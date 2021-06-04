Нетаньяху - голый король Израиля, - Le Temps

08:19 05.06.2021

4 июня 2021 г.

Алина Жакотте | Le Temps



"(...) Израиль переживает революцию. После 30 лет правления правых, которые в принципе доминируют в стране после поражения в Войне Судного дня в 1973 году, премьер-министр Биньямин Нетаньяху теперь ближе к уходу, чем когда-либо прежде. Мало того, что религиозные правые ушли от него без предупреждения, чтобы объединиться с левоцентристами, так еще и разрушение союза его оставшихся сторонников происходит уже внутри самой партии "Ликуд", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Тель-Авиве Алина Жаккоте.



"Как рассказали мне руководители партии, они хотят, чтобы его заменили. Существует негласное единодушие по поводу того, что он может оставаться лидером партии только в том случае, если сохранит свой пост премьер-министра, а все чувствуют, что ветер переменился", - утверждает аналитик Эйтан Гильбоа.



"(...) "У меня сложилось впечатление, что я стала свидетелем государственного переворота: израильтяне, голосовавшие за правых, видят, как их депутаты присоединяются к левым и даже к израильским арабам. Это полный бред", - сердито заявила Лиора Леви, активистка "Ликуда", работающая в муниципалитете Нетании.



(...) "Напряженность будет усиливаться до тех пор, пока парламент не проголосует за состав правительства в течение недели, прогнозирует профессор политологии Еврейского университета в Иерусалиме Гайиль Талшир. "Делегитимизация, нападение, разъединение - вот что делает Биньямин Нетаньяху. И это не просто слова: он перевернул систему с ног на голову", - говорит эксперт, автор книги о политической карьере премьер-министра. К нападению на институты "короля Израиля" подтолкнуло начавшееся 10 лет назад против него судебное разбирательство по делу о коррупции. "Чувствуя угрозу, он начал систематически демонизировать судебную систему, арабское меньшинство, левых... Он стал параноиком. Сегодня он ни с кем не разговаривает без записи беседы. У него больше нет ни одного друга", - рассказывает Гайиль Талшир.



(...) "Когда его правые сторонники вошли в правительство, они осознали, что премьер-министр может их очернить при малейшем промахе", - поясняет профессор политологии. Бывшие министры, советники и даже друзья, многие руководители правого крыла, входящего в состав коалиции, которая, как ожидается, свергнет Нетаньяху, когда-то любили его и восхищались им", - говорится в статье. (...) Сдвиг произошел "в течение последних четырех выборов: депутаты, которые ранее ценили его, осознали, что Нетаньяху цепляется за власть любой ценой, ставя свои судебные интересы выше интересов правых и страны в целом, так было, когда в разгар кризиса, связанного с Covid, он отказался утверждать государственный бюджет лишь для того, чтобы оказать давление на своего оппонента Бенни Ганца", напоминает Гайиль Талшир. По ее мнению, Нетаньяху остается настолько влиятельным, что даже попытки отстранить его от власти стали возможны только при его злосчастном содействии. "Яир Лапид и Нафтали Беннет почувствовали себя правомочными объединиться с израильскими арабами из партии РААМ только потому, что ранее с ними начал переговоры Биби. В этой стране не хватает смелых лидеров", - утверждает она.



"Стать халифом вместо халифа непросто, в то время, когда Нетаньяху, гордящийся своим феноменальным политическим долголетием, до сих пор считается спасителем страны. Задача еще больше е усложняется с учетом того, что лидер религиозных правых Нафтали Беннет, который может стать премьер-министром до 2023 года, получил особенно низкий результат. "Видеть, как Израилем правит человек, имеющий всего лишь 6 мест из 120 - это научная фантастика, отрицание демократии. Он не вернет себе большинство из проголосовавших за него 290 тыс. израильтян: они чувствуют, что он предал их своим союзом с левыми", - восклицает активистка "Ликуда" Лиора Леви. Фактически, в следующую среду впервые в истории Израиля премьер-министром мог бы стать человек, набравший менее 26 мест в Кнессете. Сослагательное наклонению здесь вполне уместно, поскольку неделя обещает быть длинной", - резюмирует Алина Жакотте.



Источник: Le Temps