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Уроки Манижи. России повезло с расизмом, - "СП"
11:05 05.06.2021

Певица Манижа и подмоченная репутация президента США
Угрожают ли России американские проблемы?
Вера Жердева

Разведка США считает, что террористическая деятельность движения превосходства белой расы сейчас является "самой смертоносной угрозой" для страны, - таким сообщением американский президент Джо Байден недавно огорошил мировую общественность. И заставил задуматься, как далеко может зайти взаимное неприятие граждан, отличающихся друг от друга разрезом глаз и цветом кожи?

В некоторой степени это касается и России с нашими 190 национальностями. Но как-то не вериться, что в США, где чернокожего американца президентом страны выбрали, расизм стал угрозой № 1.

- Я бы сказал, что это высказывание Байдена конъюнктурное, продиктованное желанием привлечь внимание масс, - убежден американист и политолог Рустам Сафронов. - Президент США жаждет одобрения большого количества избирателей в мегаполисах и на побережьях. Дело в том, что у него самого немножко подмоченная репутация: нынешний президент США в 70-ые выступал против десегрегации школ, против того, чтобы белые и черные дети учились вместе, и негритянское сообщество это помнит. Но вообще-то, в США возросло внимание к расовым проблемам в результате движения BLM, и он началось далеко не с убийства Флойда, а еще с волнений в 2015-2016 годах в Фергюсоне, после тогдашних убийств.

"СП": - Вот тут стоить напомнить, о чем идет речь. Город Фергюсон стал известен во всем мире после того, как в пригороде Сент-Луиса 9 августа 2014 года белый офицер полиции Даррен Уилсон застрелил 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна. История сама по себе довольно темная, потому что показания свидетелей были противоречивыми, а погибший, возможно, был замешан в магазинной краже. Этот случай спровоцировал в Фергюсоне и даже в других штатах массовые акции протеста против полицейского произвола в отношении чернокожих. Дело закончилось погромами и драками с полицией.

Убийства, о которых мы вспомнили - продолжение этой трагедии. В 2015-2016 годах, по меньшей мере, пятеро чернокожих молодых активистов, участвовавших в фергюсонских протестах, погибли при странных обстоятельствах. Полиция либо объявляла эти случаи самоубийством, либо не находила убийцу. Так в сентябре 2016 года в сгоревшей машине был найден застреленным один из самых известных активистов протестов в Фергюсоне - Даррен Силс. Убийца найден не был.

Но мы остановились на том, что движение BLM начало активно развиваться еще несколько лет назад.

- И оно-то как раз набирает размах! Что касается белого расизма, то он был слегка прикрыт нормами политкорректности, массированной пропагандой мультикультурализма, но он никогда не исчезал, особенно в таких штатах как Айдахо, Монтана, Небраска, в общем, в Срединной Америке. Там мне жалуют ни негров, ни евреев.

Ну, и они несколько активизировались в последнее время. Они активизировались потому, что произошло размежевание в американском обществе. Но это явление было не столько связано с BLM и убийством Флойда, сколько с избранием Трампа, который давал понять, что он - президент той традиционной "белой" Америки, в которой, скажем уж прямо, черную кожу даже на киноэкране экране нельзя было увидеть.

Трамп не позволял себе делать откровенно расистские заявления, но то, что он президент вот этой традиционной Америки - это чувствовалось изначально. Это обстоятельство обострило отношения между гражданами, придерживающимися противоположных политических взглядов.

Демократическая часть населения была резко против апеллирования к "старой доброй Америке" с расизмом, антикоммунизмом, сексизмом, антисемитизмом и другими "измами", против которых прогрессивная общественность боролась десятилетиями.

Связано это было и с активизацией движения чернокожих, раз произошла поляризация, то, соответственно все участники политического процесса стали радикальнее, а радикализм, как правило, опасен, от него один шаг до экстремизма и терроризма.

В этом смысле да, Байден беспокоится о том, что в "белой" Америке расистские настроения начинают проявляться более активно. Но серьезной проблемой эти проявления, на мой взгляд, пока не стали. Неорасизм, "белый" расизм сильно придавлен, и атмосфера в США, не способствует его подъему.

"СП": - России повезло, с расизмом в его массовом проявлении мы не сталкиваемся. Отдельные инциденты, когда хулиганы задирают африканских студентов, не в счет. Но у нас другая проблема - националистические настроения, которые в многонациональном федеративном государстве могут создать серьезную напряженность. Вот обсуждалось провокационное выступление Манижи на "Евровидении", так кроме странной музыкальной композиции и клоунского костюма певицы возмущение вызвало то, что она - таджичка, а поет о русской женщине. И - пошло, поехало! Вплоть до критики миграционной политики и требований отправить всех мигрантов на родину. Правда, если бы с такой песенкой выступила певица с русскими предками до седьмого колена, в нее тоже бы, скорее всего, полетели тапки.

Возможно ли, что проблема межнациональных отношений в России станет такой же острой, как межрасовые отношения в США?

- Ну, конечно, может быть всплеск националистических настроений, если в стране резко обострятся экономические проблемы. Это мы увидели наглядно в ходе перестройки, когда сложности переходного периода, прежде всего, экономические, тут же были использованы националистами всех мастей для того, чтобы разорвать Советский Союз на части.

Сейчас межнациональные отношения стабильные, но при кризисе разжечь межнациональный конфликт и использовать его как таран, чтобы развалить страну, очень легко. Некоторую опасность представляют национал-демократы, которые говорят, что России нужно отделиться, отделить Кавказ. Они очень тоже могут навредить.

Но националистические взгляды могут возобладать, только если возникнут серьезные трудности в стране, которые должны быть гораздо серьезней, чем сейчас.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622880300
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