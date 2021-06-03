 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Правые популисты наступают на Востоке Германии, - "НГ"
08:02 05.06.2021

Правые популисты надеются добиться успеха на востоке Германии

В земле Саксония-Анхальт "Альтернатива для Германии" соревнуется с партией Меркель
Олег Никифоров
Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

3.06.21

Плакаты на улицах Магдебурга агитируют за представителей "Альтернативы для Германии". Фото Reuters
В воскресенье в восточногерманской земле Саксония-Анхальт пройдут региональные выборы. Они станут последним индикатором настроения избирателей в стране перед федеральными выборами, назначенными на 26 сентября.

Накануне голосования Институт по изучению общественного мнения Emnid провел опрос среди избирателей относительно их партийных симпатий. Согласно его результатам, в Саксонии-Анхальт лидирует Христианско-демократический союз (ХДС), за который готовы проголосовать 29% избирателей. На втором месте – "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 23% симпатизирующих. На третьем – Левая партия, которую поддерживают 11% избирателей. За ней вплотную идут социал-демократы с 10%. У остальных партий, которые могут пройти в ландтаг, 9% – у "Зеленых" и около 8% – у либералов. Интересно отметить, что прирост голосов по сравнению с предыдущими земельными выборами в 2016 году наблюдался только у "Зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП). А наибольшие потери понесла Левая партия (более 5%).

Правда, некоторые компании, проводящие опросы, утверждают, что АдГ может получить равное с ХДС, считающейся партией Ангелы Меркель, количество голосов избирателей. Более того, газета Welt полагает, что АдГ вообще может стать победителем, поскольку в этой земле она приобретает уже черты массовой партии. И это произойдет как раз благодаря кандидатам ультраправого крыла АдГ, которые задают тон в Саксонии-Анхальт, земельная организация АдГ отказывается от даже малейшего движения в сторону середины политического спектра. Для самой партии усиление влияние АдГ на земельных выборах, по оценке Welt, означает ослабление умеренного крыла партии, группирующегося вокруг одного из ее председателей, Йорга Мойтена.

Изменит ли нынешний предвыборный расклад что-либо в политическом ландшафте земли? Все дело заключается в том, сколько голосов смогут, с одной стороны, действительно набрать политические партии, а с другой – какую роль сыграет дальнейший политический бойкот АдГ другими партиями. Возможная победа АдГ создаст существенные проблемы при создании так называемой коалиции середины. Ведь "партиям середины", к которым причисляются все, кроме АдГ и Левой партии, просто не хватит голосов. Для нынешнего лидера ХДС Армина Лашета это станет чувствительным ударом, ослабляющим позиции ХДС на федеральном уровне.

Премьер Саксонии-Анхальт христианский демократ Райнер Хазерлоф категорически исключил создание правительственной коалиции с АдГ. Он заявил об этом во время дебатов с лидерами земельных организаций других представленных в этой земле партий на площадке радиостанции MDR. Основной темой дискуссии была борьба с пандемией коронавируса.

И судя по всему, в земле может быть снова создано коалиционное правительство ХДС, СДПГ и "Союз 90/Зеленые". Но будет ли оно правительством большинства – вопрос остается пока открытым.

Чисто арифметически возможны и другие коалиции. Например, ХДС с СДПГ и СвДП или ХДС с "Союзом 90/Зелеными" и СвДП. Тут уже речь идет о совместимости партийных программ и о влиянии выбора коалиции на события на федеральном уровне. О полной несовместимости программ можно пока говорить только применительно к либералам и "Зеленым". Именно разногласия по политике в области сельского хозяйства в такой аграрной земле, как Саксония-Анхальт, не позволят СвДП и "Зеленым" находиться в одном правительстве. Ведь одно только требование "Зеленых" о запрете дизельного двигателя и повышении цены на литр бензина на 16 центов полностью разорит местных фермеров.

Источник - ng.ru
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