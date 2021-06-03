Новые сюрпризы коронавируса: заражения стали "мгновенными"

00:34 05.06.2021 "Люди просто проходят мимо друг друга"



Из разных стран поступают тревожные новости: новые варианты коронавируса начинают распространяться стремительно, вызывая заражения невиданными ранее путями. Достаточно мимолетного прохода на улице мимо инфицированного – и ты попал. В результате локдауны продлеваются, объемы вакцинации наращиваются.



В России вроде бы все спокойно. Но при этом эксперты не сомневаются в том, что третья волна у нас в полном разгаре, а приход новых штаммов – вопрос времени.



В австралийском штате Виктория вновь продлили карантин: пока не удается подавить вспышку заболеваемости новым индийским штаммом B.1.617.2. Пока зарегистрировано около 60 случаев заражения, однако его чрезвычайно быстрое распространение усложняет отслеживание контактов.



Особую тревогу вызывают случаи заражений, которых не было ранее. Люди заражаются при кратковременных контактах, например в магазинах. Выявлен случай заражения "индийцем" человека в помещении, которое зараженный покинул за два часа до того. Другой случай произошел на улице.



В отеле "Брайтон Бич" один человек заразился в столовой, расположенной на открытом воздухе: никто и не предполагал, что в столь проветриваемом месте вирус может передаваться.



Так и не удалось выяснить, как заразилась сотрудница дома престарелых. "Мы не видели этого в 2020 году, и эти пути передачи вызывают озабоченность. Этот вариант не самый заразный, но он более заразный, чем все, что мы видели в начале и середине 2020 года", – заявил главный санврач штата Бретт Саттон.



Не меньше 10 человек из 60, инфицированных индийским штаммом, подхватили этот вирус при случайных контактах, вне рабочего места или дома. Местные ученые называют этот путь заражения "мимолетным контактом" и "передачей вируса от незнакомца к незнакомцу". Они рассказывают, что люди проходят мимо друг друга и получают заражение, что сильно отличается от того, что было раньше, когда передача происходила в основном в коллективах, домах и на рабочих местах. Легкость, с которой распространяется вирус, называют особенностью индийского варианта.



Именно из-за этих случаев Бретт Саттон принял решение о продлении локдауна еще на неделю. Профессор Саттон заявил, что новый штамм коронавируса обрел такую же контагиозность, как корь, а это не предвещает ничего хорошего.



О стремительном распространении индийского штамма сообщают и из канадского Онтарио: здесь B.1.617.2. уверенно вытесняет все остальные варианты "короны". Только за одну неделю мая был зафиксирован шестикратный рост, и сейчас 10% всех заражений приходятся на "индийца".



Особый интерес у экспертов вызывает влияние значительной прослойки вакцинированного населения на возможные мутации. Канада уже обошла Британию и быстро догоняет Израиль по числу вакцинированных как минимум одной дозой. Снижение распространенности известных штаммов в последнем эпидемиологическом отчете Онтарио по COVID-19 заставило некоторых экспертов по инфекционным заболеваниям заявить, что провинция должна быть готова к появлению более живучей версии коронавируса, даже несмотря на то, что все больше людей проходят вакцинацию. Индийский штамм передается быстрее и "качественнее", чем штаммы из Британии, Бразилии и ЮАР, поэтому продолжает теснить своих "конкурентов". Именно его обвиняют в формировании третьей волны в Канаде.



В Великобритании похожая ситуация: штамм B.1.617.2 набирает обороты по сравнению со своими предшественниками с такой скоростью, что некоторые ученые призывают отложить план по прекращению ограничений с 21 июня.



Новый вариант имеет набор мутаций, совершенно отличный от тех, которые характерны для трех других вариантов. Это делает B.1.617.2 более трудным для обнаружения, поскольку он невидим для быстрых скрининговых тестов, которые были разработаны для выявления других вариантов.



Кроме того, британское исследование, проведенное в прошлом месяце, показало, что вариант B.1.617.2 снижает эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca до 33,5% после первой дозы. Защита от нового варианта после второй дозы возросла до 90% и 60% для этих двух типов вакцин. Однако люди с частичной вакцинацией становятся лакомой мишенью для новых штаммов вируса: на них он учится обходить встающие на его пути способы защиты, создавая новые мутации. Приоритетом национальной канадской программы по секвенированию и обмену вирусными геномами сделали исследование образцов, полученных от тех, кто заболел COVID-19 после вакцинации или повторно заразился после предыдущего случая.



Новый опасный гибридный вариант коронавируса обнаружили во Вьетнаме



Несмотря на официальную статистику в России, эксперты различных сообществ в социальных сетях уверены, что приход к нам "индийца", скорее всего, уже состоялся. И, если раньше всплеск "индийца" в популяции ждали ближе к осени, то теперь прогнозы смещаются на лето.



На днях известный врач петербургской "скорой" Лев Авербах сообщал о росте госпитализаций в северной столице. Алексей Куприянов, модератор группы в Фейсбуке Watching COVID-2019, где анализируют статистические отчеты, сообщает, что рост в Питере не такой стремительный, как прошлой весной и осенью, но довольно уверенный: "К сожалению, пока никакого замедления. Число официально зарегистрированных активных случаев в Петербурге перевалило за 19 тыс., популяция в госпиталях держится выше 4 тыс. (4329), ежедневные госпитализации преодолели рубеж 500 случаев в день (уровень октября 2020).



У нас пока нет новых хороших оценок доли людей с антителами. Последний раз подсчет проводился ближе к концу первого квартала, их было около половины взрослого населения. Нам надо было прививать людей вдвое, втрое быстрее".



В Якутии тем временем старые штаммы коронавируса вытесняет британский. При этом некоторые эксперты считают, что есть основания говорить о его новой мутации, которую уже прозвали якутским штаммом. Местные власти уже не раз сетовали, что жители региона пренебрегают масками и социальной дистанцией, в связи с чем растет количество госпитализаций, в том числе несовершеннолетних и беременных, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Глава Якутии Айсен Николаев призвал всех усилить меры безопасности, заявив, что "ситуация напряженная, мутирующие штаммы коронавируса наступают". Школьники и студенты переведены на удаленку.



Аналитик Александр Драган сообщает, что в Бурятии заявили о третьей волне и ужесточили ограничения, на Камчатке заканчиваются места в госпиталях. "В Ивановской области, Красноярском крае, Хакасии развернули дополнительные койки. В Новосибирской области 10 дней, как растут госпитализации, в Смоленской области рост уже 3 недели, и еще как минимум в десяти регионах ситуация с мая ухудшается".



Врачи тем временем продолжают сообщать о пациентах, инфицированных коронавирусом уже после всех этапов вакцинации. Как пишет в своей соцсети известный кардиолог, врач ковидария Алексей Федоров, на сегодня ему известны 10 случаев инфицирования новым коронавирусом через месяц и более после завершения полного курса вакцинации с формированием антител.



Согласно его описанию, положительный ПЦР сопровождался незначительными клиническими проявлениями (насморк, небольшой кашель, кратковременное повышение температуры до 37.0-37,3), средне-тяжелых и тяжелых случаев не было. Врач отмечает, что активная репликация вируса на слизистой носоглотки настораживает. "Можно ли достоверно исключить, что носители не станут распространителями инфекции? Если передача все же возможна, произойдет ли полноценное формирование коллективного иммунитета в популяции с помощью вакцинации?" – задается вопросами Федоров.



Москвичка Наталия подтверждает, что в возможности вакцинированных к распространению вируса она убедилась на собственном опыте: "Я заразилась от сына при контакте в течение минут 20 на улице, накануне первых проявлений его болезни. Он заразил свою девушку при контакте в пару минут (заскочила к нему, чтобы передать девайс для измерения кислорода в крови), оба были в двух масках. Мы все прошли полный курс вакцинации за 4-5 недель до этого. Так что вакцинированные – очень даже распространители".



Пандемия продолжает преподносить все новые сюрпризы, и как будет дальше развиваться ситуация, не берутся предполагать даже самые опытные эксперты.



Екатерина Пичугина Источник - МК

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