всех желающих они призывают зарегистрироваться через чат-бот и уверяют, что это безопасно, так как никаких данных там о себе указывать не нужно.

"Главный принцип плана "Перамога" – это анонимность: мы понимаем насколько это важно в условиях жестких политических репрессий. Для присоединения к плану достаточно пройти регистрацию в чат-боте и заполнить небольшую анкету. Нам этого будет достаточно, чтобы знать, что вы разделяете наши взгляды и готовы к определенным действиям для достижения общей для всех белорусов цели", – говорится в пояснительной записке к плану. Рекомендуется никому не сообщать о своем участии. В дальнейшем члены ополчения будут действовать группами максимум три человека, которые доверяют друг другу. Орган управления – ситуационно-аналитический центр.

Ополченцы будут препятствовать любой помощи "нелегитимной власти" силами незаконных вооруженных формирований (НВФ) соседних государств, развязыванию внутреннего конфликта "деструктивными силами соседних государств внутри страны". Также они намерены не допустить захвата НВФ приграничных районов и "проникновения деструктивных сил через государственную границу".

Пока идет формирование народного ополчения. Стратегическая операция "по мирной и организованной смене власти", которая является целью новой инициативы, будет проведена, когда для этого сложатся благоприятные условия. В качестве таковых могут быть ухудшение экономической ситуации, снижение доходов населения, девальвация национальной валюты, принятие новых законодательных актов, ухудшающих положение граждан, дальнейшие репрессии, а также "самоустранение от исполнения обязанностей руководства страны или отсутствие на рабочем месте". Кроме того, отмечается, что к стратегической операции по смене власти народное ополчение может приступить, когда почувствует, что имеет достаточно сил и средств для этого. Она будет сопровождаться самой массовой в истории Белоруссии акцией протеста, уверены инициаторы плана "Перамога".

Авторы плана "Перамога" действуют в соответствии с настроениями общества, и их логика подкреплена мнениями экспертов относительно того, как может развиваться сейчас ситуация в Белоруссии. "Белорусская революция, которая началась в 2020 году, не закончена. Сейчас мы переживаем период контрреволюции или реакции внутри революционного процесса, а в стране чрезвычайное, фактически военное, положение", – считает политолог Андрей Егоров. Он утверждает, что в таком состоянии система существовать долго не сможет и ей "придется открываться". "И вот это открытие, я думаю, может стать вторым актом революционного процесса", – полагает он. Произойти это может в перспективе двух лет, считает эксперт.

Протест не сдулся, просто протестующие затаились, потому что цена выхода на улицу очень высока, говорят местные аналитики. Количество политзаключенных, официально получивших этот статус, приближается к 500, задержания идут ежедневно (более 300 человек в мае), суды штампуют приговоры тоже без остановок (более сотни за май). Беспрецедентный уровень репрессий снизил активность людей, но не заставил их изменить свои взгляды. "Для значительной части общества представление о неминуемом крахе Лукашенко всего лишь переместилось из образа конкретного ближайшего будущего в абстрактную недалекую перспективу. Да, на сегодня личная цена участия в протестах для многих становится неподъемной, что можно оценить, как выигранный режимом раунд борьбы. Однако Лукашенко при этом не приобрел любви и не расширил группу своей поддержки, а значит, его замолчавшие противники всего лишь ожидают окна возможностей", – охарактеризовал ситуацию политической обозреватель Павлюк Быковский в своей статье на портале naviny.by.

Минск

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622841420
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