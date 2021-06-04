Благодаря инету. Умирающих от голода лошадок Мангистау решено спасти

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10:05 05.06.2021
Кампания по заготовке кормов для крестьянских хозяйств стартовала в Мангистауской области, передает zakon.kz.
Ежемесячно, начиная с июля и до конца года, на все пять районов Мангистауской области будет закупаться 2200 тонн корма. А частники из соседних регионов готовы поставлять сено уже с 15 июня, - рассказали в акимате Мангистауской области порталу tumba.kz.
Как уточняется, средства в размере более 200 млн тенге планируют выделить из областного бюджета.
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Также сообщается, что часть лошадей транспортируют на зеленые пастбища.
2 июня стало известно, что из-за засухи в Мангистауской области погибли около 400 голов скота. Первыми о ЧП сообщили волонтеры и СМИ.