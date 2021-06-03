Олимжон Усаров возглавил Союз журналистов Узбекистана

00:19 05.06.2021

Новым председателем Творческого союза журналистов избран Олимжон Усаров, работавший главным редактором газеты "Нуроний".



Председателем Творческого союза журналистов Узбекистана избран Олимжон Аввалбаевич Усаров, сообщила пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций.



Олимжон Усаров (1973 г. р.) является выпускником Национального университета Узбекистана (1996) и Ташкентского государственного юридического университета (2002).



В разные годы был депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса и руководителем информационной службы Верховного суда Узбекистана. До настоящего времени работал главным редактором газеты "Нуроний".



Прежний глава Союза журналистов Саъдулла Хакимов скончался в октябре 2020 года.