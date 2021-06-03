Эрдоган нашел в Черном море гигантское газовое месторождение - запасов на 135 млрд кубов

00:32 05.06.2021

Эрдоган заявил об обнаружении крупного газового месторождения в Черном море



Вера Басилая

В Черном море найдены новые запасы природного газа на 135 млрд кубометров, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



"Буровое судно Fatih обнаружило на новом месторождении "Амасра-1" скопление газа объемом более 135 миллиардов кубометров", – цитирует РИА "Новости" Эрдогана.



По его словам, теперь объем обнаруженных Турцией резервов природного газа в Черном море достиг 540 млрд кубометров.



К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и "незамедлительно приступят к бурению", передает ТАСС.



Между тем в середине октября прошлого года Эрдоган заявил, что "объем доказанных резервов газа на участке "Дунай-1" месторождения "Сакарья" составил 405 млрд кубометров".



Ранее Эрдоган заявил об обнаружении новых запасов природного газа на 85 млрд кубометров в Черном море.



В конце августа прошлого года Эрдоган сообщал, что турецкое буровое судно нашло в Черном море крупное месторождение газа на 320 млрд кубометров.



Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения.