Кыргызы покидают дома и откочевывают с Алая

00:28 05.06.2021

Обострение на границе с Таджикистаном: Жителей сел эвакуируют. Жители приграничных сел Чон-Алайского района Ошской области покидают свои дома на фоне обострения ситуации на кыргызско-таджикской границе.



Как рассказала жительница села Жекенди Ж. кызы Адина, с утра появилась информация о том, что на неописанном участке государственной границы в местности Унжу-Булак таджикская сторона установила контейнер. "Ближе к обеду появилась информация о том, что гражданам нужно переехать в безопасное место. Вместе с тем, сельчане продолжали заниматься своими делами, надеясь, что вопрос удастся урегулировать мирным путем. По всей видимости, после обеда представители органов власти, в том числе и правоохранительных органов, провели разъяснительные работы с населением по необходимости эвакуации. После того, как пришел айыл башчы и сказал, что нужно покинуть дома, сельчане стали загружать вещи в автомобили и покидать село. В Чон-Алайском районе большинство жителей породнились, в связи с чем переезжают в села к родным и знакомым", - рассказала она.



Как говорит Алина, в село Жекенди прибыли военнослужащие.



По словам главы села Карамык, которое входит в состав Жекендинского айыльного аймака, Абдыллы Жакыпова, сейчас жители покидают свои дома. "Мужчины по желанию остаются в домах. Жители села Кабык, Дароот, Жаши-Тилек и Чак покидают свои дома. Вместе с тем, ситуация стабильная. Оснований для беспокойства пока нет. Меры принимаются в целях безопасности", - сообщил Жакыпов.



В пресс-службе полномочного представительства кабинета министров в Ошской области сообщили, что 4 июня в 19:30 началась эвакуация жителей села Кара-Мык, Жекенди, Кара-Тейит, Сибе и Чулук. Работы по эвакуации граждан в безопасное место проводят сотрудники МЧС совместно с государственной администрацией Чон-Алайского района.



Кроме того, по поручению руководства полпредства кабинета министров начаты работы по организации гуманитарной помощи.



Позже в МЧС сообщили, что жителей сел Жекенди, Кара-Тейит, Кара-Мык, Жекенди, Чулук и Шибе эвакуируют в школу им.А.Сайита в селе Дароот-Коргон. Местные жители распределяются в здание средней школы им.А.Мурзакулова, 44 ПТУ и в центральную мечеть.



Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана вновь обострилась в ночь с 3 на 4 июня.



Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана утром 4 июня распространила сообщение о том, что таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности межправительственных делегаций сторон по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы, 4 июня около 03:00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области с заходом в глубь территории Кыргызской Республики до 1000 метров.



С таджикской стороны, по информации ПС ГКНБ, наблюдается скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике.



Пограничная служба ГКНБ КР принимает все меры с целью недопущения эскалации конфликта.