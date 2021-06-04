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Власть в Иране переходит в руки консерваторов, - Ст.Тарасов
08:59 05.06.2021

Новому иранскому президенту придется делать свой выбор, и не только на американском направлении. Не случайно мы видим на этих выборах такую активность Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В любом случае в Иране наступает эпоха преобразований и перемен.

В Иране официально стартовала избирательная кампания по выборам президента. Кандидаты представляют свои программы и лозунги в государственных СМИ и социальных сетях. Агитировать на улицах, собирать митинги или проводить массовые встречи с избирателями запрещено из-за эпидемии коронавируса. Само же голосование состоится 18 июня.

Но сначала о фактической стороне вопроса. В этом году выдвинулось 529 кандидатов, МВД Ирана допустило к выборам только семь, что свидетельствует о выстраивании сверху баланса между различными политическими силами. В выборах принимают участие следующие политики: бывший командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи, председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, экс-секретарь Высшего совета национальной безопасности Саид Джалили, заместитель председателя меджлиса (парламента) Амир Хосейн Казизаде Хашеми, депутат меджлиса от города Кум (священного города шиитов) Алиреза Закани, бывший вице-президент Мохсен Мехрализаде и глава Центробанка Абдольнасер Хеммати. Почему не прошли сито отбора другие кандидаты - тема отдельного разговора.

Допущенных к старту многие эксперты условно разделяют на так называемых реформаторов и консерваторов. Условно потому, что разницу между ними можно фиксировать лишь по внешним индикаторам. Считается, что либералы выступают за активный диалог с Западом, консерваторы - за поддержание традиционных ценностей. Если оценивать ситуацию с этих позиций, то уже на данном этапе так называемые консерваторы получили преимущество. Пятеро из семи кандидатов представляют общую с главой судебной власти консервативную силу. Двое умеренных претендентов - малоизвестные легковесы, не располагающие существенной политической поддержкой. По мнению экспертов, интрига нынешней кампании сохранялась бы в случае допуска на выборы консерваторов либеральных взглядов. Речь идет о бывшем главе Верховного меджлиса Али Лариджани и вице-президенте в кабинете нынешнего президента Хасана Рухани - Эсхаке Джахангири.

Фаворитом нынешней предвыборной гонки считается консерватор, член партии "Ассоциация воинствующего духовенства" Ибрагим Раиси. Об этом свидетельствуют проведенные накануне Stasis Polling социологические замеры: 24% потенциальных избирателей в Иране хотели бы отдать свой голос за представителя консервативных кругов и только 9% опрошенных выразили готовность поддержать реформистов. Это результат оценки деятельности на посту президента страны Рухани, с которым многие на Западе связывали перспективы нормализации отношений с Тегераном. Он внес огромный вклад в процесс заключения Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 году, иначе говоря, ядерной сделки. Но так называемым либералам много напортачил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, когда в СМИ появились записи его конфиденциальной беседы, где он жаловался на утерю иранским дипломатическим ведомством контроля над внешней политикой.

В этой связи многие иранские СМИ, не дожидаясь итогов президентских выборов, уже пишут, что "либералы потерпели сокрушительное поражение, скоро будет нажат спусковой крючок для старта интересных событий во внутренней и внешней политике страны". Так, уходящего Рухани подвергали резкой критике из-за намерений вступить в диалог с США по ядерной программе. Но далеко не факт, что в случае своей победы на выборах Раиси выйдет из ведущегося в Вене переговорного цикла с "шестеркой" по ядерной сделке. Чуть ранее он заявлял, что выступает за нее. Более того, Тегеран посылает сигналы Вашингтону о том, что переговоры по ядерному соглашению будут продолжаться и после 18 июня, хотя нельзя исключать некоторых изменений в иранской позиции. Не случайно и то, что президент США Джо Байден нарочито избегает четких формулировок линии, избранной в отношении Ирана, хотя его убеждали в необходимости поспешить с заключением с Тегераном нового ядерного соглашения, чтобы укрепить позиции либералов на предстоящих президентских выборах.

Мы останавливаем внимание на этом вопросе потому, что выступать с прогнозами по Ирану - дело неблагодарное. Тем более что вопрос о самостоятельности фигуры президента в этой стране становится актуальным только при определенных обстоятельствах, когда ему позволяют реализовать определенные планы. Настоящая власть пока сконцентрирована в руках духовного лидера - рахбара. А в отношении него идут утечки: будто бы в Иране может начаться переходный период с иным содержанием и характеристиками, связанными с возможным транзитом верховной власти, который зависит от здоровья духовного лидера Али Хаменеи. Слухи об этом уже много раз циркулировали в прессе.

Байден называл политику Трампа в отношении Ирана катастрофой. Возвращаться к этому циклу Вашингтон не намерен, и по всем признакам он будет и после выборов в Иране предпринимать усилия для деэскалации кризиса, манипулируя санкционными антииранскими мерами. Американцы предполагают, что так называемые иранские консерваторы будут вынуждены пойти с ними на контакты, конечно, торгуясь о принципах будущих отношений. Скорее всего, Раиси в случае своей победы на выборах именно этот принцип превратит в основу для труднейших дискуссий. Взаимное желание (пока только заявленное) Байдена и будущего руководства Ирана сохранить ядерное соглашение в таком случае будет восприниматься как обнадеживающая заявка двух сторон, хотя на эти процессы станет воздействовать множество неизвестных ныне привходящих моментов.

Новому иранскому президенту придется делать свой выбор, причем не только на американском направлении. Не случайно мы видим на этих выборах такую активность КСИР. В любом случае в Иране наступает эпоха преобразований и перемен.

4 июня 2021
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622872740
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