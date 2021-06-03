 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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00:26 05.06.2021

Купюры в 2000 сумов и 20 тысяч сумов выпускаются с 14 июня

Новые банкноты 2000 и 20 тысяч сумов выпускаются в обращение с 14 июня. Тематика купюр посвящена "Великому Шелковому Пути" и истории Бухары и Каракалпакстана.

Центральный банк Узбекистана сообщил о выпуске в обращение новых денежных знаков в виде банкнот достоинством 2000 сумов и 20 тысяч сумов с 14 июня 2021 года.

Тематика этих банкнот посвящена "Великому Шелковому Пути" и истории древнего города Бухара и Каракалпакстана, находящегося на территории государства.

Банкноты отпечатаны на защищенной бумаге.

Банкнота 2000 сумов

Размер банкноты в 2000 сумов составляет 142×69 мм.

На светлом фоне, с правой стороны банкноты, расположен локальный водяной знак в виде верблюда - символа караванных дорог "Великого Шелкового пути" и номинала "2000".

С правой стороны банкноты в толще бумаги расположена металлизированная, машиночитаемая защитная нить с текстом "UZB", шириной 1,5 мм.

Преобладающий цвет лицевой и оборотной стороны - пурпурный и светло-зеленый.

На лицевой стороне, в левой части банкноты, изображен архитектурный памятник древней крепости "BUХORO ARKI", воздвигнутый в I веке до нашей эры и перестроенный в IX-X веках нашей эры (настоящий вид сформирован в XVI веке нашей эры).

В верхнем левом углу расположена цифра "2000", отпечатанная цветопеременной OVI краской. В зависимости от угла просмотра цвет номинала меняется от золотистого цвета к зеленому.

В верхней правой части банкноты расположен текст "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI", в правом верхнем углу банкноты пурпурным цветом изображен герб Узбекистана.

Расположенный с правого и левого края специальный элемент, выполненный пурпурным цветом, предназначен для лиц со слабым зрением и за счет рельефности изображения дает возможность определить на ощупь достоинство номинала.

В нижней части банкноты, на фоне орнаментального узора, отпечатано "латентное" (скрытое) изображение в виде аббревиатуры "UZ", видимое под определенным углом наклона по отношению к источнику света.

В нижней части левой стороны расположена надпись "IKKI MING SO‘M", отражающая достоинство номинала и текст "O‘ZBEKISTON SO‘MI RESPUBLIKA HUDUDIDA HAMMA TO‘LOVLAR UCHUN O‘Z QIYMATIBO‘YICHA QABUL QILINISHI SHART".

Вышеописанные изображения выполнены с применением металлографского способа печати, дающие ощущение рельефности краски на ощупь.

В правой части банкноты, на светлом фоне, тонкими линиями отпечатаны круги разного диаметра, которые при копировании дают искажение цвета и изображения.

На фоне национальной ткани "хан-атласа" на карте Узбекистана линиями зеленого цвета изображен направления караванных дорог "Великого Шелкового пути".

В верхней левой части изображен двугорбый верблюд, являющийся символом города Бухара, изображение которого, выполняя функцию регистра, служит для совмещения "лица" с "оборотом". При просмотре на просвет светлая часть банкноты совмещается с цветным фоном с оборотной стороны, образуя полноценное изображение.

Номер банкноты состоит из двухбуквенной серии латинского алфавита и семизначного номера. В правой части номер отпечатан горизонтально, в левой части - вертикально.

На оборотной стороне банкноты изображен "РОYKEND ARXEOLOGIYA YODGORLIGI" - руины древнего города Пойкенд, через который в III-IV веках до нашей эры проходил караванный путь.

В правой части изображены настенная лепнина, относящаяся к VIII веку до нашей эры и бытовая посуда, принадлежащая к III тысячелетие до нашей эры, найденные в археологических раскопках "Варахша" Бухарской области.

В верхней части с левой стороны отпечатан текст "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI" и год выпуска банкноты "2021".

В нижней части, с правой и левой стороны, на одной линии белым цветом отпечатано достоинство номинала цифрами "2000", также в верхнем правом углу расположена надпись "IKKI MING SO‘M".

В нижней части расположен в качестве предупреждения текст "O‘ZBEKISTON SO‘MINI QALBAKILASHTIRISH QONUNGA MUVOFIQ TA’QIB QILINADI".

Банкнота 20 000 сумов

Размеры банкноты составляет 147×69 мм. С правой стороны банкноты, расположен локальный водяной знак в виде верблюда - символа древнего "Великого Шелкового пути" и номинал "20000".

С правой стороны, в толще бумаги, расположена высокозащищенная микрооптическая ныряющая нить шириной 3 мм с "динамическим" эффектом, выходящая на поверхность банкноты в виде трех прямоугольных дорожек.

При просмотре на просвет выглядит как сплошная защитная нить и при наклоне банкноты на нити появляется эффект движения изображения.

Преобладающий цвет лицевой и оборотной стороны - синий, фиолетовый, коричневый.

На лицевой стороне, в левой части банкноты, расположен архитектурный памятник древнего сооружения "QO‘YQIRILGAN QAL’A", воздвигнутый в IV веке до нашей эры на территории нынешнего Каракалпакстана и найденный в 30-е годы ХХ века.

В левой стороне верхней части расположена цифра "20000", отпечатанная цветопеременной ОVI краской. В зависимости от угла просмотра цвет номинала меняется от пурпурного к зеленому.

В верхней части банкноты расположен текст "O‘ZBEKISTONRESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI", в правом верхнем углу банкноты синим цветом изображен герб Узбекистана.

Специальный элемент синего цвета, расположенный с правого и левого края банкноты, предназначен для людей со слабым зрением и за счет рельефности изображения дает возможность определить достоинство банкноты.

В нижней части банкноты орнаментальный фон содержит "латентное" (скрытое) изображение в виде аббревиатуры "UZ", видимое под определенным углом наклона банкноты по отношению к источнику света.

В нижней части, с левой стороны, расположена надпись"YIGIRMA MING SO‘M", отражающая достоинство банкноты и текст "O‘ZBEKISTON SO‘MI RESPUBLIKA HUDUDIDA HAMMA TO‘LOVLAR UCHUN O‘Z QIYMATI BO‘YICHA QABUL QILINISHI SHART".

Вышеописанные изображения выполнены с применением металлографского способа печати, дающие ощущение рельефности краски на ощупь.

В правой части банкноты, на светлом фоне, тонкими линиями отпечатаны круги разного диаметра, которые при копировании дают искажение цвета и изображения.

В верхней части, в очертании карты Узбекистана, светлыми линиями изображены направления караванных дорог "Великого Шелкового пути".

Расположенное в верхней левой части изображение, выполненное в виде орнаментального узора, применяемого в вышитых тканях народа Каракалпакстана, является регистром и служит для совмещения "лица" с "оборотом". При просмотре на просвет светлые участки изображения совмещаются с цветными элементами оборотной стороны, образуя полноценный узор.

Номер банкноты состоит из двухбуквенной серии латинского алфавита и семизначного номера. В правой части номер отпечатан горизонтально, в левой части - вертикально.

На оборотной стороне банкноты изображен"JONBOS QAL’A ARXEOLOGIYA YODGORLIGI", относящийся к IV веку до нашей эры, который расположен на вершине к юго-востоку от возвышенности горы Султон Увайс.

В правой части размещены изображения археологических находок в виде керамического кувшина, относящегося к народам, жившим в VII-VI веках до нашей эры между Аральским и Каспийским морями и артефакта в виде верблюда, принадлежавшего к древнему населению I века до нашей эры, который использовался в обрядах зороастризма.

Эти изображения выполнено с четкими границами двух цветов (фиолетового и коричневого) дающие ощущение рельефности краски на ощупь.

В верхнем левом углу отпечатан текст "O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI" и год выпуска банкноты "2021".

В нижней части, в правом и левом углу на одной линии белым цветом размещено достоинство номинала цифрами "20000", также в правом верхнем углу отпечатана надпись "YIGIRMA MING SO‘M".

В нижней части банкноты расположен в качестве предупреждения текст "O‘ZBEKISTON SO‘MINI QALBAKILASHTIRISH QONUNGA MUVOFIQ TAQIB QILINADI".

Наряду с находящимися в обращении денежными знаками и монетами, выпускаемые в обращение денежные знаки достоинством 2000 сумов и 20 тысяч сумов обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей всеми хозяйствующими субъектами и населением без всяких ограничений.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622841960
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