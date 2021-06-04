Таджикистан поделился водой с Казахстаном для орошения земель

11:15 05.06.2021

Таджикистан согласился перенаправить 315 млн куб. из своего водохранилища Бахри-Точик в Казахстан, тем самым обеспечив Казахстан необходимой поливной водой в летние месяцы. Вода будет поставляться через Кыргызстан в Туркестанскую и Кызылординскую области Казахстана, пишет Eurasia Net.



Сделка была достигнута после встречи в столице Таджикистана Душанбе министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзума Мирзагалиева с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джумой.



"Казахстан, в свою очередь, окажет Таджикистану материально-техническую поддержку в случае негативных последствий от истощения Бахри-Точикского водохранилища", - сказал Мирзагалиев.



В этом году уровень реки Сырдарья, одного из двух основных водотоков Центральной Азии, упал почти на треть, что больше, чем обычно. Нехватка воды грозит погрузить юг Казахстана в засуху и вызвать опустошение урожая в этом районе.