Казахстан отказался закупать вакцину AstraZeneca

09:25 05.06.2021

Казахстан отказался закупать вакцину от коронавируса AstraZeneca из-за слишком большого негатива вокруг него, сообщил сегодня на брифинге председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев.



"Со всеми ведутся переговоры. По AstraZenecа переговоры прекращены, поскольку слишком много негатива вокруг вакцины. По Pfizer постоянно переговоры ведутся, но графиков поставки нет и требования тоже выставляются определенные", - сказал Искалиев, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся переговоры с производителями вакцин.



На сегодняшний день в Казахстане доступны на выбор четыре вида вакцин против коронавирусной инфекции. Так, вакцина "Спутник V" закуплена в объеме 10 миллионов 280 тысяч доз (производства КФК и РФ), из которых с 1 февраля в регионы отгружено 1,9 млн доз первого компонента и 1,4 млн доз второго компонента. До 10 июня завершится отгрузка 1 млн 200 доз первого компонента и 525 тыс. доз второго компонента. Вакцины QazCovid-in (QazVac) закуплено в объеме 2 млн доз. В регионы поставлено - 100 тыс. доз. Следующие поставки планируются до конца июня. Hayat-Vax закуплен и отгружен в регионы в объеме 1 млн доз. Кроме того, закуплено 500 тыс. доз вакцины Coronavac, производителем которой является компания Sinovac Biotech. Поставка в регионы ожидается после 12 июня.



С 1 февраля в Казахстане первую дозу вакцины получили более 2,1 млн человек, вторую - 1,1 млн.